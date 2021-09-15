https://uz.sputniknews.ru/20210915/sankt-peterburgskiy-avtopark-naberet-600-rabotnikov-iz-uzbekistana-20509390.html
Санкт-Петербургский автопарк наберет 600 работников из Узбекистана
Санкт-Петербургский автопарк наберет 600 работников из Узбекистана
Онлайн конкурс на вакансии водителей и кондукторов городских автобусов для узбекистанцев пройдет 16 сентября. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T17:45+0500
2021-09-15T17:45+0500
2021-09-15T18:21+0500
общество
узбекистан
санкт-петербург
трудовая миграция
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ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Санкт-петербургский "Третий парк" наберет на работу 600 граждан Узбекистана. Мигранты будут трудиться водителями и кондукторами городских автобусов в северной столице России, сообщила пресс-служба агентства по внешней трудовой миграции республики в Telegram-канале.Граждане Узбекистана смогут принять участие в онлайн-конкурсе 16 сентября с 11 часов дня в офисе агентства в Ташкенте и его региональных отделениях. Требования к претендентам стандартные: наличие водительских прав категории D, стаж работы не менее года, знание русского языка и отсутствие судимостей.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальной статистике, в конце минувшего года за пределами Узбекистана работало 1,6 миллиона граждан (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в России.
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узбекистан, санкт-петербург, трудовая миграция
Санкт-Петербургский автопарк наберет 600 работников из Узбекистана
17:45 15.09.2021 (обновлено: 18:21 15.09.2021)
Онлайн конкурс на вакансии водителей и кондукторов городских автобусов для узбекистанцев пройдет 16 сентября.
ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik.
Санкт-петербургский "Третий парк" наберет на работу 600 граждан Узбекистана. Мигранты будут трудиться водителями и кондукторами городских автобусов в северной столице России, сообщила пресс-служба агентства по внешней трудовой миграции республики в Telegram-канале
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"ООО "Третий парк" Санкт-Петербурга 16 сентября проведет онлайн-конкурс на вакансии водителя автобуса и кондуктора. Участникам предлагается 600 вакансий для работы", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
Граждане Узбекистана смогут принять участие в онлайн-конкурсе 16 сентября с 11 часов дня в офисе агентства в Ташкенте и его региональных отделениях. Требования к претендентам стандартные: наличие водительских прав категории D, стаж работы не менее года, знание русского языка и отсутствие судимостей.
Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальной статистике, в конце минувшего года за пределами Узбекистана работало 1,6 миллиона граждан (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в России.