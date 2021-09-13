https://uz.sputniknews.ru/20210913/uzbekskaya-aktrisa-xalima-ibragimova-osudila-povedenie-mujchin-v-instagram-20473553.html

Узбекская актриса Халима Ибрагимова осудила поведение мужчин в Instagram

Узбекская актриса Халима Ибрагимова осудила поведение мужчин в Instagram

Интересно, что 91% подписчиков поддержали мнение артистки. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-13T13:58+0500

2021-09-13T13:58+0500

2021-09-13T13:58+0500

общество

шоу-бизнес

актриса

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Звезда узбекского кино Халима Ибрагимова высказала категоричное мнение по поводу поведения мужчин в соцсетях.Своими мыслями артистка поделилась в Instagram.По словам Ибрагимовой, сейчас большая часть мужской аудитории ведется себя хуже, чем женская.Она добавила, что 95% всего негатива в соцсетях исходит именно от мужчин. Артистка считает, что им "должно быть хоть немного стыдно". Ибрагимова призвала, в первую очередь, следить за собой.Ибрагимова также поинтересовалась у поклонников, разделяют ли они ее точку зрения.Оказалось, что 91% подписчиков поддерживают мнение звезды.

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шоу-бизнес, актриса, соцсети