https://uz.sputniknews.ru/20210914/dom-babushki-loly-yuldashevoy-sgorel-dotla-v-krupnom-pojare--foto-20484362.html

Дом бабушки Лолы Юлдашевой сгорел дотла в крупном пожаре — фото

Дом бабушки Лолы Юлдашевой сгорел дотла в крупном пожаре — фото

Сестра узбекской певицы — Асаля Юлдашева — выложила сторис в Instagram, в котором подтвердила, что дом принадлежит их бабушке. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T12:17+0500

2021-09-14T12:17+0500

2021-09-14T12:20+0500

общество

пожар

лола юлдашева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0e/20485290_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_e5da3cd8cef9e6218ed10e320fe6d4b0.jpg

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Мамадышском районе Татарстана в результате пожара дотла сгорел дом пенсионерки.По данным местных СМИ, возгорание произошло 9 сентября в селе Верхняя Сунь. Пламя охватило территорию в 51 квадратный метр.Известно, что пожилой женщине 1936 года рождения удалось спастись.В местных СМИ написали, что пенсионерка в результате пожара осталась без крыши над головой.В тот же день сестра узбекской певицы Лолы Юлдашевой — Асаля Юлдашева — выложила сторис в Instagram, в котором репостнула новость про сгоревший дом.Сама Лола Юлдашева пока никак не комментирует новость.Однако чуть больше деталей рассказал глава Суньского сельского поселения Мансур Салахов.Выяснилось, что пенсионерка жила одна, но ее регулярно навещали дети.Он добавил, что дети хотели забрать пенсионерку в Набережные Челны насовсем, однако сама она этого не хотела."Что решат они, пока неизвестно", — заявил глава поселения.

https://uz.sputniknews.ru/20210823/moya-yunost-lola-yuldasheva-zajgla-pod-pesni-gruppy-ruki-vverx--video-20195074.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пожар, лола юлдашева