https://uz.sputniknews.ru/20210914/v-tashkentskom-filiale-niyau-mifi-smenilsya-ispolnitelnyy-direktor-20487434.html
В Ташкентском филиале НИЯУ МИФИ сменился исполнительный директор
В Ташкентском филиале НИЯУ МИФИ сменился исполнительный директор
Должность занял Шавкат Шухратович Абдукамилов. Ранее он работал начальником Управления науки, инноваций и подготовки кадров в Агентстве "Узатом". 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T14:08+0500
2021-09-14T14:08+0500
2021-09-14T14:08+0500
общество
назначение
филиал нияу мифи в ташкенте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/527/93/5279368_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_220ee6357b524e49c70186bfea189b8f.jpg
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. На пост и.о. исполнительного директора Ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ назначен Шавкат Шухратович Абдукамилов, сообщает пресс-служба Минэнерго.С февраля 2019-го эту должность занимал Алишер Санетуллаев.Ранее Абдукамилов работал начальником Управления науки, инноваций и подготовки кадров в Агентстве "Узатом".Филиал НИЯУ МИФИ открылся в Ташкенте 3 сентября 2019 года. В вузе студенты проходят обучение по направлениям "Ядерная физика и технологии", "Ядерная энергетика и теплофизика", "Электроэнергетика и электротехника", "Теплоэнергетика и теплотехника".
https://uz.sputniknews.ru/20201027/Eto-moy-shans-izmenit-Uzbekistan-magistr-MIFI-o-mechte-i-uchebe-v-Rossii-15184688.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/527/93/5279368_166:0:1066:675_1920x0_80_0_0_f259c61056bd4041c89ceb55efccaf75.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
назначение, филиал нияу мифи в ташкенте
В Ташкентском филиале НИЯУ МИФИ сменился исполнительный директор
Должность занял Шавкат Шухратович Абдукамилов. Ранее он работал начальником Управления науки, инноваций и подготовки кадров в Агентстве "Узатом".
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
На пост и.о. исполнительного директора Ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ назначен Шавкат Шухратович Абдукамилов, сообщает
пресс-служба Минэнерго.
С февраля 2019-го эту должность занимал Алишер Санетуллаев.
Ранее Абдукамилов работал начальником Управления науки, инноваций и подготовки кадров в Агентстве "Узатом".
Филиал НИЯУ МИФИ открылся в Ташкенте 3 сентября 2019 года. В вузе студенты проходят обучение по направлениям "Ядерная физика и технологии", "Ядерная энергетика и теплофизика", "Электроэнергетика и электротехника", "Теплоэнергетика и теплотехника".