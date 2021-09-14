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Дом бабушки Лолы Юлдашевой сгорел дотла в крупном пожаре — фото
Дом бабушки Лолы Юлдашевой сгорел дотла в крупном пожаре — фото
Сестра узбекской певицы — Асаля Юлдашева — выложила сторис в Instagram, в котором подтвердила, что дом принадлежит их бабушке. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T12:17+0500
2021-09-14T12:20+0500
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пожар
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Мамадышском районе Татарстана в результате пожара дотла сгорел дом пенсионерки.По данным местных СМИ, возгорание произошло 9 сентября в селе Верхняя Сунь. Пламя охватило территорию в 51 квадратный метр.Известно, что пожилой женщине 1936 года рождения удалось спастись.В местных СМИ написали, что пенсионерка в результате пожара осталась без крыши над головой.В тот же день сестра узбекской певицы Лолы Юлдашевой — Асаля Юлдашева — выложила сторис в Instagram, в котором репостнула новость про сгоревший дом.Сама Лола Юлдашева пока никак не комментирует новость.Однако чуть больше деталей рассказал глава Суньского сельского поселения Мансур Салахов.Выяснилось, что пенсионерка жила одна, но ее регулярно навещали дети.Он добавил, что дети хотели забрать пенсионерку в Набережные Челны насовсем, однако сама она этого не хотела."Что решат они, пока неизвестно", — заявил глава поселения.
https://uz.sputniknews.ru/20210823/moya-yunost-lola-yuldasheva-zajgla-pod-pesni-gruppy-ruki-vverx--video-20195074.html
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пожар, лола юлдашева

Дом бабушки Лолы Юлдашевой сгорел дотла в крупном пожаре — фото

12:17 14.09.2021 (обновлено: 12:20 14.09.2021)
496
© Instagram / lolaofficial_Лола Юлдашева
Лола Юлдашева - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
© Instagram / lolaofficial_
Сестра узбекской певицы — Асаля Юлдашева — выложила сторис в Instagram, в котором подтвердила, что дом принадлежит их бабушке.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Мамадышском районе Татарстана в результате пожара дотла сгорел дом пенсионерки.
По данным местных СМИ, возгорание произошло 9 сентября в селе Верхняя Сунь. Пламя охватило территорию в 51 квадратный метр.
Известно, что пожилой женщине 1936 года рождения удалось спастись.
В местных СМИ написали, что пенсионерка в результате пожара осталась без крыши над головой.
В тот же день сестра узбекской певицы Лолы Юлдашевой — Асаля Юлдашева — выложила сторис в Instagram, в котором репостнула новость про сгоревший дом.
"Из последних новостей: дом нашей бабушки", — подписала девушка снимок.
© Instagram / asalya__yuldashevaСторис Асали Юлдашевой
Сторис Асали Юлдашевой - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
Сторис Асали Юлдашевой
© Instagram / asalya__yuldasheva
Сама Лола Юлдашева пока никак не комментирует новость.
Однако чуть больше деталей рассказал глава Суньского сельского поселения Мансур Салахов.
Выяснилось, что пенсионерка жила одна, но ее регулярно навещали дети.

"В ту ночь с ней находился ее сын. На следующий день он увез маму в Набережные Челны. Сейчас они сняли квартиру в Мамадыше и занимаются восстановлением документов", — сообщил Салахов.

Он добавил, что дети хотели забрать пенсионерку в Набережные Челны насовсем, однако сама она этого не хотела.
"Что решат они, пока неизвестно", — заявил глава поселения.
Узбекская певица Лола Юлдашева - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
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