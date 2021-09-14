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https://uz.sputniknews.ru/20210914/metro-moskvy-poyavilis-ukazateli-na-uzbekskom-i-tadjikskom-yazykax--foto-20486707.html
В метро Москвы появились указатели на узбекском и таджикском языках — фото
В метро Москвы появились указатели на узбекском и таджикском языках — фото
Это сделали для удобства мигрантов, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T13:32+0500
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россия
мигранты
метро
москва
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В московском метро специально для мигрантов продублировали указатели на двух станциях: "Прокшино" и "Лесопарковая".Именно от них ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово".Теперь на указателях информация написана не только на русском, но также на узбекском и таджикском языках.В московском метрополитене отметили, что подземный транспорт должен быть комфортным и понятным для разных пассажиров. Так, к примеру, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на девяти языках, добавили в пресс-службе.
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мигранты, метро, москва, трудовые мигранты

В метро Москвы появились указатели на узбекском и таджикском языках — фото

13:32 14.09.2021 (обновлено: 13:35 14.09.2021)
775
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВход на станцию метро "Лесопарковая"
Вход на станцию метро Лесопарковая - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
/
Перейти в фотобанк
Это сделали для удобства мигрантов, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В московском метро специально для мигрантов продублировали указатели на двух станциях: "Прокшино" и "Лесопарковая".
Именно от них ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово".
Теперь на указателях информация написана не только на русском, но также на узбекском и таджикском языках.
В московском метрополитене отметили, что подземный транспорт должен быть комфортным и понятным для разных пассажиров. Так, к примеру, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на девяти языках, добавили в пресс-службе.
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