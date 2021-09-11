https://uz.sputniknews.ru/20210911/v-tashkente-yunosha-otkryl-laboratoriyu-po-proizvodstvu-sinteticheskogo-narkotika--video-20455215.html

В Ташкенте юноша открыл лабораторию по производству синтетического наркотика — видео

В Ташкенте юноша открыл лабораторию по производству синтетического наркотика — видео

Для изготовления запрещенного вещества злоумышленник снял квартиру. Однако в скором времени он был задержан правоохранителями. В настоящее время по данному... 11.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-11T10:29+0500

2021-09-11T10:29+0500

2021-09-11T10:29+0500

общество

наркотики

гувд ташкента

борьба с незаконным оборотом наркотиков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/282/00/2820005_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_909364014a07d69b7e82af1751162e62.jpg

ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. В столице правоохранители пресекли деятельность по производству синтетического наркотика "Скорость", налаженного в одной из квартир Мирабадского района. Об этом стало известно из сюжета телеканала "Ташкент". В ходе проведенного расследования выяснилось, что наркотики изготавливал 18-летний парень. Для этой цели он два месяца назад снял квартиру. Отмечается, что растворы ему доставляли из Казахстана. После изготовления наркотиков правонарушитель расфасовывал и закладывал их в разных частях города. С потенциальными клиентами он держал связь через Telegram.В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Подозреваемый задержан.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наркотики, гувд ташкента, борьба с незаконным оборотом наркотиков