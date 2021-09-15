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Россотрудничество разрабатывает "электронную карту" для соотечественников за рубежом
Россотрудничество разрабатывает "электронную карту" для соотечественников за рубежом
"Электронная карта соотечественника" будет вводиться в три этапа - сначала информирование, затем предоставление соответствующих льгот, затем оказание помощи. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T14:58+0500
2021-09-15T14:58+0500
россия
россотрудничество
соотечественники
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ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Соотечественникам на территории России и за ее пределами будут предоставляться различные сервисы, скидки и привилегии по специальной электронной карте. Ее разработкой занимается Россотрудничество вместе с другими заинтересованными ведомствами, сообщил в своем Telegram-канале глава Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом Евгений Примаков."Электронная карта соотечественника" будет вводиться в три этапа - сначала информирование, затем предоставление соответствующих льгот, затем оказание помощи и реализация проактивных сервисов. Сейчас специалисты работают над осуществлением первого этапа, а для максимальной эффективности призывают заинтересованных принять участие в опросе.
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россотрудничество, соотечественники

Россотрудничество разрабатывает "электронную карту" для соотечественников за рубежом

14:58 15.09.2021
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© Sputnik / Denis Abramov / Перейти в фотобанкУчастники празднований Дня России держат российский флаг в парке Дружбы города Георгиевска Ставропольского края
Участники празднований Дня России держат российский флаг в парке Дружбы города Георгиевска Ставропольского края - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Denis Abramov
/
Перейти в фотобанк
"Электронная карта соотечественника" будет вводиться в три этапа - сначала информирование, затем предоставление соответствующих льгот, затем оказание помощи.
ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Соотечественникам на территории России и за ее пределами будут предоставляться различные сервисы, скидки и привилегии по специальной электронной карте. Ее разработкой занимается Россотрудничество вместе с другими заинтересованными ведомствами, сообщил в своем Telegram-канале глава Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом Евгений Примаков.
"Электронная карта соотечественника" будет вводиться в три этапа - сначала информирование, затем предоставление соответствующих льгот, затем оказание помощи и реализация проактивных сервисов.
Сейчас специалисты работают над осуществлением первого этапа, а для максимальной эффективности призывают заинтересованных принять участие в опросе.
Для справки:

Согласно российскому законодательству, соотечественники — это лица, родившиеся в одном государстве, проживающие, либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности культурного наследия, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии.

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