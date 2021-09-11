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Почему в одной из школ Кашкадарьи дети начали учебный год сидя на полу — ответ главы МНО
Почему в одной из школ Кашкадарьи дети начали учебный год сидя на полу — ответ главы МНО
Как сообщает министр, к началу учебного года в школе не успели завершить ремонтные работы, поэтому планировалось, что дети будут временно переведены в другое... 11.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-11T11:11+0500
2021-09-11T11:24+0500
общество
кашкадарьинская область
дети
министерство народного образования узбекистана
школа
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В одной их кашкадарьинских школ дети начали учебный год не за партами, а сидя на полу. Об этом стало известно из сюжета видеоролика, опубликованного в социальных сетях. Ситуацию прокомментировал министр народного образования Шерзод Шерматов.По его словам, в прошлом году он лично посещал эту школу и включил ее в программу по капитальному ремонту. Как отмечает чиновник, на благоустройство данного учебного заведения было выделено свыше трех млрд сумов. Сейчас проводится огромная работа по реконструкции здания, так как в нем не делали ремонт более 50-ти лет, заявил Шерматов. Как сообщил министр, к началу учебного года в школе не успели завершить ремонтные работы, поэтому планировалось, что дети будут временно переведены в другое образовательное учреждение, либо продолжат дистанционное обучение. Именно по этой причине в классах не была установлена мебель, уточнил Шерматов. Глава МНО также пояснил, что провокационные фотографии и видео были распространены в Интернете из-за разногласий между некоторыми учителями школы и директором. Органы прокуратуры полностью изучат ситуацию и примут соответствующие меры, заключил Шерматов.
https://uz.sputniknews.ru/20201123/Ucheniki-na-moroze-bez-verkhney-odezhdy-v-Andizhane-uvolili-rukovodstvo-shkoly-15461071.html
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кашкадарьинская область, дети, министерство народного образования узбекистана, школа

Почему в одной из школ Кашкадарьи дети начали учебный год сидя на полу — ответ главы МНО

11:11 11.09.2021 (обновлено: 11:24 11.09.2021)
907
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПустой учебный класс
Пустой учебный класс - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
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Как сообщает министр, к началу учебного года в школе не успели завершить ремонтные работы, поэтому планировалось, что дети будут временно переведены в другое образовательное учреждение, либо продолжат дистанционное обучение
ТАШКЕНТ, 11 сен Sputnik. В одной их кашкадарьинских школ дети начали учебный год не за партами, а сидя на полу. Об этом стало известно из сюжета видеоролика, опубликованного в социальных сетях. Ситуацию прокомментировал министр народного образования Шерзод Шерматов.
По его словам, в прошлом году он лично посещал эту школу и включил ее в программу по капитальному ремонту. Как отмечает чиновник, на благоустройство данного учебного заведения было выделено свыше трех млрд сумов. Сейчас проводится огромная работа по реконструкции здания, так как в нем не делали ремонт более 50-ти лет, заявил Шерматов.
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Как сообщил министр, к началу учебного года в школе не успели завершить ремонтные работы, поэтому планировалось, что дети будут временно переведены в другое образовательное учреждение, либо продолжат дистанционное обучение. Именно по этой причине в классах не была установлена мебель, уточнил Шерматов.

Если сильно хотелось учиться в школе, где все еще продолжается ремонт, то можно было бы на время использовать старую мебель. Количество учеников не превышает мощности школы, поэтому мест для организации обучения в одну смену здесь достаточно.

Шерзод Шерматов - Sputnik Узбекистан
Шерзод Шерматов
Министр народного образования
Глава МНО также пояснил, что провокационные фотографии и видео были распространены в Интернете из-за разногласий между некоторыми учителями школы и директором.
Органы прокуратуры полностью изучат ситуацию и примут соответствующие меры, заключил Шерматов.
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