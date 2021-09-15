https://uz.sputniknews.ru/20210915/rossotrudnichestvo-razrabatyvaet-elektronnuyu-kartu-dlya-sootechestvennikov-za-rubejom-20506521.html

Россотрудничество разрабатывает "электронную карту" для соотечественников за рубежом

Россотрудничество разрабатывает "электронную карту" для соотечественников за рубежом

"Электронная карта соотечественника" будет вводиться в три этапа - сначала информирование, затем предоставление соответствующих льгот, затем оказание помощи. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-15T14:58+0500

2021-09-15T14:58+0500

2021-09-15T14:58+0500

россия

россотрудничество

соотечественники

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ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Соотечественникам на территории России и за ее пределами будут предоставляться различные сервисы, скидки и привилегии по специальной электронной карте. Ее разработкой занимается Россотрудничество вместе с другими заинтересованными ведомствами, сообщил в своем Telegram-канале глава Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом Евгений Примаков."Электронная карта соотечественника" будет вводиться в три этапа - сначала информирование, затем предоставление соответствующих льгот, затем оказание помощи и реализация проактивных сервисов. Сейчас специалисты работают над осуществлением первого этапа, а для максимальной эффективности призывают заинтересованных принять участие в опросе.

россия

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россотрудничество, соотечественники