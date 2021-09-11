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Старт дан: на 14 полигонах России и Беларуси начались боевые учения “Запад-2021”
Старт дан: на 14 полигонах России и Беларуси начались боевые учения “Запад-2021”
К российским и белорусским военным присоединились и узбекистанские солдаты, а также участники из стран ОДКБ, Индии, Пакистана и других. 11.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-11T19:19+0500
2021-09-11T20:09+0500
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Одновременно на 14 полигонах России и Беларуси стартовали военные учения “Запад-2021”. В маневрах принимают участие около 200 тысяч военнослужащих. В масштабном мероприятии задействованы силы сотни единиц боевой техники: корабли, самолеты, вертолеты и танки.К российским и белорусским военным присоединились и узбекистанские солдаты, а также участники из стран ОДКБ, Индии, Пакистана и других. Отметим, что основной целью маневров является проверка уровня боеготовности и способности по обеспечению безопасности Союзного государства.Смотрите в нашем видео самые яркие и захватывающие дух кадры с места событий.
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мультимедиа , видео

Старт дан: на 14 полигонах России и Беларуси начались боевые учения “Запад-2021”

19:19 11.09.2021 (обновлено: 20:09 11.09.2021)
1442
© Youtube / Sputnik
К российским и белорусским военным присоединились и узбекистанские солдаты, а также участники из стран ОДКБ, Индии, Пакистана и других.
Одновременно на 14 полигонах России и Беларуси стартовали военные учения “Запад-2021”.
В маневрах принимают участие около 200 тысяч военнослужащих. В масштабном мероприятии задействованы силы сотни единиц боевой техники: корабли, самолеты, вертолеты и танки.
К российским и белорусским военным присоединились и узбекистанские солдаты, а также участники из стран ОДКБ, Индии, Пакистана и других.
Отметим, что основной целью маневров является проверка уровня боеготовности и способности по обеспечению безопасности Союзного государства.
Смотрите в нашем видео самые яркие и захватывающие дух кадры с места событий.
301101
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