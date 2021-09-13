https://uz.sputniknews.ru/20210913/sovmestnaya-vstrecha-glav-stran-shos-i-odkb-proydet-v-dushanbe-20469977.html
Новый формат: совместная встреча глав стран ШОС и ОДКБ пройдет в Душанбе
Новый формат: совместная встреча глав стран ШОС и ОДКБ пройдет в Душанбе
Саммиты ШОС и ОДКБ пройдут 16-17 сентября и соберут глав государств-членов обеих организаций. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T11:37+0500
2021-09-13T11:37+0500
2021-09-13T12:28+0500
политика
таджикистан
шос
душанбе
одкб
шерзод асадов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0a/17634277_787:774:3052:2048_1920x0_80_0_0_2f3c30dcadd4068707f9360f6c8178fd.jpg
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Душанбе на этой неделе пройдет совместная встреча глав государств ШОС и ОДКБ.Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Участники встречи обсудят широкий круг вопросов, один из приоритетных — развитие ситуации в Афганистане.В четверг Шавкат Мирзиёев также отдельно встретится с лидерами Таджикистана, России и Пакистана, в пятницу — с президентом Ирана.Кроме того, в Душанбе объявят о переходе председательства в ШОС от Таджикистана к Узбекистану.Как отмечают многие зарубежные эксперты, председательство РУз в организации станет событием особого значения с точки зрения безопасности, а также предотвращения потенциальных рисков и угроз.
таджикистан
душанбе
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0a/17634277_987:505:3044:2048_1920x0_80_0_0_b4f54204a57a46d874ab7e915dbec206.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
таджикистан, шос, душанбе, одкб, шерзод асадов
Новый формат: совместная встреча глав стран ШОС и ОДКБ пройдет в Душанбе
11:37 13.09.2021 (обновлено: 12:28 13.09.2021)
Саммиты ШОС и ОДКБ пройдут 16-17 сентября и соберут глав государств-членов обеих организаций.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Душанбе на этой неделе пройдет совместная встреча глав государств ШОС и ОДКБ.
Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Участники встречи обсудят широкий круг вопросов, один из приоритетных — развитие ситуации в Афганистане.
Саммиты обеих организаций запланированы на 16-17 сентября.
В четверг Шавкат Мирзиёев также отдельно встретится с лидерами Таджикистана, России и Пакистана, в пятницу — с президентом Ирана.
Кроме того, в Душанбе объявят о переходе председательства в ШОС от Таджикистана к Узбекистану.
Как отмечают многие зарубежные эксперты, председательство РУз в организации станет событием особого значения с точки зрения безопасности, а также предотвращения потенциальных рисков и угроз.