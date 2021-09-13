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Российский теннисист Даниил Медведев выиграл US Open
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© Sputnik / Ella Ling / ATP Tour / Перейти в фотобанкРоссийский теннисист на церемонии награждения после победы в финале одиночного разряда итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов
© Sputnik / Ella Ling / ATP Tour/
Победа россиянина не дала Новаку Джоковичу собрать "Большой шлем" за год.
ТАШКЕНТ, 13 сен – Sputnik. Оригинальный подарок на годовщину свадьбы сделал супруге российский теннисист Даниил Медведев. В финале одного из турниров "Большого шлема" - Открытом чемпионате США, он победил Новака Джоковича, не дав сербу собрать все четыре "мейджора" за сезон, сообщает РИА Новости.
Это третья попытка Медведева победить в турнире "Большого шлема" – в 2019 году он проиграл в финале Рафаэлю Надалю US Open, а в прошлом году уступил Джоковичу в Australia Open.
Это первая победа в "мейджоре" в карьере россиянина. А для Джоковича этот проигрыш стал особенно болезненным – победа в финале позволила бы сербу собрать за сезон все четыре кубка "Большого шлема" и обойти по количеству побед в основных турнирах Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. От досады, теннисист даже сломал ракетку об ограждение поля, за что был оштрафован.
"Впервые так нервничаю, когда говорю после турнира. Хочу извиниться перед болельщиками, я знаю, чего вы ожидали сегодня. Новак является величайшим игроком в истории тенниса", - сказал Медведев после матча.
Сербский спортсмен поздравил Даниила с чистой победой и выразил надежду еще не раз встретиться с ним в финалах.
"Хотел бы начать с поздравлений Даниилу. Это потрясающе. Если есть кто-то, кто заслужил этот титул, то это ты. У тебя прекрасная команда, поздравляю и желаю будущих побед. Надеюсь, мы еще встретимся в финалах турниров", - сказал он.
Заслуженный тренер России Борис Собкин также назвал победу Медведева "чистой".
"Впечатления о финале самые радостные. Даня переиграл Новака по всем статьям, включая долгие розыгрыши, это чистая победа. Если честно, такой игры не ожидал. Вполне допускал, что Медведев может выиграть, но что в трех сетах и в такой, самое главное, игре – нет. Это лучшее, что я видел в исполнении Медведева. Безусловно, победа Даниила на крупном турнире должна поднять интерес к теннису в России. Во всяком случае, так происходит во всех странах", - заявил Собкин.
Поздравил россиянина и его любимый футбольный клуб, мюнхенская "Бавария", представив игровую майку с фамилией Медведева.
"Поздравляем с победой на US Open, Даниил!" — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте мюнхенцев.
¡Enhorabuena por la victoria en el @usopen, @DaniilMedwed! 👏🎾♦️#MiaSanMia pic.twitter.com/K16ah57HXN— FC Bayern München Español (@FCBayernES) September 13, 2021
Это уже пятая победа в турнирах "Большого шлема", одержанная россиянами. Ранее по два "мейджора" в одиночном разряде завоевывали Марат Сафин и Евгений Кафельников.