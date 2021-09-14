https://uz.sputniknews.ru/20210914/problema-v-myshlenii-lyudey-v-minyuste-prokommentirovali-napisanie-slova-tsex-na-latinitse-20494568.html
Проблема в мышлении людей: в Минюсте прокомментировали написание слова "цех" на латинице
Проблема в мышлении людей: в Минюсте прокомментировали написание слова "цех" на латинице
Пользователей соцсетей смутила надпись в одном из репортажей телеканала Mahalla, где в профессии эксперта было указано Sex Ustasi. Среди граждан вспыхнули... 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T19:47+0500
2021-09-14T19:47+0500
2021-09-14T19:53+0500
общество
минюст узбекистана
советник
латиница
министерство юстиции узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Телеканал Mahalla в одном из своих репортажей на плашке с данными эксперта указал Sex Ustasi ("Мастер цеха"). Несмотря на правильность написания словосочетания, среди пользователей Интернета моментально вспыхнули горячие баталии. Некоторые из граждан рекомендовали в латинский алфавит узбекского языка ввести букву TS вместо кириллической "Ц". Иные знатоки предлагали в виде исключения заменить написание на "Seh". Однако этот вариант противоречит грамматическим нормам. Ситуацию прокомментировала советник министра юстиции по вопросам госязыка и известный блогер Шахноза Соатова. По ее словам, вся проблема кроется не в правописании, а в мышлении людей.Как отметила советник, изменение алфавита не должно происходить из-за шуток в соцсетях, для этого необходим серьезный научный подход.
https://uz.sputniknews.ru/20170914/Kazahstan-latinica-6308987.html
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минюст узбекистана, советник, латиница, министерство юстиции узбекистана
Проблема в мышлении людей: в Минюсте прокомментировали написание слова "цех" на латинице
19:47 14.09.2021 (обновлено: 19:53 14.09.2021)
Пользователей соцсетей смутила надпись в одном из репортажей телеканала Mahalla, где в профессии эксперта было указано Sex Ustasi. Среди граждан вспыхнули серьезные баталии. Ситуацию взяла под контроль советник министра юстиции по вопросам госязыка Шахноза Соатова.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Телеканал Mahalla в одном из своих репортажей на плашке с данными эксперта указал Sex Ustasi ("Мастер цеха"). Несмотря на правильность написания словосочетания, среди пользователей Интернета моментально вспыхнули горячие баталии.
Некоторые из граждан рекомендовали в латинский алфавит узбекского языка ввести букву TS вместо кириллической "Ц". Иные знатоки предлагали в виде исключения заменить написание на "Seh". Однако этот вариант противоречит грамматическим нормам.
Ситуацию прокомментировала
советник министра юстиции по вопросам госязыка и известный блогер Шахноза Соатова. По ее словам, вся проблема кроется не в правописании, а в мышлении людей.
Если говорить непосредственно о слове Sex, то, во-первых, в контексте, который мы рассматриваем в узбекском языке, оно произносится совершенно по-другому (в стиле цех). Во-вторых, в наших паспортах тоже есть это слово в значении "пол".
Шахноза Соатова
Советник министра юстиции по вопросам госязыка
Как отметила советник, изменение алфавита не должно происходить из-за шуток в соцсетях, для этого необходим серьезный научный подход.