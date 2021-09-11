https://uz.sputniknews.ru/20210911/uzbekistanets-podjeg-dom-pod-tveryu-gde-naxodilis-pyat-detey-i-ego-sojitelnitsa-20456788.html

Узбекистанец поджег дом под Тверью, где находились пять детей и его сожительница

Узбекистанец поджег дом под Тверью, где находились пять детей и его сожительница

В ходе инцидента никто не пострадал. Злоумышленнику предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, среди которых малолетние... 11.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-11T13:14+0500

2021-09-11T13:14+0500

2021-09-11T13:25+0500

россия

тверская область

узбекистанец

поджег

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ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. В Тверской области против гражданина Узбекистана заведено уголовное дело по подозрению в поджоге дома, в котором находились его сожительница и пять детей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.По данным проведенного расследования, инцидент произошел 8 сентября этого года. Узбекистанец находился в алкогольном опьянении, когда между ним и его сожительницей произошла ссора. Он поднялся на чердак дома, расположенного в деревне Михайлово Тверской области, и поджег тряпки. Злоумышленник знал, что женщина и дети спят и не смогут уйти из горящего дома.Однако, как сообщили в СК РФ, мужчине не удалось совершить задуманное – ему помешала несовершеннолетняя дочь женщины. Девочка вовремя заметила пожар и рассказала об этом матери. Дом полностью сгорел, но в ходе инцидента никто не пострадал. В настоящее время правонарушитель задержан. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, среди которых малолетние, совершенное общеопасным способом".

https://uz.sputniknews.ru/20180115/uzbek-podjeg-kvartiru-posle-ubiistva-7266730.html

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тверская область, узбекистанец, поджег