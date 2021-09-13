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Новый формат: совместная встреча глав стран ШОС и ОДКБ пройдет в Душанбе
Новый формат: совместная встреча глав стран ШОС и ОДКБ пройдет в Душанбе
Саммиты ШОС и ОДКБ пройдут 16-17 сентября и соберут глав государств-членов обеих организаций. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Душанбе на этой неделе пройдет совместная встреча глав государств ШОС и ОДКБ.Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Участники встречи обсудят широкий круг вопросов, один из приоритетных — развитие ситуации в Афганистане.В четверг Шавкат Мирзиёев также отдельно встретится с лидерами Таджикистана, России и Пакистана, в пятницу — с президентом Ирана.Кроме того, в Душанбе объявят о переходе председательства в ШОС от Таджикистана к Узбекистану.Как отмечают многие зарубежные эксперты, председательство РУз в организации станет событием особого значения с точки зрения безопасности, а также предотвращения потенциальных рисков и угроз.
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таджикистан, шос, душанбе, одкб, шерзод асадов

Новый формат: совместная встреча глав стран ШОС и ОДКБ пройдет в Душанбе

11:37 13.09.2021 (обновлено: 12:28 13.09.2021)
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© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
/
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Саммиты ШОС и ОДКБ пройдут 16-17 сентября и соберут глав государств-членов обеих организаций.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Душанбе на этой неделе пройдет совместная встреча глав государств ШОС и ОДКБ.
Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Участники встречи обсудят широкий круг вопросов, один из приоритетных — развитие ситуации в Афганистане.
Саммиты обеих организаций запланированы на 16-17 сентября.
В четверг Шавкат Мирзиёев также отдельно встретится с лидерами Таджикистана, России и Пакистана, в пятницу — с президентом Ирана.
Кроме того, в Душанбе объявят о переходе председательства в ШОС от Таджикистана к Узбекистану.
Как отмечают многие зарубежные эксперты, председательство РУз в организации станет событием особого значения с точки зрения безопасности, а также предотвращения потенциальных рисков и угроз.
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