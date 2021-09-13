https://uz.sputniknews.ru/20210913/v-tashkente-proizoshla-ponojovschina-vozle-tk-malika--odin-chelovek-skonchalsya-20469120.html

В Ташкенте произошла поножовщина возле ТК "Малика" — один человек скончался

В Ташкенте произошла поножовщина возле ТК "Малика" — один человек скончался

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" УК РУз. Ведется следствие. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-13T10:53+0500

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Возле ТК "Малика" произошла поножовщина, в ходе которой погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента. По данным силового ведомства, инцидент случился накануне рядом с кафе, расположенным в Шайхонтахурском районе столицы. Отмечается, что конфликт возник между продавцами, работающими в торговом комплексе. Во время разбушевавшейся ссоры произошла поножовщина. В ходе драки, один мужчина скончался от ножевого ранения, другой - доставлен в медучреждение с рваными ранами. В настоящее время прокуратурой Ташкента возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" УК РУз. Ведется следствие.

https://uz.sputniknews.ru/20201221/Ponozhovschina-na-rynke-Malika-v-Tashkente---podrobnosti-15647783.html

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