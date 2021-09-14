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Кедми: ЦРУ втайне внедряет русофобию в бывшем СССР — видео
Кедми: ЦРУ втайне внедряет русофобию в бывшем СССР — видео
Как русофобия стала новым антисемитизмом и какую роль в этом приняли американцы? 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T08:25+0500
2021-09-14T08:25+0500
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На этот вопрос ответил бывший руководитель одной из израильских спецслужб Яков Кедми.Эксперт также рассказал, почему США провалили свою кампанию в Афганистане и какие угрозы теперь существуют для соседних стран — для региона Центральной Азии.Кедми не обошел стороной и Лукашенко, а также новый миграционный кризис в Европе.Смотрите новый выпуск программы #БИП.
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мультимедиа , сша, афганистан, ссср, русофобия, видео

Кедми: ЦРУ втайне внедряет русофобию в бывшем СССР — видео

08:25 14.09.2021
426
© Sputnik
Как русофобия стала новым антисемитизмом и какую роль в этом приняли американцы?
На этот вопрос ответил бывший руководитель одной из израильских спецслужб Яков Кедми.
Эксперт также рассказал, почему США провалили свою кампанию в Афганистане и какие угрозы теперь существуют для соседних стран — для региона Центральной Азии.
Кедми не обошел стороной и Лукашенко, а также новый миграционный кризис в Европе.
Смотрите новый выпуск программы #БИП.
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