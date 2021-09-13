Киберпанда и акула-робот: Китай представил технологии будущего — фото

Выставка проходит каждый год и демонстрирует последние достижения Китая в сфере робототехники.
Выставка проходит каждый год и демонстрирует последние достижения Китая в сфере робототехники.
Одним из самых необычных экспонатов стала киберпанда, созданная компанией UBTech.
Теперь во всех СМИ и пабликах только и делают, что обсуждают милого роботизированного медведя, который имеет все шансы стать новым лучшим другом детям!
Одним из самых необычных экспонатов стала киберпанда, созданная компанией UBTech.
Теперь во всех СМИ и пабликах только и делают, что обсуждают милого роботизированного медведя, который имеет все шансы стать новым лучшим другом детям!
На выставке были представлены и более "очеловеченные" роботы. Вот, один из таких андроидов. Именно о них писали фантасты, рассуждая о будущем. Но, похоже, будущее уже давно наступило.
На выставке были представлены и более "очеловеченные" роботы. Вот, один из таких андроидов. Именно о них писали фантасты, рассуждая о будущем. Но, похоже, будущее уже давно наступило.
Еще одна новинка, удивившая всех! Пекинская компания Boya Gongdao Robot Technology разработала дрон Robo-Shark в форме акулы для выполнения заданий китайских военных.
Длина рыбы-хищника —2,2 метра, максимальная скорость под водой — 18,5 к/ч.
Еще одна новинка, удивившая всех! Пекинская компания Boya Gongdao Robot Technology разработала дрон Robo-Shark в форме акулы для выполнения заданий китайских военных.
Длина рыбы-хищника —2,2 метра, максимальная скорость под водой — 18,5 к/ч.
Давно мечтал о "домашнем друге"? Теперь можно завести не только живого питомца, но и ручного робота.
Компания Unitree представила четвероного робота-собаку нового поколения.
Давно мечтал о "домашнем друге"? Теперь можно завести не только живого питомца, но и ручного робота.
Компания Unitree представила четвероного робота-собаку нового поколения.
Нечто похожее также разработали специалисты компании DeepRobotics. Гости выставки получили уникальный шанс повзаимодействовать с роботом Jueying X20.
Нечто похожее также разработали специалисты компании DeepRobotics. Гости выставки получили уникальный шанс повзаимодействовать с роботом Jueying X20.
На конференции также представили более патриотичные разработки.
Так, на фото изображен робот, который просвещает гостей и рассказывает о Коммунистической партии Китая.
На конференции также представили более патриотичные разработки.
Так, на фото изображен робот, который просвещает гостей и рассказывает о Коммунистической партии Китая.
Такие забавные роботы, отчасти напоминающие Пикачу, в ближайшем будущем вполне могут стать незаменимыми помощниками человека.
Такие забавные роботы, отчасти напоминающие Пикачу, в ближайшем будущем вполне могут стать незаменимыми помощниками человека.
На выставке были представлены в том числе более прикладные разработки.
На фото изображена модель роботизированной руки, которая будет использоваться на китайской космической станции.
На выставке были представлены в том числе более прикладные разработки.
На фото изображена модель роботизированной руки, которая будет использоваться на китайской космической станции.
Помимо экспозиции, в рамках конференции традиционно состоится форум для представителей отрасли и разработчиков, в котором принимают участие специалисты из Германии, Италии, Канады, Китая, Республики Корея, России, США, Швейцарии, Японии и других стран.
Помимо экспозиции, в рамках конференции традиционно состоится форум для представителей отрасли и разработчиков, в котором принимают участие специалисты из Германии, Италии, Канады, Китая, Республики Корея, России, США, Швейцарии, Японии и других стран.
Мероприятие уже посетили около 300 ведущих экспертов в сфере робототехники по всему миру.
Мероприятие уже посетили около 300 ведущих экспертов в сфере робототехники по всему миру.