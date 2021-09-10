https://uz.sputniknews.ru/20210910/kitay-nachinaet-transformatsiyu-kapitalizma-u-nego-est-glavnyy-soyuznik-20443637.html

Китай начинает "трансформацию капитализма": у него есть главный союзник

Китай начинает "трансформацию капитализма": у него есть главный союзник

О "глубочайшей революции", проводимой Си Цзиньпином, говорят по всему миру, а в самом Китае уже который день бурно обсуждают статью "Каждый может... 10.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-10T10:35+0500

2021-09-10T10:35+0500

2021-09-10T10:35+0500

колумнисты

китай

кнр

си цзиньпин

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Вот самая яркая цитата из нее:"Если нам по-прежнему придется полагаться на крупных капиталистов как на главную силу в борьбе против империализма и гегемонизма или мы все еще будем сотрудничать с американской отраслью "массовых развлечений", наша молодежь утратит свою сильную и мужественную энергию, и мы потерпим такой же крах, как Советский Союз, даже еще до того, как подвергнемся настоящей атаке".Публикация появилась 28 августа в соцсети WeChat в личном блоге Ли Гуанманя, малоизвестного журналиста, бывшего главреда одной небольшой газеты. Но в последующие дни текст был перепечатан различными государственными СМИ, включая сайты "Жэньминь Жибао" и агентства Синьхуа. Тем более что статья появилась спустя 55 лет после начала "великой пролетарской культурной революции" — продолжавшегося несколько лет потрясения, смуты, в ходе которой Мао, опираясь на крайне левых, нанес страшный удар не только по китайской номенклатуре, но и по всему укладу жизни образованных китайцев.И что же, впереди снова штурм коммунистических высот?Конечно, нет. Как бы ни пугали себя китайские либералы-западники, что бы ни выдумывали на Западе, никакого возврата к практике "культурной революции" быть не может. Реформы, начатые Дэн Сяопином в 1978 году, никто не собирается сворачивать, а рыночную экономику — отменять. Целью Китая остается строительство "общества всеобщего процветания" к 2049 году, то есть к столетию образования КНР.Но и от руководящей роли Компартии Китай отказываться не собирается — как и от утверждений о том, что строится именно социализм с китайской спецификой. Тот же Си Цзиньпин на праздновании столетия КПК в июле сказал, что "мы должны продолжать продвигать китаизацию марксизма, настойчиво сочетать основные принципы марксизма с конкретной реальностью Китая и с превосходной традиционной культурой Китая". Но если социализм китайский, то и рыночная экономика, то есть капиталистическая, тоже должна быть китайской, то есть своеобразной, национальной и отвечающей китайским ценностям. Именно ее изменением и занимается Си Цзиньпин — поэтому такой резонанс и получила статья блогера Гуанманя.О чем же пишет Гуанмань? О том, что все, что происходит в Китае в последние месяцы (точнее даже с прошлого года), это не отдельные события, а часть большого плана, который он называет "глубочайшей трансформацией", проводимой Си Цзиньпином.Сначала Пекин ужесточил регулирование очень крупного IT-бизнеса (начав с запрета на размещение акций интернет-гиганта "Алибабы" на американских биржах), потом были введены ограничения на деятельность репетиторов (огромный рынок в Китае) и доступ школьников к видеоиграм (не более трех часов в неделю — понятно, как это ударит по бизнесу производителей игр). Уже 2 сентября руководство телерадиовещания обнародовало новую стратегию — ограничение телепрограмм и реалити-шоу, выращивающих молодежных кумиров. Понятно каких, ведь одновременно речь идет о необходимости установить правильные стандарты красоты и изгнать "женоподобных мужчин". Но этим дело не ограничится — шоу-бизнесу предложили "сознательно отказаться от пошлости, безвкусицы, а также сознательно давать отпор декадентским идеям поклонения деньгам, гедонизму и крайнему индивидуализму".