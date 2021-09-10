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В Джизаке шестилетнего ребенка задавил асфальтоукладчик — видео с места ЧП
В Джизаке шестилетнего ребенка задавил асфальтоукладчик — видео с места ЧП
Рядом не оказалось никого, кто мог бы предупредить водителя о том, что он движется на ребенка. 10.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-10T11:00+0500
2021-09-10T11:00+0500
происшествия
смерть
джизак
ребенок
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В Джизаке под асфальтоукладочным катком погиб шестилетний ребенок.По данным областного УВД, трагедия произошла вечером 7 сентября в селе Богишамол.Мальчик катался на велосипеде и подъехал к задней части асфальтоукладчика. В этот момент водитель машины совершал движение задним ходом.Отмечается, что в этот момент поблизости не было никого, кто мог бы сигнализировать водителю о том, что он движется на ребенка.Мальчика спасти не удалось.В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека" УК РУз.
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смерть, джизак, ребенок

В Джизаке шестилетнего ребенка задавил асфальтоукладчик — видео с места ЧП

11:00 10.09.2021
684
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАсфальтоукладчик, иллюстративное фото
Асфальтоукладчик, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
/
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Рядом не оказалось никого, кто мог бы предупредить водителя о том, что он движется на ребенка.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В Джизаке под асфальтоукладочным катком погиб шестилетний ребенок.
По данным областного УВД, трагедия произошла вечером 7 сентября в селе Богишамол.
Мальчик катался на велосипеде и подъехал к задней части асфальтоукладчика. В этот момент водитель машины совершал движение задним ходом.
Отмечается, что в этот момент поблизости не было никого, кто мог бы сигнализировать водителю о том, что он движется на ребенка.
Мальчика спасти не удалось.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека" УК РУз.
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