https://uz.sputniknews.ru/20210914/metro-moskvy-poyavilis-ukazateli-na-uzbekskom-i-tadjikskom-yazykax--foto-20486707.html

В метро Москвы появились указатели на узбекском и таджикском языках — фото

В метро Москвы появились указатели на узбекском и таджикском языках — фото

Это сделали для удобства мигрантов, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T13:32+0500

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россия

мигранты

метро

москва

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В московском метро специально для мигрантов продублировали указатели на двух станциях: "Прокшино" и "Лесопарковая".Именно от них ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово".Теперь на указателях информация написана не только на русском, но также на узбекском и таджикском языках.В московском метрополитене отметили, что подземный транспорт должен быть комфортным и понятным для разных пассажиров. Так, к примеру, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на девяти языках, добавили в пресс-службе.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мигранты, метро, москва, трудовые мигранты