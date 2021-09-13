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В Узбекистане создадут таможенные посты электронного декларирования
В Узбекистане создадут таможенные посты электронного декларирования
Новый документ отменяет практику проставления штампов и оформления товаров и транспортных документов ветеринарных и фитосанитарных органов. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T17:50+0500
2021-09-13T17:50+0500
общество
постановление
государственный таможенный комитет узбекистана
декларация
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Государственный таможенный комитет будет применять практику удаленного электронного декларирования. Об этом говорится в профильном постановлении президента, текст которого на узбекском языке опубликовала пресс-служба Минюста.В качестве эксперимента проект запустят в таможенных управлениях Ташкентской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Хорезмской областей. А с начала апреля следующего года практику внедрять повсеместно.В чем суть нововведения?Электронные таможенные грузовые декларации субъектов внешнеэкономической деятельности будут обрабатываться удаленно.С декабря этого года в соответствующих пунктах пропуска на госгранице смогут проверять документы ветеринарных и фитосанитарных органов через таможенную информационную систему "Единое окно". Новый документ отменяет практику проставления штампов и оформления товаров и транспортных документов ветеринарных и фитосанитарных органов.С 1 января 2022 года излишне уплаченные или взысканные таможенные платежи возвращаются участнику ВЭД в течение 3 рабочих дней, а минимальный срок отсрочки или рассрочки уплаты таможенных платежей будет составлять 14 дней - в этот срок проценты не взимаются.Кроме того в системе Государственного таможенного комитета будет создана лаборатория, которая будет определять уровень содержания никотина и алкоголя в продуктах, а также заниматься экспертизой и сертификацией товаров.
https://uz.sputniknews.ru/20201222/Uzbekistan-prisoedinilsya-k-Kiotskoy-tamozhennoy-konventsii-15649306.html
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постановление, государственный таможенный комитет узбекистана, декларация

В Узбекистане создадут таможенные посты электронного декларирования

17:50 13.09.2021
442
© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанктовары на таможне
товары на таможне - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Новый документ отменяет практику проставления штампов и оформления товаров и транспортных документов ветеринарных и фитосанитарных органов.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Государственный таможенный комитет будет применять практику удаленного электронного декларирования. Об этом говорится в профильном постановлении президента, текст которого на узбекском языке опубликовала пресс-служба Минюста.
В качестве эксперимента проект запустят в таможенных управлениях Ташкентской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Хорезмской областей. А с начала апреля следующего года практику внедрять повсеместно.

В чем суть нововведения?

Электронные таможенные грузовые декларации субъектов внешнеэкономической деятельности будут обрабатываться удаленно.
С декабря этого года в соответствующих пунктах пропуска на госгранице смогут проверять документы ветеринарных и фитосанитарных органов через таможенную информационную систему "Единое окно".
Новый документ отменяет практику проставления штампов и оформления товаров и транспортных документов ветеринарных и фитосанитарных органов.
С 1 января 2022 года излишне уплаченные или взысканные таможенные платежи возвращаются участнику ВЭД в течение 3 рабочих дней, а минимальный срок отсрочки или рассрочки уплаты таможенных платежей будет составлять 14 дней - в этот срок проценты не взимаются.
Кроме того в системе Государственного таможенного комитета будет создана лаборатория, которая будет определять уровень содержания никотина и алкоголя в продуктах, а также заниматься экспертизой и сертификацией товаров.
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