Причем все меры китайских властей имеют не только рыночное, но и вполне понятное моральное измерение — более того, они вызваны как раз заботой о морально-этическом здоровье нации. Финансовые издержки тут глубоко вторичны, потому что здоровье, тем более моральное, не купишь, и воспитанную на чужой матрице молодежь потом не перевоспитаешь. И Си Цзиньпин сознательно идет на жесткие меры.Вот как объясняет это Ли Гуанмань:"Это возвращение от группы капиталов к массам людей и трансформация капиталоориентированной модели в модель, ориентированную на народ. Таким образом, это политическое изменение, и народ вновь становится главным органом этого изменения, а те, кто будет мешать реализовать это изменение в сторону народа, будет отброшен. <...> Это также возвращение к первоначальным намерениям КПК, <…> возвращение к сути социализма".Причем Гуанмань обещает, что вскоре новые правила игры придут и в сферу недвижимости и медицинских услуг, где власти намерены бороться с излишне высокими ценами. В итоге люди выиграют после реформирования секторов образования, медицины, а также отношений собственности, ведь это позволит достичь "всеобщего процветания". Путь к нему лежит через уменьшение социального неравенства — а оно в Китае стало огромным.Ну и в целом:Да, такую цель и ставит перед собой Си Цзиньпин. И хотя китайское общество за последние десятилетия прошло через серьезную вестернизацию, культ потребительства и удовольствий, то есть впитало в себя массу "достоинств" современного западного капитализма, новая политика КПК не потерпит поражения. Потому что при всех глубоких изменениях, при всех противоречиях и проблемах китайцы в своем большинстве все-таки сохранили чувство национального единства и солидарности. И понимание справедливости.Естественно, коррекция будет очень непростой и болезненной, но у КПК есть еще один союзник в этой борьбе. Это китайский патриотизм, а он действительно массовый. Поэтому неслучайно в своей статье Гуанмань, объясняя необходимость и неизбежность "глубокой трансформации", делает упор на внешние вызовы и угрозы:"В настоящее время Китай сталкивается со все более суровой и сложной международной обстановкой. США осуществляют военные угрозы в адрес нашей страны, проводят экономическую и технологическую блокаду, наносят финансовые удары и ведут политическую и дипломатическую осаду Китая. <...> Кроме того, США начали против нас биологическую и кибервойну, атаки на общественное мнение Китая".То есть сами по себе "глубокие преобразования", происходящие в Китае, нужны для того, чтобы "ответить на грубые и свирепые атаки США, а также на текущую сложную международную ситуацию", объясняет Гуанмань. Это китайцы очень хорошо понимают — слабый и безвольный Китай станет жертвой внешней экспансии, как это уже было в XIX веке.Отсюда и то самое главное предупреждение Гуанманя, процитированное в начале статьи: если Китай в противостоянии с Западом будет полагаться на своих капиталистов и воспитывать молодежь на глобальной массовой культуре, то его ждет судьба СССР, он рухнет еще до того, как его атакуют.Их можно только подорвать изнутри, расколоть, воспользоваться их внутренними ошибками, внутренней слабостью, сделать управляемыми, забрать у них будущее, воспитав новые поколения слабыми и лишенными национального характера, подсадить на опиум, настоящий или идеологический. Китай очень хорошо это понимает — в том числе и на опыте России, уже заплатившей страшную цену за развал страны. И обе державы сделают все для того, чтобы их внутренний уклад отвечал интересам народов и их цивилизационному коду — то есть был устойчив к любым внешним вызовам.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210831/kitay-osedlal-tigra-zapad-teryaet-dengi-20303611.html

https://uz.sputniknews.ru/20210828/ne-spugnut-udachu-kak-kitay-pytaetsya-izbejat-peregreva-ekonomiki-20278894.html

https://uz.sputniknews.ru/20210729/kitay-potratit-milliardy-na-zaschitu-ot-novyx-zombi-19868493.html

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китай, кнр, си цзиньпин