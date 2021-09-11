https://uz.sputniknews.ru/20210911/start-dan-na-14-poligonax-rossii-i-belarusi-nachalis-boevye-ucheniya-zapad-2021-20460184.html

Старт дан: на 14 полигонах России и Беларуси начались боевые учения “Запад-2021”

Старт дан: на 14 полигонах России и Беларуси начались боевые учения “Запад-2021”

К российским и белорусским военным присоединились и узбекистанские солдаты, а также участники из стран ОДКБ, Индии, Пакистана и других. 11.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-11T19:19+0500

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Одновременно на 14 полигонах России и Беларуси стартовали военные учения “Запад-2021”. В маневрах принимают участие около 200 тысяч военнослужащих. В масштабном мероприятии задействованы силы сотни единиц боевой техники: корабли, самолеты, вертолеты и танки.К российским и белорусским военным присоединились и узбекистанские солдаты, а также участники из стран ОДКБ, Индии, Пакистана и других. Отметим, что основной целью маневров является проверка уровня боеготовности и способности по обеспечению безопасности Союзного государства.Смотрите в нашем видео самые яркие и захватывающие дух кадры с места событий.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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