https://uz.sputniknews.ru/20210914/v-tashkente-proydet-ekonomicheskiy-forum-20493606.html
В Ташкенте пройдет экономический форум
В Ташкенте пройдет экономический форум
Какие макроэкономические реформы удались, а какие еще предстоит реализовать? Как грамотно и без ущерба трансформировать государственные предприятия и банки? Об... 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T19:00+0500
2021-09-14T19:00+0500
2021-09-14T19:00+0500
экономика
узбекистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Два министерства - финансов и экономического развития и сокращения бедности организуют 29-30 сентября в Ташкенте экономический форум, передает УзА. К диалогу пригласят представителей правительства страны, международного бизнеса и финансистов, специалистов профильных международных, региональных, а также негосударственных организаций.Участники проанализируют опыт экономических реформ, реализуемых в Узбекистане в течение последних лет, обсудят возникающие вызовы и обменяются идеями дальнейшего развития экономики.В центре обсуждений будут также такие темы, как приватизация, развитие малого и среднего бизнеса, место Узбекистана в мировых цепочках поставок и устойчивая энергетика.Отдельно поговорят об экономической открытости в обеспечении конкурентоспособности.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, ташкент, форум
В Ташкенте пройдет экономический форум
Какие макроэкономические реформы удались, а какие еще предстоит реализовать? Как грамотно и без ущерба трансформировать государственные предприятия и банки? Об этом в течение двух дней будут говорить участники экономического форума.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Два министерства - финансов и экономического развития и сокращения бедности организуют 29-30 сентября в Ташкенте экономический форум, передает УзА
. К диалогу пригласят представителей правительства страны, международного бизнеса и финансистов, специалистов профильных международных, региональных, а также негосударственных организаций.
Участники проанализируют опыт экономических реформ, реализуемых в Узбекистане в течение последних лет, обсудят возникающие вызовы и обменяются идеями дальнейшего развития экономики.
В центре обсуждений будут также такие темы, как приватизация, развитие малого и среднего бизнеса, место Узбекистана в мировых цепочках поставок и устойчивая энергетика.
Отдельно поговорят об экономической открытости в обеспечении конкурентоспособности.