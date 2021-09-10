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https://uz.sputniknews.ru/20210910/posolstvo-latvii-v-uzbekistane-vozglavil-reynis-troksha-20447507.html
Посольство Латвии в Узбекистане возглавил Рейнис Трокша
Посольство Латвии в Узбекистане возглавил Рейнис Трокша
Вновь назначенного посла Латвии принял министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов. Во время встречи стороны выразили заинтересованность в активизации... 10.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-10T13:19+0500
2021-09-10T13:19+0500
политика
латвия
посольство
назначение
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Латвии Рейниса Трокша, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики.Во время беседы дипломаты обсудили график предстоящих официальных встреч на различных уровнях.Кроме того, представители двух стран выразили заинтересованность в активизации политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.В заключительной части переговоров, участники обменялись мнениями о взаимодействии сторон в рамках международных организаций и по отдельным региональным вопросам.
https://uz.sputniknews.ru/20200115/Uzbekistan-i-Latviya-planiruyut-sotrudnichat-na-urovne-regionov-13220460.html
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латвия, посольство, назначение

Посольство Латвии в Узбекистане возглавил Рейнис Трокша

13:19 10.09.2021
594
© МИД УзбекистанаАбдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Латвии Рейниса Трокша
Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Латвии Рейниса Трокша - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
© МИД Узбекистана
Вновь назначенного посла Латвии принял министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов. Во время встречи стороны выразили заинтересованность в активизации политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Латвии Рейниса Трокша, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики.
© МИД УзбекистанаАбдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Латвии Рейниса Трокша
Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Латвии Рейниса Трокша - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Латвии Рейниса Трокша
© МИД Узбекистана
Во время беседы дипломаты обсудили график предстоящих официальных встреч на различных уровнях.
Кроме того, представители двух стран выразили заинтересованность в активизации политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
Узбекистан - Латвия - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2020
В мире
Узбекистан и Латвия планируют сотрудничать на уровне регионов
15 января 2020, 09:23
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В заключительной части переговоров, участники обменялись мнениями о взаимодействии сторон в рамках международных организаций и по отдельным региональным вопросам.
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