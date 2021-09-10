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В Ташкенте задержаны 29 сторонниц "Хизб ут-Тахрир"
В Ташкенте задержаны 29 сторонниц "Хизб ут-Тахрир"
У женщин изъяты религиозные материалы и литература, ведется расследование 10.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-10T18:44+0500
2021-09-10T18:44+0500
общество
узбекистан
борьба с терроризмом
террористы
религиозный экстремизм
задержание преступников
"хизб ут-тахтир"
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ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Деятельность женского крыла международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* пресекли оперативники в столице Узбекистана, сообщает Главное управление по борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД.Руководили группой гражданки Л. Умарова 1970 г.р. и М. Сайдаминова 1974 г.р. С подопечными они связывались через сеть Интернет и различные мессенджеры. Всего в группе состояло 29 женщин из Ташкента и Ташкентской области. Они активно занимались продвижением идей экстремистского движения "Хизб ут-Тахрир"* и вербовкой сторонниц.В домах и в мобильных телефонах задержанных обнаружены материалы экстремистского характера. Ведется расследование, чтобы определить степень виновности каждой из задержанных."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*)В ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года, в Узбекистане - с 2016 года.Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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узбекистан, борьба с терроризмом, террористы, религиозный экстремизм, задержание преступников, "хизб ут-тахтир"

В Ташкенте задержаны 29 сторонниц "Хизб ут-Тахрир"

18:44 10.09.2021
2354
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщины в хиджабах
Женщины в хиджабах - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
/
Перейти в фотобанк
У женщин изъяты религиозные материалы и литература, ведется расследование
ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Деятельность женского крыла международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* пресекли оперативники в столице Узбекистана, сообщает Главное управление по борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД.
Руководили группой гражданки Л. Умарова 1970 г.р. и М. Сайдаминова 1974 г.р. С подопечными они связывались через сеть Интернет и различные мессенджеры. Всего в группе состояло 29 женщин из Ташкента и Ташкентской области. Они активно занимались продвижением идей экстремистского движения "Хизб ут-Тахрир"* и вербовкой сторонниц.
В домах и в мобильных телефонах задержанных обнаружены материалы экстремистского характера. Ведется расследование, чтобы определить степень виновности каждой из задержанных.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*)
В ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года, в Узбекистане - с 2016 года.
Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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