https://uz.sputniknews.ru/20210915/tadjikistan-vyrazil-protest-ssha-iz-za-slov-baydena-pro-samolet-i-shassi-20497083.html
Таджикистан выразил протест США из-за слов Байдена про самолет и шасси
Таджикистан выразил протест США из-за слов Байдена про самолет и шасси
В середине августа афганские СМИ распространили видео покидающего Кабул военного самолета, из которого выпадают люди. Это были, предположительно, афганцы... 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T09:16+0500
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Таджикистан выразил протест США из-за недавнего высказывания президента Джо Байдена.Ранее глава Белого дома выступил в защиту того, как проводился вывод американских войск из Афганистана. В частности, Байден упомянул драматичный момент, произошедший в середине августа — когда афганцы, пытаясь покинуть страну любой ценой, держались за шасси взлетающих самолетов, но не удерживались и падали на землю с высоты. Американский лидер заявил, что аналогичная ситуация произошла бы и в Таджикистане.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.После этого началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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сша, таджикистан, джо байден
Таджикистан выразил протест США из-за слов Байдена про самолет и шасси
В середине августа афганские СМИ распространили видео покидающего Кабул военного самолета, из которого выпадают люди. Это были, предположительно, афганцы, которые пытались бежать из страны, зацепившись за шасси.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Таджикистан выразил протест США из-за недавнего высказывания президента Джо Байдена.
Ранее глава Белого дома выступил в защиту того, как проводился вывод американских войск из Афганистана.
В частности, Байден упомянул драматичный момент, произошедший в середине августа — когда афганцы, пытаясь покинуть страну любой ценой, держались за шасси взлетающих самолетов, но не удерживались и падали на землю с высоты.
Американский лидер заявил, что аналогичная ситуация произошла бы и в Таджикистане.
"Если бы мы были в Таджикистане, выкатили С-130 (военно-транспортный самолет ВВС США. — Sputnik) и сказали, что позволим всем, кто замечен в симпатиях к нам, погрузиться в самолет, — вы получили бы людей, висящих в нише шасси", — отметил Байден.
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
После этого началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.
Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран