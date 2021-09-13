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В Ташкенте произошла поножовщина возле ТК "Малика" — один человек скончался
В Ташкенте произошла поножовщина возле ТК "Малика" — один человек скончался
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" УК РУз. Ведется следствие. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T10:53+0500
2021-09-13T10:54+0500
происшествия
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Возле ТК "Малика" произошла поножовщина, в ходе которой погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента. По данным силового ведомства, инцидент случился накануне рядом с кафе, расположенным в Шайхонтахурском районе столицы. Отмечается, что конфликт возник между продавцами, работающими в торговом комплексе. Во время разбушевавшейся ссоры произошла поножовщина. В ходе драки, один мужчина скончался от ножевого ранения, другой - доставлен в медучреждение с рваными ранами. В настоящее время прокуратурой Ташкента возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" УК РУз. Ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20201221/Ponozhovschina-na-rynke-Malika-v-Tashkente---podrobnosti-15647783.html
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ташкент, уголовный кодекс, гувд ташкента

В Ташкенте произошла поножовщина возле ТК "Малика" — один человек скончался

10:53 13.09.2021 (обновлено: 10:54 13.09.2021)
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© Sputnik / Табылды КадырбековДрака
Драка - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" УК РУз. Ведется следствие.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Возле ТК "Малика" произошла поножовщина, в ходе которой погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.
По данным силового ведомства, инцидент случился накануне рядом с кафе, расположенным в Шайхонтахурском районе столицы.
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Отмечается, что конфликт возник между продавцами, работающими в торговом комплексе. Во время разбушевавшейся ссоры произошла поножовщина. В ходе драки, один мужчина скончался от ножевого ранения, другой - доставлен в медучреждение с рваными ранами.
В настоящее время прокуратурой Ташкента возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" УК РУз. Ведется следствие.
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