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Узбекистанец поджег дом под Тверью, где находились пять детей и его сожительница
Узбекистанец поджег дом под Тверью, где находились пять детей и его сожительница
В ходе инцидента никто не пострадал. Злоумышленнику предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, среди которых малолетние... 11.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-11T13:14+0500
2021-09-11T13:25+0500
россия
тверская область
узбекистанец
поджег
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ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. В Тверской области против гражданина Узбекистана заведено уголовное дело по подозрению в поджоге дома, в котором находились его сожительница и пять детей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.По данным проведенного расследования, инцидент произошел 8 сентября этого года. Узбекистанец находился в алкогольном опьянении, когда между ним и его сожительницей произошла ссора. Он поднялся на чердак дома, расположенного в деревне Михайлово Тверской области, и поджег тряпки. Злоумышленник знал, что женщина и дети спят и не смогут уйти из горящего дома.Однако, как сообщили в СК РФ, мужчине не удалось совершить задуманное – ему помешала несовершеннолетняя дочь женщины. Девочка вовремя заметила пожар и рассказала об этом матери. Дом полностью сгорел, но в ходе инцидента никто не пострадал. В настоящее время правонарушитель задержан. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, среди которых малолетние, совершенное общеопасным способом".
https://uz.sputniknews.ru/20180115/uzbek-podjeg-kvartiru-posle-ubiistva-7266730.html
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тверская область
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тверская область, узбекистанец, поджег

Узбекистанец поджег дом под Тверью, где находились пять детей и его сожительница

13:14 11.09.2021 (обновлено: 13:25 11.09.2021)
1518
© CC0 / PixabayСпичка
Спичка - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2021
© CC0 / Pixabay
В ходе инцидента никто не пострадал. Злоумышленнику предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, среди которых малолетние, совершенное общеопасным способом".
ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. В Тверской области против гражданина Узбекистана заведено уголовное дело по подозрению в поджоге дома, в котором находились его сожительница и пять детей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По данным проведенного расследования, инцидент произошел 8 сентября этого года. Узбекистанец находился в алкогольном опьянении, когда между ним и его сожительницей произошла ссора. Он поднялся на чердак дома, расположенного в деревне Михайлово Тверской области, и поджег тряпки. Злоумышленник знал, что женщина и дети спят и не смогут уйти из горящего дома.
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Однако, как сообщили в СК РФ, мужчине не удалось совершить задуманное – ему помешала несовершеннолетняя дочь женщины. Девочка вовремя заметила пожар и рассказала об этом матери.
Дом полностью сгорел, но в ходе инцидента никто не пострадал.
В настоящее время правонарушитель задержан. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, среди которых малолетние, совершенное общеопасным способом".
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