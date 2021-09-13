https://uz.sputniknews.ru/20210913/v-tashkente-prezentovali-maloizuchennuyu-rukopis-sozdannuyu-po-spetszakazu-mirzo-ulugbeka-20474274.html

В Ташкенте презентовали малоизученную рукопись, созданную по спецзаказу Мирзо Улугбека

В Ташкенте презентовали малоизученную рукопись, созданную по спецзаказу Мирзо Улугбека

В документе содержится миниатюра с изображением ученого в виде созвездия Цефея. Она выполнена с использованием символов, указывающих на принадлежность к... 13.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-13T14:00+0500

2021-09-13T14:00+0500

2021-09-13T15:18+0500

культура

узбекистан

культурное наследие

книга

конгресс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0d/20470742_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cce6d19e961f75a174e8a7825dd44165.jpg

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В рамках конгресса "Культурное наследие Узбекистана — фундамент нового Ренессанса" состоялась презентация астрономического труда "Книга неподвижных звезд", созданного по заказу узбекистанского ученого Мирзо Улугбека. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Отметим, что рукопись является подлинной и несет в себе историческую ценность. В ней содержится миниатюра с изображением Мирзо Улугбека в виде созвездия Цефея. Она выполнена с использованием символов, указывающих на принадлежность к библиотеке ученого. Факсимиле (воспроизведение любого графического оригинала) этой древней рукописи сделано австрийским издательским домом Mueller&Shindler совместно со Всемирным обществом по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия республики в рамках проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира". Автором труда является знаменитый астроном и астролог Χ века Абд-ар-Рахман ибн Умар ас-Суфи. Данный манускрипт принадлежал лично Мирзо Улугбеку и содержит пометки, сделанные его рукой. В настоящее время рукопись находится в собрании Национальной библиотеки Франции. Председатель правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов отметил, что Всемирным обществом и издательством Mueller&Shindler уже создано шесть факсимильных изданий рукописей. Среди них значатся Катталангарский Коран из собраний Института восточных рукописей РАН, описание жизни и деятельности великого правителя и полководца Амира Темура "Зафарнаме", Диван Хусейна Байкары, рукописи "Мираджнаме" и "Темур тузуклари". Все факсимиле на безвозмездной основе передаются музеям и библиотекам Узбекистана, заключил эксперт.

https://uz.sputniknews.ru/20210913/v-tashkente-startoval-v-mejdunarodnyy-kongress-kulturnoe-nasledie-uzbekistana-20471458.html

https://uz.sputniknews.ru/20170815/uzbekistan-gonorar-pisateli-hudojniki-6040578.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, культурное наследие, книга, конгресс