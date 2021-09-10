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На Узбекистан надвигаются холода
На Узбекистан надвигаются холода
В большинстве регионов ожидается небольшая, местами переменная облачность. Дожди пройдут только в горных районах. 10.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-10T09:15+0500
2021-09-10T09:15+0500
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане в ближайшие дни. Так, в Каракалпакстане и Хорезмской области на предстоящих выходных температура воздуха опустится до 23-28 градусов. В понедельник и вторник будет чуть теплее — 25-30 градусов.В Бухарской и Навоийской областях на выходных температура также установится в пределах 23-28 градусов, далее повысится до 30-35 градусов. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях в субботу будет 28-33 градусов, затем 30-35 градусов, а во вторник вовсе 32-37 градусов. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях на предстоящих выходных температура воздуха опустится до 23-28 градусов. Зато в понедельник и вторник воздух чуть прогреется до 25-30 градусов. Осадков в большинстве регионов не ожидается. Возможны лишь сильные порывы ветра до 7-12 метров в секунду. В горных районах республики будет холоднее всего: от 13 до 23 градусов в ближайшие дни. Также возможны дожди и снег.
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узбекистан, погода, узгидромет, прогноз погоды
На Узбекистан надвигаются холода
В большинстве регионов ожидается небольшая, местами переменная облачность. Дожди пройдут только в горных районах.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik.
Синоптики рассказали
о погоде в Узбекистане в ближайшие дни.
Так, в Каракалпакстане и Хорезмской области на предстоящих выходных температура воздуха опустится до 23-28 градусов. В понедельник и вторник будет чуть теплее — 25-30 градусов.
В Бухарской и Навоийской областях на выходных температура также установится в пределах 23-28 градусов, далее повысится до 30-35 градусов.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях в субботу похолодает до 23-28 градусов, в воскресенье воздух прогреется до 25-30 градусов, а в понедельник и вторник — до 27-32 градусов.
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях в субботу будет 28-33 градусов, затем 30-35 градусов, а во вторник вовсе 32-37 градусов.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях на предстоящих выходных температура воздуха опустится до 23-28 градусов. Зато в понедельник и вторник воздух чуть прогреется до 25-30 градусов.
Осадков в большинстве регионов не ожидается. Возможны лишь сильные порывы ветра до 7-12 метров в секунду.
В горных районах республики будет холоднее всего: от 13 до 23 градусов в ближайшие дни. Также возможны дожди и снег.