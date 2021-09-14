https://uz.sputniknews.ru/20210914/kedmi-tsru-vtayne-vnedryaet-rusofobiyu-v-byvshem-sssr--video-20481012.html

Кедми: ЦРУ втайне внедряет русофобию в бывшем СССР — видео

Кедми: ЦРУ втайне внедряет русофобию в бывшем СССР — видео

Как русофобия стала новым антисемитизмом и какую роль в этом приняли американцы? 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T08:25+0500

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На этот вопрос ответил бывший руководитель одной из израильских спецслужб Яков Кедми.Эксперт также рассказал, почему США провалили свою кампанию в Афганистане и какие угрозы теперь существуют для соседних стран — для региона Центральной Азии.Кедми не обошел стороной и Лукашенко, а также новый миграционный кризис в Европе.Смотрите новый выпуск программы #БИП.

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мультимедиа , сша, афганистан, ссср, русофобия, видео