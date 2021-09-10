https://uz.sputniknews.ru/20210910/v-djizake-shestiletnego-rebenka-zadavil--asfaltoukladchik--video-s-mesta-chp-20443684.html
В Джизаке шестилетнего ребенка задавил асфальтоукладчик — видео с места ЧП
В Джизаке шестилетнего ребенка задавил асфальтоукладчик — видео с места ЧП
Рядом не оказалось никого, кто мог бы предупредить водителя о том, что он движется на ребенка. 10.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-10T11:00+0500
2021-09-10T11:00+0500
2021-09-10T11:00+0500
происшествия
смерть
джизак
ребенок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0a/20444069_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_911d01ebd671e06e2889b84334196533.jpg
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В Джизаке под асфальтоукладочным катком погиб шестилетний ребенок.По данным областного УВД, трагедия произошла вечером 7 сентября в селе Богишамол.Мальчик катался на велосипеде и подъехал к задней части асфальтоукладчика. В этот момент водитель машины совершал движение задним ходом.Отмечается, что в этот момент поблизости не было никого, кто мог бы сигнализировать водителю о том, что он движется на ребенка.Мальчика спасти не удалось.В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека" УК РУз.
джизак
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0a/20444069_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_f56d4c6140cb917a56650add1d7c9cd7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
смерть, джизак, ребенок
В Джизаке шестилетнего ребенка задавил асфальтоукладчик — видео с места ЧП
Рядом не оказалось никого, кто мог бы предупредить водителя о том, что он движется на ребенка.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В Джизаке под асфальтоукладочным катком погиб шестилетний ребенок.
По данным областного УВД, трагедия произошла вечером 7 сентября в селе Богишамол.
Мальчик катался на велосипеде и подъехал к задней части асфальтоукладчика. В этот момент водитель машины совершал движение задним ходом.
Отмечается, что в этот момент поблизости не было никого, кто мог бы сигнализировать водителю о том, что он движется на ребенка.
Мальчика спасти не удалось.
В отношении водителя возбуждено
уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека" УК РУз.