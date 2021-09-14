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Парк бесхозного периода: что станет с заброшенным садом в Сергелях?
Парк бесхозного периода: что станет с заброшенным садом в Сергелях?
В одном из районов Ташкента уже несколько лет пустует целый парк с аттракционами. Пока чиновники выясняют, кто должен привести его в порядок, местным жителям... 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
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ташкент
парк
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Более десяти лет парк "Янги Сергели" фактически пустует. Аттракционы и фонтан не работают, территория почти не ухожена, а на отдельных объектах так и не завершены ремонтные работы. Жители окрестных районов не первый год пытаются возродить это место отдыха, но пока планы остаются только на бумаге.По некоторым данным, в 2022 году тут может появиться конно-спортивная школа под патронажем Национальной гвардии, но пока эта территория выглядит совсем непривлекательно и почти не пригодна для прогулок с детьми.О непростых буднях Сергелийского сада смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
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252
60
ташкент, парк, видео

Парк бесхозного периода: что станет с заброшенным садом в Сергелях?

19:12 14.09.2021 (обновлено: 19:14 14.09.2021)
356
© Sputnik . Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
В одном из районов Ташкента уже несколько лет пустует целый парк с аттракционами. Пока чиновники выясняют, кто должен привести его в порядок, местным жителям приходится искать место для прогулки в соседних районах.
Более десяти лет парк "Янги Сергели" фактически пустует. Аттракционы и фонтан не работают, территория почти не ухожена, а на отдельных объектах так и не завершены ремонтные работы. Жители окрестных районов не первый год пытаются возродить это место отдыха, но пока планы остаются только на бумаге.
По некоторым данным, в 2022 году тут может появиться конно-спортивная школа под патронажем Национальной гвардии, но пока эта территория выглядит совсем непривлекательно и почти не пригодна для прогулок с детьми.
О непростых буднях Сергелийского сада смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
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