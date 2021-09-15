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Минтруда: новым профессиям обучены 21 тыс. безработных
Минтруда: новым профессиям обучены 21 тыс. безработных
Из них более половины уже трудоустроены или самозаняты. Для начала предпринимательской деятельности гражданам было выдано более 570 микрозаймов на сумму более... 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T08:43+0500
2021-09-15T08:43+0500
общество
министерство труда узбекистана
безработные
worldskills
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В Ташкенте состоялась международная конференция "Роль и значение социально ориентированных некоммерческих организаций в развитии нового Узбекистана". Организаторами выступили Министерство занятости и трудовых отношений и Республиканский центр социально-экономического развития "САБР".Хусанов отметил, что сеть из 14 социально ориентированных ННО помогает обучать и обеспечивать занятость женщин, признанных в регионах социально нуждающимися.За 2020 год и первое полугодие 2021-го на обучение 21 тысячи безработных в некоммерческих организациях Министерство труда выплатило около 27 миллиардов сумов. Также ННО и предпринимателем были предоставлены пустующие помещения (общей площадью 19,7 тысячи квадратных метров), относящиеся к ведомству. С 2019 года около 5 тысяч женщин и представителей молодежи из малоимущих семей были обучены Центром "Сабр" профессиональным навыкам по 18 направлениям. Из них более половины уже трудоустроены или самозаняты. Для начала предпринимательской деятельности им было выдано более 570 микрозаймов на общую сумму более 2 миллиардов сумов.По данным Минтруда, в Узбекистане на данный момент безработных — около 1,6 миллиона человека. Во всех регионах Узбекистана сегодня действуют моноцентры "Ишга мархамат".Выпускникам, которые прошли обучение в негосударственных учреждениях профессионального образования и получили сертификат профессиональной квалификации (Skills паспорт) на уровне стандарта WorldSkills, предоставлены льготы. В частности, им возмещаются затраты на профессиональное обучение и сдачу квалификационного экзамена, выделяются субсидии для предпринимательства и самозанятости.
https://uz.sputniknews.ru/20210226/V-Rosatome-rasskazali-kakie-uzbekskie-spetsialisty-nuzhny-goskorporatsii-16082662.html
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министерство труда узбекистана, безработные, worldskills

Минтруда: новым профессиям обучены 21 тыс. безработных

08:43 15.09.2021
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© Pixabay/ Hands off my tags! Michael GaidaРаботники
Работники - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
© Pixabay/ Hands off my tags! Michael Gaida
Из них более половины уже трудоустроены или самозаняты. Для начала предпринимательской деятельности гражданам было выдано более 570 микрозаймов на сумму более 2 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В Ташкенте состоялась международная конференция "Роль и значение социально ориентированных некоммерческих организаций в развитии нового Узбекистана".
Организаторами выступили Министерство занятости и трудовых отношений и Республиканский центр социально-экономического развития "САБР".

"В Узбекистане налажено социальное партнерство между социально ориентированными некоммерческими организациями и государственными органами в решении проблемы сокращения бедности", — заявил министр труда Нозим Хусанов.

© Министерство занятости и трудовых отношений РУзНозим Хусанов
Нозим Хусанов - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
Нозим Хусанов
© Министерство занятости и трудовых отношений РУз
Хусанов отметил, что сеть из 14 социально ориентированных ННО помогает обучать и обеспечивать занятость женщин, признанных в регионах социально нуждающимися.
За 2020 год и первое полугодие 2021-го на обучение 21 тысячи безработных в некоммерческих организациях Министерство труда выплатило около 27 миллиардов сумов.
Также ННО и предпринимателем были предоставлены пустующие помещения (общей площадью 19,7 тысячи квадратных метров), относящиеся к ведомству.
С 2019 года около 5 тысяч женщин и представителей молодежи из малоимущих семей были обучены Центром "Сабр" профессиональным навыкам по 18 направлениям. Из них более половины уже трудоустроены или самозаняты.
Для начала предпринимательской деятельности им было выдано более 570 микрозаймов на общую сумму более 2 миллиардов сумов.
По данным Минтруда, в Узбекистане на данный момент безработных — около 1,6 миллиона человека.
"Мы стараемся дойти до каждой махалли, работая по принципу "махаллабай". В первую очередь, работаем в регионах с низкими показателями занятости. Социальное партнерство – новая форма работы, еще есть недостатки, но наша общая цель — повысить занятость населения путем обучения и финансового содействия", — добавил Хусанов.
Во всех регионах Узбекистана сегодня действуют моноцентры "Ишга мархамат".
Выпускникам, которые прошли обучение в негосударственных учреждениях профессионального образования и получили сертификат профессиональной квалификации (Skills паспорт) на уровне стандарта WorldSkills, предоставлены льготы.
В частности, им возмещаются затраты на профессиональное обучение и сдачу квалификационного экзамена, выделяются субсидии для предпринимательства и самозанятости.
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