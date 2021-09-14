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Паспорт и бланк в руках избирателя - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20210914/vse-kandidaty-v-prezidenty-zaregistrirovany-v-tsik-20484608.html
Все кандидаты в президенты Узбекистана зарегистрированы в ЦИК
Все кандидаты в президенты Узбекистана зарегистрированы в ЦИК
Центризбирком проверил подписные листы и утвердил регистрацию кандидатов от всех пяти партий, участвующих в выборах. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T11:48+0500
2021-09-14T12:32+0500
выборы президента узбекистана-2021
цик узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Узбекистана на заседании 14 сентября утвердила регистрацию еще трех кандидатов на предстоящих выборах президента: Максуды Варисовой от Народно-демократической партии Узбекистана, Шавката Мирзиёева от Либерально-демократической партии и Бахрома Абдухалимова от Социал-демократической партии "Адолат", сообщает корреспондент Sputnik.О регистрации еще двоих кандидатов: Нарзулло Обломуродова от Демократической партии "Миллий тикланиш" и Бахрома Абдухалимова от Экологической партии, ЦИК объявила в субботу. Таким образом, зарегистрированы все пять претендентов на пост главы государства.Политические объединения подали в Центризбирком подписные листы за своих кандидатов 9-10 сентября, после официального утверждения кандидатур на съездах партий. Согласно Избирательному кодексу, каждой партии необходимо было сдать подписи не менее чем 1% от общего числа избирателей в стране, т.е. минимум 212 499 подписей. Экспертные группы Центризбиркома проверили правильность оформления документов.Как показала проверка, все партии собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатов, все документы соответствуют требованиям закона. Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания. В соответствии с законодательством, выдвигать кандидатуры для участия в выборах президента могут только политические партии, зарегистрированные не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании. Кроме "Адолат" речь также идет о демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократической, Экологической и Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ). По закону, все кандидаты должны были успеть пройти регистрацию для участия в выборах не позднее 19 сентября.
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цик узбекистана

Все кандидаты в президенты Узбекистана зарегистрированы в ЦИК

11:48 14.09.2021 (обновлено: 12:32 14.09.2021)
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© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаЗаседание ЦИК Узбекистана
Заседание ЦИК Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
Центризбирком проверил подписные листы и утвердил регистрацию кандидатов от всех пяти партий, участвующих в выборах.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Узбекистана на заседании 14 сентября утвердила регистрацию еще трех кандидатов на предстоящих выборах президента: Максуды Варисовой от Народно-демократической партии Узбекистана, Шавката Мирзиёева от Либерально-демократической партии и Бахрома Абдухалимова от Социал-демократической партии "Адолат", сообщает корреспондент Sputnik.
О регистрации еще двоих кандидатов: Нарзулло Обломуродова от Демократической партии "Миллий тикланиш" и Бахрома Абдухалимова от Экологической партии, ЦИК объявила в субботу. Таким образом, зарегистрированы все пять претендентов на пост главы государства.
"Центральная избирательная комиссия проверила и выдала заключение о соответствии представленных НДПУ, УзЛиДеП и "Адолат" документов требованиям избирательного законодательства и зарегистрировала выдвинутых кандидатов на выборы президента Узбекистана", - сказал представитель ЦИК.
Политические объединения подали в Центризбирком подписные листы за своих кандидатов 9-10 сентября, после официального утверждения кандидатур на съездах партий. Согласно Избирательному кодексу, каждой партии необходимо было сдать подписи не менее чем 1% от общего числа избирателей в стране, т.е. минимум 212 499 подписей. Экспертные группы Центризбиркома проверили правильность оформления документов.
Количество подписей, собранных за кандидатов в президенты:

Максуда Варисова (НДПУ) – более 225 тысяч;

Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп) – более 300 тысяч;

Бахром Абдухалимов ("Адолат") – более 213 тысяч;

Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия) – более 231 тысячи;

Алишер Кодиров ("Миллий тикланиш") – более 287 тысяч.

Как показала проверка, все партии собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатов, все документы соответствуют требованиям закона.
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания. В соответствии с законодательством, выдвигать кандидатуры для участия в выборах президента могут только политические партии, зарегистрированные не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании. Кроме "Адолат" речь также идет о демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократической, Экологической и Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ). По закону, все кандидаты должны были успеть пройти регистрацию для участия в выборах не позднее 19 сентября.
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