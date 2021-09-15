https://uz.sputniknews.ru/20210915/minoborony-rf-pokazalo-mosch-noveyshix-boevyx-robotov--video-20496274.html

Минобороны РФ показало мощь новейших боевых роботов — видео

Минобороны РФ показало мощь новейших боевых роботов — видео

Армия России впервые опробовала новых боевых роботов "Уран-9" и "Нерехта". 15.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-15T08:20+0500

2021-09-15T08:20+0500

2021-09-15T08:20+0500

видео

мультимедиа

минобороны рф

армия

робот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0f/20496248_0:21:1317:761_1920x0_80_0_0_955aa7f6cfe5a4583aa6b17922e7dc8e.png

Испытания состоялись в рамках масштабных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021".Задача беспилотного многофункционального робототехнического комплекса "Уран-9" состояла в том, чтобы с расстояния 3-5 километров уничтожить предполагаемого противника.Причем как живую силу, так и бронетехнику. С этими задачами "Уран-9" уран справился отлично. Боевой робот "Нерехта", в свою очередь, должен был быть на передовой для огневой поддержки обороняющихся соединений. С этим техника также успешно справилась.По данным Минобороны РФ, оба этих комплекса уже совсем скоро будут внедрены в войска.

https://uz.sputniknews.ru/20201007/Minoborony-RF-opublikovalo-kadry-ispytaniya-giperzvukovoy-rakety-Tsirkon-15136411.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа , минобороны рф, армия, робот