https://uz.sputniknews.ru/20210914/park-besxoznogo-perioda-chto-stanet-s-zabroshennym-sadom-v-sergelyax-20494009.html

Парк бесхозного периода: что станет с заброшенным садом в Сергелях?

Парк бесхозного периода: что станет с заброшенным садом в Сергелях?

В одном из районов Ташкента уже несколько лет пустует целый парк с аттракционами. Пока чиновники выясняют, кто должен привести его в порядок, местным жителям... 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T19:12+0500

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видео

ташкент

парк

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Более десяти лет парк "Янги Сергели" фактически пустует. Аттракционы и фонтан не работают, территория почти не ухожена, а на отдельных объектах так и не завершены ремонтные работы. Жители окрестных районов не первый год пытаются возродить это место отдыха, но пока планы остаются только на бумаге.По некоторым данным, в 2022 году тут может появиться конно-спортивная школа под патронажем Национальной гвардии, но пока эта территория выглядит совсем непривлекательно и почти не пригодна для прогулок с детьми.О непростых буднях Сергелийского сада смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

ташкент

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

ташкент, парк, видео