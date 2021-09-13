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Киберпанда и акула-робот: Китай представил технологии будущего — фото
Киберпанда и акула-робот: Китай представил технологии будущего — фото
В Пекине на днях открылась Всемирная конференция робототехники. И она уже успела произвести настоящую сенсацию! 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
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фото, мультимедиа , китай, технологии

Киберпанда и акула-робот: Китай представил технологии будущего — фото

13:09 13.09.2021 (обновлено: 13:31 13.09.2021)
133
В Пекине на днях открылась Всемирная конференция робототехники. И она уже успела произвести настоящую сенсацию!
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Выставка проходит каждый год и демонстрирует последние достижения Китая в сфере робототехники.

Выставка проходит каждый год и демонстрирует последние достижения Китая в сфере робототехники. - Sputnik Узбекистан
1/11
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Выставка проходит каждый год и демонстрирует последние достижения Китая в сфере робототехники.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

Одним из самых необычных экспонатов стала киберпанда, созданная компанией UBTech.

Теперь во всех СМИ и пабликах только и делают, что обсуждают милого роботизированного медведя, который имеет все шансы стать новым лучшим другом детям!

Одним из самых необычных экспонатов стала киберпанда, созданная компанией UBTech.Теперь во всех СМИ и пабликах только и делают, что обсуждают милого роботизированного медведя, который имеет все шансы стать новым лучшим другом детям! - Sputnik Узбекистан
2/11
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Одним из самых необычных экспонатов стала киберпанда, созданная компанией UBTech.

Теперь во всех СМИ и пабликах только и делают, что обсуждают милого роботизированного медведя, который имеет все шансы стать новым лучшим другом детям!

© REUTERS / Tingshu Wang

На выставке были представлены и более "очеловеченные" роботы. Вот, один из таких андроидов. Именно о них писали фантасты, рассуждая о будущем. Но, похоже, будущее уже давно наступило.

На выставке были представлены и более &quot;очеловеченные&quot; роботы. Вот, один из таких андроидов. Именно о них писали фантасты, рассуждая о будущем. Но, похоже, будущее уже давно наступило. - Sputnik Узбекистан
3/11
© REUTERS / Tingshu Wang

На выставке были представлены и более "очеловеченные" роботы. Вот, один из таких андроидов. Именно о них писали фантасты, рассуждая о будущем. Но, похоже, будущее уже давно наступило.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

Еще одна новинка, удивившая всех! Пекинская компания Boya Gongdao Robot Technology разработала дрон Robo-Shark в форме акулы для выполнения заданий китайских военных.

Длина рыбы-хищника —2,2 метра, максимальная скорость под водой — 18,5 к/ч.

Еще одна новинка, удивившая всех! Пекинская компания Boya Gongdao Robot Technology разработала дрон Robo-Shark в форме акулы для выполнения заданий китайских военных.Длина рыбы-хищника —2,2 метра, максимальная скорость под водой — 18,5 к/ч. - Sputnik Узбекистан
4/11
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Еще одна новинка, удивившая всех! Пекинская компания Boya Gongdao Robot Technology разработала дрон Robo-Shark в форме акулы для выполнения заданий китайских военных.

Длина рыбы-хищника —2,2 метра, максимальная скорость под водой — 18,5 к/ч.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

Давно мечтал о "домашнем друге"? Теперь можно завести не только живого питомца, но и ручного робота.

Компания Unitree представила четвероного робота-собаку нового поколения.

Давно мечтал о &quot;домашнем друге&quot;? Теперь можно завести не только живого питомца, но и ручного робота.Компания Unitree представила четвероного робота-собаку нового поколения. - Sputnik Узбекистан
5/11
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Давно мечтал о "домашнем друге"? Теперь можно завести не только живого питомца, но и ручного робота.

Компания Unitree представила четвероного робота-собаку нового поколения.

© REUTERS / Tingshu Wang

Нечто похожее также разработали специалисты компании DeepRobotics. Гости выставки получили уникальный шанс повзаимодействовать с роботом Jueying X20.

Нечто похожее также разработали специалисты компании DeepRobotics. Гости выставки получили уникальный шанс повзаимодействовать с роботом Jueying X20. - Sputnik Узбекистан
6/11
© REUTERS / Tingshu Wang

Нечто похожее также разработали специалисты компании DeepRobotics. Гости выставки получили уникальный шанс повзаимодействовать с роботом Jueying X20.

© REUTERS / Tingshu Wang

На конференции также представили более патриотичные разработки.

Так, на фото изображен робот, который просвещает гостей и рассказывает о Коммунистической партии Китая.

На конференции также представили более патриотичные разработки. Так, на фото изображен робот, который просвещает гостей и рассказывает о Коммунистической партии Китая. - Sputnik Узбекистан
7/11
© REUTERS / Tingshu Wang

На конференции также представили более патриотичные разработки.

Так, на фото изображен робот, который просвещает гостей и рассказывает о Коммунистической партии Китая.

© AP Photo / Ng Han Guan

Такие забавные роботы, отчасти напоминающие Пикачу, в ближайшем будущем вполне могут стать незаменимыми помощниками человека.

Такие забавные роботы, отчасти напоминающие Пикачу, в ближайшем будущем вполне могут стать незаменимыми помощниками человека. - Sputnik Узбекистан
8/11
© AP Photo / Ng Han Guan

Такие забавные роботы, отчасти напоминающие Пикачу, в ближайшем будущем вполне могут стать незаменимыми помощниками человека.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

На выставке были представлены в том числе более прикладные разработки.

На фото изображена модель роботизированной руки, которая будет использоваться на китайской космической станции.

На выставке были представлены в том числе более прикладные разработки. На фото изображена модель роботизированной руки, которая будет использоваться на китайской космической станции. - Sputnik Узбекистан
9/11
© AP Photo / Mark Schiefelbein

На выставке были представлены в том числе более прикладные разработки.

На фото изображена модель роботизированной руки, которая будет использоваться на китайской космической станции.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

Помимо экспозиции, в рамках конференции традиционно состоится форум для представителей отрасли и разработчиков, в котором принимают участие специалисты из Германии, Италии, Канады, Китая, Республики Корея, России, США, Швейцарии, Японии и других стран.

Помимо экспозиции, в рамках конференции традиционно состоится форум для представителей отрасли и разработчиков, в котором принимают участие специалисты из Германии, Италии, Канады, Китая, Республики Корея, России, США, Швейцарии, Японии и других стран. - Sputnik Узбекистан
10/11
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Помимо экспозиции, в рамках конференции традиционно состоится форум для представителей отрасли и разработчиков, в котором принимают участие специалисты из Германии, Италии, Канады, Китая, Республики Корея, России, США, Швейцарии, Японии и других стран.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

Мероприятие уже посетили около 300 ведущих экспертов в сфере робототехники по всему миру.

Мероприятие уже посетили около 300 ведущих экспертов в сфере робототехники по всему миру. - Sputnik Узбекистан
11/11
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Мероприятие уже посетили около 300 ведущих экспертов в сфере робототехники по всему миру.

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