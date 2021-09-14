https://uz.sputniknews.ru/20210914/v-andijane-pravooxraniteli-izbili-mujchinu--20495127.html

В Андижане правоохранители избили мужчину

В Андижане правоохранители избили мужчину

Против сотрудников ОВД возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью". Следствие продолжается. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T20:35+0500

2021-09-14T20:35+0500

2021-09-14T20:35+0500

происшествия

андижан

мвд узбекистана

генеральная прокуратура узбекистана

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Андижане сотрудники правоохранительных органов избили мужчину. Об этом стало известно из видеоролика, опубликованного в сети Интернет. В Генпрокуратуре прокомментировали данный инцидент. По информации надзорного ведомства, инцидент произошел сегодня, во вторник. В настоящее время ситуация находится под контролем Андижанской областной прокуратуры.Против правонарушителей возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью". Следствие продолжается. В ноябре 2020 года суд по уголовным делам вынес приговор шести сотрудникам УКД ОВД №4 города Андижана. Правоохранители были причастны к избиению задержанного мужчины. От полученных тяжелых травм он впоследствии скончался в больнице. Глава городского отдела ОВД и его пятеро подчиненных получили от 1 до 10 лет лишения свободы.

https://uz.sputniknews.ru/20181123/V-Andizhane-neizvestnye-do-smerti-izbili-sotrudnika-OVD-10051069.html

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андижан, мвд узбекистана, генеральная прокуратура узбекистана