https://uz.sputniknews.ru/20210914/v-andijane-pravooxraniteli-izbili-mujchinu--20495127.html
В Андижане правоохранители избили мужчину
В Андижане правоохранители избили мужчину
Против сотрудников ОВД возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью". Следствие продолжается. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T20:35+0500
2021-09-14T20:35+0500
2021-09-14T20:35+0500
происшествия
андижан
мвд узбекистана
генеральная прокуратура узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Андижане сотрудники правоохранительных органов избили мужчину. Об этом стало известно из видеоролика, опубликованного в сети Интернет. В Генпрокуратуре прокомментировали данный инцидент. По информации надзорного ведомства, инцидент произошел сегодня, во вторник. В настоящее время ситуация находится под контролем Андижанской областной прокуратуры.Против правонарушителей возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью". Следствие продолжается. В ноябре 2020 года суд по уголовным делам вынес приговор шести сотрудникам УКД ОВД №4 города Андижана. Правоохранители были причастны к избиению задержанного мужчины. От полученных тяжелых травм он впоследствии скончался в больнице. Глава городского отдела ОВД и его пятеро подчиненных получили от 1 до 10 лет лишения свободы.
https://uz.sputniknews.ru/20181123/V-Andizhane-neizvestnye-do-smerti-izbili-sotrudnika-OVD-10051069.html
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андижан, мвд узбекистана, генеральная прокуратура узбекистана
В Андижане правоохранители избили мужчину
Против сотрудников ОВД возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью". Следствие продолжается.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
В Андижане сотрудники правоохранительных органов избили мужчину. Об этом стало известно из видеоролика, опубликованного в сети Интернет. В Генпрокуратуре прокомментировали
данный инцидент.
По информации надзорного ведомства, инцидент произошел сегодня, во вторник. В настоящее время ситуация находится под контролем Андижанской областной прокуратуры.
Против правонарушителей возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью". Следствие продолжается.
В ноябре 2020 года суд по уголовным делам вынес
приговор шести сотрудникам УКД ОВД №4 города Андижана. Правоохранители были причастны к избиению задержанного мужчины. От полученных тяжелых травм он впоследствии скончался в больнице. Глава городского отдела ОВД и его пятеро подчиненных получили от 1 до 10 лет лишения свободы.