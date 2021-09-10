https://uz.sputniknews.ru/20210910/v-djizake-shestiletnego-rebenka-zadavil--asfaltoukladchik--video-s-mesta-chp-20443684.html

В Джизаке шестилетнего ребенка задавил асфальтоукладчик — видео с места ЧП

В Джизаке шестилетнего ребенка задавил асфальтоукладчик — видео с места ЧП

Рядом не оказалось никого, кто мог бы предупредить водителя о том, что он движется на ребенка. 10.09.2021, Sputnik Узбекистан

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происшествия

смерть

джизак

ребенок

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В Джизаке под асфальтоукладочным катком погиб шестилетний ребенок.По данным областного УВД, трагедия произошла вечером 7 сентября в селе Богишамол.Мальчик катался на велосипеде и подъехал к задней части асфальтоукладчика. В этот момент водитель машины совершал движение задним ходом.Отмечается, что в этот момент поблизости не было никого, кто мог бы сигнализировать водителю о том, что он движется на ребенка.Мальчика спасти не удалось.В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека" УК РУз.

джизак

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смерть, джизак, ребенок