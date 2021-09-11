https://uz.sputniknews.ru/20210911/pochemu-v-odnoy-iz-shkol-kashkadari-deti-nachali-uchebnyy-god-sidya-na-polu--otvet-glavy-mno-20455749.html

Почему в одной из школ Кашкадарьи дети начали учебный год сидя на полу — ответ главы МНО

Почему в одной из школ Кашкадарьи дети начали учебный год сидя на полу — ответ главы МНО

Как сообщает министр, к началу учебного года в школе не успели завершить ремонтные работы, поэтому планировалось, что дети будут временно переведены в другое... 11.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-11T11:11+0500

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общество

кашкадарьинская область

дети

министерство народного образования узбекистана

школа

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В одной их кашкадарьинских школ дети начали учебный год не за партами, а сидя на полу. Об этом стало известно из сюжета видеоролика, опубликованного в социальных сетях. Ситуацию прокомментировал министр народного образования Шерзод Шерматов.По его словам, в прошлом году он лично посещал эту школу и включил ее в программу по капитальному ремонту. Как отмечает чиновник, на благоустройство данного учебного заведения было выделено свыше трех млрд сумов. Сейчас проводится огромная работа по реконструкции здания, так как в нем не делали ремонт более 50-ти лет, заявил Шерматов. Как сообщил министр, к началу учебного года в школе не успели завершить ремонтные работы, поэтому планировалось, что дети будут временно переведены в другое образовательное учреждение, либо продолжат дистанционное обучение. Именно по этой причине в классах не была установлена мебель, уточнил Шерматов. Глава МНО также пояснил, что провокационные фотографии и видео были распространены в Интернете из-за разногласий между некоторыми учителями школы и директором. Органы прокуратуры полностью изучат ситуацию и примут соответствующие меры, заключил Шерматов.

https://uz.sputniknews.ru/20201123/Ucheniki-na-moroze-bez-verkhney-odezhdy-v-Andizhane-uvolili-rukovodstvo-shkoly-15461071.html

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кашкадарьинская область, дети, министерство народного образования узбекистана, школа