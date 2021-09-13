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https://uz.sputniknews.ru/20210913/v-tashkente-prezentovali-maloizuchennuyu-rukopis-sozdannuyu-po-spetszakazu-mirzo-ulugbeka-20474274.html
В Ташкенте презентовали малоизученную рукопись, созданную по спецзаказу Мирзо Улугбека
В Ташкенте презентовали малоизученную рукопись, созданную по спецзаказу Мирзо Улугбека
В документе содержится миниатюра с изображением ученого в виде созвездия Цефея. Она выполнена с использованием символов, указывающих на принадлежность к... 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T14:00+0500
2021-09-13T15:18+0500
культура
узбекистан
культурное наследие
книга
конгресс
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В рамках конгресса "Культурное наследие Узбекистана — фундамент нового Ренессанса" состоялась презентация астрономического труда "Книга неподвижных звезд", созданного по заказу узбекистанского ученого Мирзо Улугбека. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Отметим, что рукопись является подлинной и несет в себе историческую ценность. В ней содержится миниатюра с изображением Мирзо Улугбека в виде созвездия Цефея. Она выполнена с использованием символов, указывающих на принадлежность к библиотеке ученого. Факсимиле (воспроизведение любого графического оригинала) этой древней рукописи сделано австрийским издательским домом Mueller&amp;Shindler совместно со Всемирным обществом по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия республики в рамках проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира". Автором труда является знаменитый астроном и астролог Χ века Абд-ар-Рахман ибн Умар ас-Суфи. Данный манускрипт принадлежал лично Мирзо Улугбеку и содержит пометки, сделанные его рукой. В настоящее время рукопись находится в собрании Национальной библиотеки Франции. Председатель правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов отметил, что Всемирным обществом и издательством Mueller&amp;Shindler уже создано шесть факсимильных изданий рукописей. Среди них значатся Катталангарский Коран из собраний Института восточных рукописей РАН, описание жизни и деятельности великого правителя и полководца Амира Темура "Зафарнаме", Диван Хусейна Байкары, рукописи "Мираджнаме" и "Темур тузуклари". Все факсимиле на безвозмездной основе передаются музеям и библиотекам Узбекистана, заключил эксперт.
https://uz.sputniknews.ru/20210913/v-tashkente-startoval-v-mejdunarodnyy-kongress-kulturnoe-nasledie-uzbekistana-20471458.html
https://uz.sputniknews.ru/20170815/uzbekistan-gonorar-pisateli-hudojniki-6040578.html
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узбекистан, культурное наследие, книга, конгресс

В Ташкенте презентовали малоизученную рукопись, созданную по спецзаказу Мирзо Улугбека

14:00 13.09.2021 (обновлено: 15:18 13.09.2021)
764
© SputnikВ Ташкенте стартовал V Международный конгресс "Культурное наследие Узбекистана - фундамент нового Ренессанса"
В Ташкенте стартовал V Международный конгресс Культурное наследие Узбекистана - фундамент нового Ренессанса - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
© Sputnik
В документе содержится миниатюра с изображением ученого в виде созвездия Цефея. Она выполнена с использованием символов, указывающих на принадлежность к библиотеке астронома.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В рамках конгресса "Культурное наследие Узбекистана — фундамент нового Ренессанса" состоялась презентация астрономического труда "Книга неподвижных звезд", созданного по заказу узбекистанского ученого Мирзо Улугбека. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Отметим, что рукопись является подлинной и несет в себе историческую ценность. В ней содержится миниатюра с изображением Мирзо Улугбека в виде созвездия Цефея. Она выполнена с использованием символов, указывающих на принадлежность к библиотеке ученого.
© SputnikМиниатюра с изображением Мирзо Улугбека в виде созвездия Цефея
Миниатюра с изображением Мирзо Улугбека в виде созвездия Цефея - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
Миниатюра с изображением Мирзо Улугбека в виде созвездия Цефея
© Sputnik
Факсимиле (воспроизведение любого графического оригинала) этой древней рукописи сделано австрийским издательским домом Mueller&Shindler совместно со Всемирным обществом по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия республики в рамках проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира".
В Ташкенте стартовал V Международный конгресс Культурное наследие Узбекистана - фундамент нового Ренессанса - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
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В Ташкенте стартовал V международный конгресс "Культурное наследие Узбекистана"
12:29
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Автором труда является знаменитый астроном и астролог Χ века Абд-ар-Рахман ибн Умар ас-Суфи. Данный манускрипт принадлежал лично Мирзо Улугбеку и содержит пометки, сделанные его рукой.
В настоящее время рукопись находится в собрании Национальной библиотеки Франции.
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Председатель правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов отметил, что Всемирным обществом и издательством Mueller&Shindler уже создано шесть факсимильных изданий рукописей. Среди них значатся Катталангарский Коран из собраний Института восточных рукописей РАН, описание жизни и деятельности великого правителя и полководца Амира Темура "Зафарнаме", Диван Хусейна Байкары, рукописи "Мираджнаме" и "Темур тузуклари".
Все факсимиле на безвозмездной основе передаются музеям и библиотекам Узбекистана, заключил эксперт.
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