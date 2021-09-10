https://uz.sputniknews.ru/20210910/v-tashkente-zaderjany-29-storonnits-xizb-ut-taxrir-20452217.html
В Ташкенте задержаны 29 сторонниц "Хизб ут-Тахрир"
В Ташкенте задержаны 29 сторонниц "Хизб ут-Тахрир"
У женщин изъяты религиозные материалы и литература, ведется расследование 10.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-10T18:44+0500
2021-09-10T18:44+0500
2021-09-10T18:44+0500
общество
узбекистан
борьба с терроризмом
террористы
религиозный экстремизм
задержание преступников
"хизб ут-тахтир"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0a/20452172_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_2caec42505734f032d49a631a574dfd3.jpg
ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. Деятельность женского крыла международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* пресекли оперативники в столице Узбекистана, сообщает Главное управление по борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД.Руководили группой гражданки Л. Умарова 1970 г.р. и М. Сайдаминова 1974 г.р. С подопечными они связывались через сеть Интернет и различные мессенджеры. Всего в группе состояло 29 женщин из Ташкента и Ташкентской области. Они активно занимались продвижением идей экстремистского движения "Хизб ут-Тахрир"* и вербовкой сторонниц.В домах и в мобильных телефонах задержанных обнаружены материалы экстремистского характера. Ведется расследование, чтобы определить степень виновности каждой из задержанных."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*)В ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года, в Узбекистане - с 2016 года.Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0a/20452172_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_817745d777b79bbbdda4b2df558b4d9c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, борьба с терроризмом, террористы, религиозный экстремизм, задержание преступников, "хизб ут-тахтир"
В Ташкенте задержаны 29 сторонниц "Хизб ут-Тахрир"
У женщин изъяты религиозные материалы и литература, ведется расследование
ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik.
Деятельность женского крыла международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* пресекли оперативники в столице Узбекистана, сообщает
Главное управление по борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД.
Руководили группой гражданки Л. Умарова 1970 г.р. и М. Сайдаминова 1974 г.р. С подопечными они связывались через сеть Интернет и различные мессенджеры. Всего в группе состояло 29 женщин из Ташкента и Ташкентской области. Они активно занимались продвижением идей экстремистского движения "Хизб ут-Тахрир"* и вербовкой сторонниц.
В домах и в мобильных телефонах задержанных обнаружены материалы экстремистского характера. Ведется расследование, чтобы определить степень виновности каждой из задержанных.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*)
В ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года, в Узбекистане - с 2016 года.
Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран