https://uz.sputniknews.ru/20210915/sankt-peterburgskiy-avtopark-naberet-600-rabotnikov-iz-uzbekistana-20509390.html

Санкт-Петербургский автопарк наберет 600 работников из Узбекистана

Санкт-Петербургский автопарк наберет 600 работников из Узбекистана

Онлайн конкурс на вакансии водителей и кондукторов городских автобусов для узбекистанцев пройдет 16 сентября. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-15T17:45+0500

2021-09-15T17:45+0500

2021-09-15T18:21+0500

общество

узбекистан

санкт-петербург

трудовая миграция

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ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Санкт-петербургский "Третий парк" наберет на работу 600 граждан Узбекистана. Мигранты будут трудиться водителями и кондукторами городских автобусов в северной столице России, сообщила пресс-служба агентства по внешней трудовой миграции республики в Telegram-канале.Граждане Узбекистана смогут принять участие в онлайн-конкурсе 16 сентября с 11 часов дня в офисе агентства в Ташкенте и его региональных отделениях. Требования к претендентам стандартные: наличие водительских прав категории D, стаж работы не менее года, знание русского языка и отсутствие судимостей.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальной статистике, в конце минувшего года за пределами Узбекистана работало 1,6 миллиона граждан (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в России.

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узбекистан, санкт-петербург, трудовая миграция