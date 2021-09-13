https://uz.sputniknews.ru/20210913/yunesko-v-uzbekistane-uroven-gramotnosti-naseleniya-dostig-pochti-100-20477743.html
ЮНЕСКО: в Узбекистане уровень грамотности населения достиг почти 100%
ЮНЕСКО: в Узбекистане уровень грамотности населения достиг почти 100%
За последние три года в республике удвоилось количество вузов, а охват высшим образованием увеличился до 28%. К 2030 году этот показатель планируется довести... 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T17:46+0500
2021-09-13T17:46+0500
2021-09-13T17:48+0500
общество
образование
статистика
высшее образование
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Узбекистане уровень грамотности в 2021 году достиг 99,99%, следует из данных, опубликованных в статье на сайте ЮНЕСКО. Отмечается, что, несмотря на быстрый рост населения, местным властям удалось увеличить в стране охват дошкольным образованием с 24% в 2017-м до 62% в 2021-м. К тому же за последние три года в Узбекистане удвоилось количество вузов, а охват высшим образованием увеличился в три раза и достиг 28%. К 2030 году этот показатель планируется довести до 60%, информируется в материале. Напомним, осенью 2022 года в Ташкенте намечено провести Всемирную конференцию по дошкольному образованию под руководством ЮНЕСКО.
https://uz.sputniknews.ru/20200806/TsB-prinyalsya-za-povyshenie-finansovoy-gramotnosti-naseleniya-14717422.html
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образование, статистика, высшее образование
ЮНЕСКО: в Узбекистане уровень грамотности населения достиг почти 100%
17:46 13.09.2021 (обновлено: 17:48 13.09.2021)
За последние три года в республике удвоилось количество вузов, а охват высшим образованием увеличился до 28%. К 2030 году этот показатель планируется довести до 60%.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
В Узбекистане уровень грамотности в 2021 году достиг 99,99%, следует из данных, опубликованных
в статье на сайте ЮНЕСКО.
Отмечается, что, несмотря на быстрый рост населения, местным властям удалось увеличить в стране охват дошкольным образованием с 24% в 2017-м до 62% в 2021-м.
К тому же за последние три года в Узбекистане удвоилось количество вузов, а охват высшим образованием увеличился в три раза и достиг 28%. К 2030 году этот показатель планируется довести до 60%, информируется в материале.
Напомним, осенью 2022 года в Ташкенте намечено провести Всемирную конференцию по дошкольному образованию под руководством ЮНЕСКО.