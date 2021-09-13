https://uz.sputniknews.ru/20210913/k-startu-gotov-zaversheno-stroitelstvo-gazoprovoda-severnyy-potok--2-20470603.html
К старту готов: завершено строительство газопровода "Северный поток – 2"
К старту готов: завершено строительство газопровода "Северный поток – 2"
Трубы газопровода пролегают по дну Балтийского моря из России в Германию через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании. Однако Украина осталась за... 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T12:01+0500
2021-09-13T12:01+0500
2021-09-13T12:01+0500
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На дно Балтийского моря уложили последнюю трубу второй нитки газопровода "Северный поток - 2". Один из самых масштабных проектов наконец-то завершен.Против его строительства выступали и США, и Украина. Американцы пытались продвинуть в Европу свой сжиженный природный газ, а украинцы опасались потерять доходы от транзита. Трубы газопровода пролегают по дну Балтийского моря из России в Германию через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании. Однако Украина осталась за бортом.Отмечается, что на укладку всех труб "Северного потока - 2" ушло около трех лет. Поставки газа в Европу планируется начать до конца 2021-го.Смотрите в нашем видеоролике анимацию, на которой показана стыковка последней трубы.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , видео
К старту готов: завершено строительство газопровода "Северный поток – 2"
Трубы газопровода пролегают по дну Балтийского моря из России в Германию через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании. Однако Украина осталась за бортом.
На дно Балтийского моря уложили последнюю трубу второй нитки газопровода "Северный поток - 2". Один из самых масштабных проектов наконец-то завершен.
Против его строительства выступали и США, и Украина. Американцы пытались продвинуть в Европу свой сжиженный природный газ, а украинцы опасались потерять доходы от транзита.
Трубы газопровода пролегают по дну Балтийского моря из России в Германию через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании. Однако Украина осталась за бортом.
Отмечается, что на укладку всех труб "Северного потока - 2" ушло около трех лет. Поставки газа в Европу планируется начать до конца 2021-го.
Смотрите в нашем видеоролике анимацию, на которой показана стыковка последней трубы.