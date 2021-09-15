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Минобороны РФ показало мощь новейших боевых роботов — видео
Минобороны РФ показало мощь новейших боевых роботов — видео
Армия России впервые опробовала новых боевых роботов "Уран-9" и "Нерехта". 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T08:20+0500
2021-09-15T08:20+0500
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минобороны рф
армия
робот
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Испытания состоялись в рамках масштабных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021".Задача беспилотного многофункционального робототехнического комплекса "Уран-9" состояла в том, чтобы с расстояния 3-5 километров уничтожить предполагаемого противника.Причем как живую силу, так и бронетехнику. С этими задачами "Уран-9" уран справился отлично. Боевой робот "Нерехта", в свою очередь, должен был быть на передовой для огневой поддержки обороняющихся соединений. С этим техника также успешно справилась.По данным Минобороны РФ, оба этих комплекса уже совсем скоро будут внедрены в войска.
https://uz.sputniknews.ru/20201007/Minoborony-RF-opublikovalo-kadry-ispytaniya-giperzvukovoy-rakety-Tsirkon-15136411.html
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мультимедиа , минобороны рф, армия, робот

Минобороны РФ показало мощь новейших боевых роботов — видео

08:20 15.09.2021
353
© Минобороны РФ
Армия России впервые опробовала новых боевых роботов "Уран-9" и "Нерехта".
Испытания состоялись в рамках масштабных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021".
Задача беспилотного многофункционального робототехнического комплекса "Уран-9" состояла в том, чтобы с расстояния 3-5 километров уничтожить предполагаемого противника.
Причем как живую силу, так и бронетехнику. С этими задачами "Уран-9" уран справился отлично.
Боевой робот "Нерехта", в свою очередь, должен был быть на передовой для огневой поддержки обороняющихся соединений. С этим техника также успешно справилась.
По данным Минобороны РФ, оба этих комплекса уже совсем скоро будут внедрены в войска.
Испытания гиперзвуковой ракеты “Циркон” показали на видео - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2020
Видео
Минобороны РФ опубликовало кадры испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
7 октября 2020, 14:38
2156
100000
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