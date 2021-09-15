Россотрудничество разрабатывает "электронную карту" для соотечественников за рубежом

ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Соотечественникам на территории России и за ее пределами будут предоставляться различные сервисы, скидки и привилегии по специальной электронной карте. Ее разработкой занимается Россотрудничество вместе с другими заинтересованными ведомствами, сообщил в своем Telegram-канале глава Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом Евгений Примаков."Электронная карта соотечественника" будет вводиться в три этапа - сначала информирование, затем предоставление соответствующих льгот, затем оказание помощи и реализация проактивных сервисов. Сейчас специалисты работают над осуществлением первого этапа, а для максимальной эффективности призывают заинтересованных принять участие в опросе.
"Электронная карта соотечественника" будет вводиться в три этапа - сначала информирование, затем предоставление соответствующих льгот, затем оказание помощи.
ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Соотечественникам на территории России и за ее пределами будут предоставляться различные сервисы, скидки и привилегии по специальной электронной карте. Ее разработкой занимается Россотрудничество вместе с другими заинтересованными ведомствами, сообщил в своем Telegram-канале глава Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом Евгений Примаков.
"Электронная карта соотечественника" будет вводиться в три этапа - сначала информирование, затем предоставление соответствующих льгот, затем оказание помощи и реализация проактивных сервисов.
Сейчас специалисты работают над осуществлением первого этапа, а для максимальной эффективности призывают заинтересованных принять участие в опросе.
Для справки:
Согласно российскому законодательству, соотечественники — это лица, родившиеся в одном государстве, проживающие, либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности культурного наследия, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии.