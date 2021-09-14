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https://uz.sputniknews.ru/20210914/v-tashkentskom-filiale-niyau-mifi-smenilsya-ispolnitelnyy-direktor-20487434.html
В Ташкентском филиале НИЯУ МИФИ сменился исполнительный директор
В Ташкентском филиале НИЯУ МИФИ сменился исполнительный директор
Должность занял Шавкат Шухратович Абдукамилов. Ранее он работал начальником Управления науки, инноваций и подготовки кадров в Агентстве "Узатом". 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T14:08+0500
2021-09-14T14:08+0500
общество
назначение
филиал нияу мифи в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. На пост и.о. исполнительного директора Ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ назначен Шавкат Шухратович Абдукамилов, сообщает пресс-служба Минэнерго.С февраля 2019-го эту должность занимал Алишер Санетуллаев.Ранее Абдукамилов работал начальником Управления науки, инноваций и подготовки кадров в Агентстве "Узатом".Филиал НИЯУ МИФИ открылся в Ташкенте 3 сентября 2019 года. В вузе студенты проходят обучение по направлениям "Ядерная физика и технологии", "Ядерная энергетика и теплофизика", "Электроэнергетика и электротехника", "Теплоэнергетика и теплотехника".
https://uz.sputniknews.ru/20201027/Eto-moy-shans-izmenit-Uzbekistan-magistr-MIFI-o-mechte-i-uchebe-v-Rossii-15184688.html
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назначение, филиал нияу мифи в ташкенте

В Ташкентском филиале НИЯУ МИФИ сменился исполнительный директор

14:08 14.09.2021
337
© Sputnik / Владимир ФедоренкоПиджак на кресле
Пиджак на кресле - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Владимир Федоренко
Должность занял Шавкат Шухратович Абдукамилов. Ранее он работал начальником Управления науки, инноваций и подготовки кадров в Агентстве "Узатом".
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. На пост и.о. исполнительного директора Ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ назначен Шавкат Шухратович Абдукамилов, сообщает пресс-служба Минэнерго.
© Министерство энергетики УзбекистанаШавкат Шухратович Абдукамилов
Шавкат Шухратович Абдукамилов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
Шавкат Шухратович Абдукамилов
© Министерство энергетики Узбекистана
С февраля 2019-го эту должность занимал Алишер Санетуллаев.
Ранее Абдукамилов работал начальником Управления науки, инноваций и подготовки кадров в Агентстве "Узатом".
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Филиал НИЯУ МИФИ открылся в Ташкенте 3 сентября 2019 года. В вузе студенты проходят обучение по направлениям "Ядерная физика и технологии", "Ядерная энергетика и теплофизика", "Электроэнергетика и электротехника", "Теплоэнергетика и теплотехника".
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