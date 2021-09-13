https://uz.sputniknews.ru/20210913/sovmestnaya-vstrecha-glav-stran-shos-i-odkb-proydet-v-dushanbe-20469977.html

Новый формат: совместная встреча глав стран ШОС и ОДКБ пройдет в Душанбе

Новый формат: совместная встреча глав стран ШОС и ОДКБ пройдет в Душанбе

Саммиты ШОС и ОДКБ пройдут 16-17 сентября и соберут глав государств-членов обеих организаций. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-13T11:37+0500

2021-09-13T11:37+0500

2021-09-13T12:28+0500

политика

таджикистан

шос

душанбе

одкб

шерзод асадов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0a/17634277_787:774:3052:2048_1920x0_80_0_0_2f3c30dcadd4068707f9360f6c8178fd.jpg

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Душанбе на этой неделе пройдет совместная встреча глав государств ШОС и ОДКБ.Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Участники встречи обсудят широкий круг вопросов, один из приоритетных — развитие ситуации в Афганистане.В четверг Шавкат Мирзиёев также отдельно встретится с лидерами Таджикистана, России и Пакистана, в пятницу — с президентом Ирана.Кроме того, в Душанбе объявят о переходе председательства в ШОС от Таджикистана к Узбекистану.Как отмечают многие зарубежные эксперты, председательство РУз в организации станет событием особого значения с точки зрения безопасности, а также предотвращения потенциальных рисков и угроз.

таджикистан

душанбе

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

таджикистан, шос, душанбе, одкб, шерзод асадов