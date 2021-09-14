https://uz.sputniknews.ru/20210914/v-tashkente-proydet-ekonomicheskiy-forum-20493606.html

В Ташкенте пройдет экономический форум

В Ташкенте пройдет экономический форум

Какие макроэкономические реформы удались, а какие еще предстоит реализовать? Как грамотно и без ущерба трансформировать государственные предприятия и банки? Об... 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T19:00+0500

2021-09-14T19:00+0500

2021-09-14T19:00+0500

экономика

узбекистан

ташкент

форум

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Два министерства - финансов и экономического развития и сокращения бедности организуют 29-30 сентября в Ташкенте экономический форум, передает УзА. К диалогу пригласят представителей правительства страны, международного бизнеса и финансистов, специалистов профильных международных, региональных, а также негосударственных организаций.Участники проанализируют опыт экономических реформ, реализуемых в Узбекистане в течение последних лет, обсудят возникающие вызовы и обменяются идеями дальнейшего развития экономики.В центре обсуждений будут также такие темы, как приватизация, развитие малого и среднего бизнеса, место Узбекистана в мировых цепочках поставок и устойчивая энергетика.Отдельно поговорят об экономической открытости в обеспечении конкурентоспособности.

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узбекистан, ташкент, форум