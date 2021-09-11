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В Ташкенте юноша открыл лабораторию по производству синтетического наркотика — видео
В Ташкенте юноша открыл лабораторию по производству синтетического наркотика — видео
Для изготовления запрещенного вещества злоумышленник снял квартиру. Однако в скором времени он был задержан правоохранителями. В настоящее время по данному... 11.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-11T10:29+0500
2021-09-11T10:29+0500
общество
наркотики
гувд ташкента
борьба с незаконным оборотом наркотиков
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ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. В столице правоохранители пресекли деятельность по производству синтетического наркотика "Скорость", налаженного в одной из квартир Мирабадского района. Об этом стало известно из сюжета телеканала "Ташкент". В ходе проведенного расследования выяснилось, что наркотики изготавливал 18-летний парень. Для этой цели он два месяца назад снял квартиру. Отмечается, что растворы ему доставляли из Казахстана. После изготовления наркотиков правонарушитель расфасовывал и закладывал их в разных частях города. С потенциальными клиентами он держал связь через Telegram.В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Подозреваемый задержан.
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наркотики, гувд ташкента, борьба с незаконным оборотом наркотиков

В Ташкенте юноша открыл лабораторию по производству синтетического наркотика — видео

10:29 11.09.2021
1100
© Sputnik / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКонтейнеры с изъятым героином в экспертно-криминалистическом центре
Контейнеры с изъятым героином в экспертно-криминалистическом центре - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2021
© Sputnik / Руслан Кривобок
/
Перейти в фотобанк
Для изготовления запрещенного вещества злоумышленник снял квартиру. Однако в скором времени он был задержан правоохранителями. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.
ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. В столице правоохранители пресекли деятельность по производству синтетического наркотика "Скорость", налаженного в одной из квартир Мирабадского района. Об этом стало известно из сюжета телеканала "Ташкент".
В ходе проведенного расследования выяснилось, что наркотики изготавливал 18-летний парень. Для этой цели он два месяца назад снял квартиру.
Отмечается, что растворы ему доставляли из Казахстана. После изготовления наркотиков правонарушитель расфасовывал и закладывал их в разных частях города. С потенциальными клиентами он держал связь через Telegram.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Подозреваемый задержан.
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