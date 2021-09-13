https://uz.sputniknews.ru/20210913/rossiyskiy-tennisist-daniil-medvedev-vyigral-us-open-20477449.html

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл US Open

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл US Open

Победа россиянина не дала Новаку Джоковичу собрать "Большой шлем" за год. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-13T17:32+0500

2021-09-13T17:32+0500

2021-09-13T17:32+0500

спорт

теннис

спортивные соревнования

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ТАШКЕНТ, 13 сен – Sputnik. Оригинальный подарок на годовщину свадьбы сделал супруге российский теннисист Даниил Медведев. В финале одного из турниров "Большого шлема" - Открытом чемпионате США, он победил Новака Джоковича, не дав сербу собрать все четыре "мейджора" за сезон, сообщает РИА Новости.Это третья попытка Медведева победить в турнире "Большого шлема" – в 2019 году он проиграл в финале Рафаэлю Надалю US Open, а в прошлом году уступил Джоковичу в Australia Open.Это первая победа в "мейджоре" в карьере россиянина. А для Джоковича этот проигрыш стал особенно болезненным – победа в финале позволила бы сербу собрать за сезон все четыре кубка "Большого шлема" и обойти по количеству побед в основных турнирах Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. От досады, теннисист даже сломал ракетку об ограждение поля, за что был оштрафован.Сербский спортсмен поздравил Даниила с чистой победой и выразил надежду еще не раз встретиться с ним в финалах.Заслуженный тренер России Борис Собкин также назвал победу Медведева "чистой".Поздравил россиянина и его любимый футбольный клуб, мюнхенская "Бавария", представив игровую майку с фамилией Медведева."Поздравляем с победой на US Open, Даниил!" — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте мюнхенцев.Это уже пятая победа в турнирах "Большого шлема", одержанная россиянами. Ранее по два "мейджора" в одиночном разряде завоевывали Марат Сафин и Евгений Кафельников.

https://uz.sputniknews.ru/20210724/denis-istomin-poterpel-porajenie-i-zavershil-svoe-uchastie-v-olimpiyskix-igrax-19812600.html

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