https://uz.sputniknews.ru/20210911/uzbekistanets-podjeg-dom-pod-tveryu-gde-naxodilis-pyat-detey-i-ego-sojitelnitsa-20456788.html
Узбекистанец поджег дом под Тверью, где находились пять детей и его сожительница
Узбекистанец поджег дом под Тверью, где находились пять детей и его сожительница
В ходе инцидента никто не пострадал. Злоумышленнику предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, среди которых малолетние... 11.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-11T13:14+0500
2021-09-11T13:14+0500
2021-09-11T13:25+0500
россия
тверская область
узбекистанец
поджег
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1088/16/10881652_21:0:1164:643_1920x0_80_0_0_0ee4ec1261b15494229f5848c4f96b09.jpg
ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. В Тверской области против гражданина Узбекистана заведено уголовное дело по подозрению в поджоге дома, в котором находились его сожительница и пять детей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.По данным проведенного расследования, инцидент произошел 8 сентября этого года. Узбекистанец находился в алкогольном опьянении, когда между ним и его сожительницей произошла ссора. Он поднялся на чердак дома, расположенного в деревне Михайлово Тверской области, и поджег тряпки. Злоумышленник знал, что женщина и дети спят и не смогут уйти из горящего дома.Однако, как сообщили в СК РФ, мужчине не удалось совершить задуманное – ему помешала несовершеннолетняя дочь женщины. Девочка вовремя заметила пожар и рассказала об этом матери. Дом полностью сгорел, но в ходе инцидента никто не пострадал. В настоящее время правонарушитель задержан. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, среди которых малолетние, совершенное общеопасным способом".
https://uz.sputniknews.ru/20180115/uzbek-podjeg-kvartiru-posle-ubiistva-7266730.html
россия
тверская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1088/16/10881652_164:0:1021:643_1920x0_80_0_0_965264afebb49b4e0120d2d66f80f1f9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тверская область, узбекистанец, поджег
Узбекистанец поджег дом под Тверью, где находились пять детей и его сожительница
13:14 11.09.2021 (обновлено: 13:25 11.09.2021)
В ходе инцидента никто не пострадал. Злоумышленнику предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, среди которых малолетние, совершенное общеопасным способом".
ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik.
В Тверской области против гражданина Узбекистана заведено уголовное дело по подозрению в поджоге дома, в котором находились его сожительница и пять детей, сообщает
пресс-служба Следственного комитета РФ.
По данным проведенного расследования, инцидент произошел 8 сентября этого года. Узбекистанец находился в алкогольном опьянении, когда между ним и его сожительницей произошла ссора. Он поднялся на чердак дома, расположенного в деревне Михайлово Тверской области, и поджег тряпки. Злоумышленник знал, что женщина и дети спят и не смогут уйти из горящего дома.
Однако, как сообщили в СК РФ, мужчине не удалось совершить задуманное – ему помешала несовершеннолетняя дочь женщины. Девочка вовремя заметила пожар и рассказала об этом матери.
Дом полностью сгорел, но в ходе инцидента никто не пострадал.
В настоящее время правонарушитель задержан. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, среди которых малолетние, совершенное общеопасным способом".