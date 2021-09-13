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Узбекская актриса Халима Ибрагимова осудила поведение мужчин в Instagram
Узбекская актриса Халима Ибрагимова осудила поведение мужчин в Instagram
Интересно, что 91% подписчиков поддержали мнение артистки. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T13:58+0500
2021-09-13T13:58+0500
общество
шоу-бизнес
актриса
соцсети
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Звезда узбекского кино Халима Ибрагимова высказала категоричное мнение по поводу поведения мужчин в соцсетях.Своими мыслями артистка поделилась в Instagram.По словам Ибрагимовой, сейчас большая часть мужской аудитории ведется себя хуже, чем женская.Она добавила, что 95% всего негатива в соцсетях исходит именно от мужчин. Артистка считает, что им "должно быть хоть немного стыдно". Ибрагимова призвала, в первую очередь, следить за собой.Ибрагимова также поинтересовалась у поклонников, разделяют ли они ее точку зрения.Оказалось, что 91% подписчиков поддерживают мнение звезды.
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шоу-бизнес, актриса, соцсети

Узбекская актриса Халима Ибрагимова осудила поведение мужчин в Instagram

13:58 13.09.2021
347
© Instagram / xalimaxonimХалима Ибрагимова
Халима Ибрагимова - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
© Instagram / xalimaxonim
Интересно, что 91% подписчиков поддержали мнение артистки.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Звезда узбекского кино Халима Ибрагимова высказала категоричное мнение по поводу поведения мужчин в соцсетях.
Своими мыслями артистка поделилась в Instagram.
По словам Ибрагимовой, сейчас большая часть мужской аудитории ведется себя хуже, чем женская.

"Пока сидела в Instagram, увидела, как парни, хуже девушек, выставляют сторисы, кривляются и ведут себя неподобающим образом", — написала звезда.

Она добавила, что 95% всего негатива в соцсетях исходит именно от мужчин. Артистка считает, что им "должно быть хоть немного стыдно". Ибрагимова призвала, в первую очередь, следить за собой.
© Instagram / xalimaxonimСторис артистки
Сторис артистки - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
Сторис артистки
© Instagram / xalimaxonim
Ибрагимова также поинтересовалась у поклонников, разделяют ли они ее точку зрения.
Оказалось, что 91% подписчиков поддерживают мнение звезды.
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