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https://uz.sputniknews.ru/20210913/v-uzbekistane-zametno-potepleet-20467325.html
В Узбекистане заметно потеплеет
В Узбекистане заметно потеплеет
В большинстве регионов ожидается небольшая, местами переменная облачность. Дождей не будет. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T09:14+0500
2021-09-13T12:05+0500
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане в ближайшие дни.Так, в Каракалпакстане и Хорезмской области температура во вторник будет держаться в пределах 25-30 градусов, в среду повысится до 27-32 градусов, в четверг и пятницу — до 32-37 градусов. В Бухарской и Навоийской областях столбики термометров в начале недели поднимутся до 30-35 градусов, затем до 32-37 градусов.В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях воздух прогреется до 32-37 градусов.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях во вторник температура повысится до 25-30 градусов, потом до 27-32 градусов. В горных районах республики также станет теплее — ожидается до 23-28 градусов до конца недели. Дождей в Узбекистане в ближайшие дни не будет. Возможны лишь сильные порывы ветра 7-12 метров в секунду.
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В Узбекистане заметно потеплеет

09:14 13.09.2021 (обновлено: 12:05 13.09.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровВесна в Ташкенте
Весна в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В большинстве регионов ожидается небольшая, местами переменная облачность. Дождей не будет.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане в ближайшие дни.
Так, в Каракалпакстане и Хорезмской области температура во вторник будет держаться в пределах 25-30 градусов, в среду повысится до 27-32 градусов, в четверг и пятницу — до 32-37 градусов.
В Бухарской и Навоийской областях столбики термометров в начале недели поднимутся до 30-35 градусов, затем до 32-37 градусов.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях до четверга будет 27-32 градусов, затем — 30-35 градусов.
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях воздух прогреется до 32-37 градусов.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях во вторник температура повысится до 25-30 градусов, потом до 27-32 градусов.
В горных районах республики также станет теплее — ожидается до 23-28 градусов до конца недели.
Дождей в Узбекистане в ближайшие дни не будет. Возможны лишь сильные порывы ветра 7-12 метров в секунду.
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