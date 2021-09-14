https://uz.sputniknews.ru/20210914/metro-moskvy-poyavilis-ukazateli-na-uzbekskom-i-tadjikskom-yazykax--foto-20486707.html
В метро Москвы появились указатели на узбекском и таджикском языках — фото
В метро Москвы появились указатели на узбекском и таджикском языках — фото
Это сделали для удобства мигрантов, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T13:32+0500
2021-09-14T13:32+0500
2021-09-14T13:35+0500
россия
мигранты
метро
москва
трудовые мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0e/20486807_0:161:3066:1886_1920x0_80_0_0_b2253fea98cfcc471c81cf2aadca06ce.jpg
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В московском метро специально для мигрантов продублировали указатели на двух станциях: "Прокшино" и "Лесопарковая".Именно от них ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово".Теперь на указателях информация написана не только на русском, но также на узбекском и таджикском языках.В московском метрополитене отметили, что подземный транспорт должен быть комфортным и понятным для разных пассажиров. Так, к примеру, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на девяти языках, добавили в пресс-службе.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0e/20486807_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_d61d4b199df2ce3b31c9343a172ef343.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мигранты, метро, москва, трудовые мигранты
В метро Москвы появились указатели на узбекском и таджикском языках — фото
13:32 14.09.2021 (обновлено: 13:35 14.09.2021)
Это сделали для удобства мигрантов, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В московском метро специально для мигрантов продублировали указатели на двух станциях: "Прокшино" и "Лесопарковая".
Именно от них ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово".
Теперь на указателях информация написана не только на русском, но также на узбекском и таджикском языках.
В московском метрополитене отметили, что подземный транспорт должен быть комфортным и понятным для разных пассажиров. Так, к примеру, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на девяти языках, добавили в пресс-службе.