https://uz.sputniknews.ru/20210910/v-tashkente-zaderjany-29-storonnits-xizb-ut-taxrir-20452217.html

В Ташкенте задержаны 29 сторонниц "Хизб ут-Тахрир"

В Ташкенте задержаны 29 сторонниц "Хизб ут-Тахрир"

У женщин изъяты религиозные материалы и литература, ведется расследование 10.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-10T18:44+0500

2021-09-10T18:44+0500

2021-09-10T18:44+0500

общество

узбекистан

борьба с терроризмом

террористы

религиозный экстремизм

задержание преступников

"хизб ут-тахтир"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0a/20452172_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_2caec42505734f032d49a631a574dfd3.jpg

ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Деятельность женского крыла международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* пресекли оперативники в столице Узбекистана, сообщает Главное управление по борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД.Руководили группой гражданки Л. Умарова 1970 г.р. и М. Сайдаминова 1974 г.р. С подопечными они связывались через сеть Интернет и различные мессенджеры. Всего в группе состояло 29 женщин из Ташкента и Ташкентской области. Они активно занимались продвижением идей экстремистского движения "Хизб ут-Тахрир"* и вербовкой сторонниц.В домах и в мобильных телефонах задержанных обнаружены материалы экстремистского характера. Ведется расследование, чтобы определить степень виновности каждой из задержанных."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*)В ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года, в Узбекистане - с 2016 года.Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, борьба с терроризмом, террористы, религиозный экстремизм, задержание преступников, "хизб ут-тахтир"