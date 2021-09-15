https://uz.sputniknews.ru/20210915/tadjikistan-vyrazil-protest-ssha-iz-za-slov-baydena-pro-samolet-i-shassi-20497083.html

Таджикистан выразил протест США из-за слов Байдена про самолет и шасси

Таджикистан выразил протест США из-за слов Байдена про самолет и шасси

В середине августа афганские СМИ распространили видео покидающего Кабул военного самолета, из которого выпадают люди. Это были, предположительно, афганцы... 15.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-15T09:16+0500

2021-09-15T09:16+0500

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Таджикистан выразил протест США из-за недавнего высказывания президента Джо Байдена.Ранее глава Белого дома выступил в защиту того, как проводился вывод американских войск из Афганистана. В частности, Байден упомянул драматичный момент, произошедший в середине августа — когда афганцы, пытаясь покинуть страну любой ценой, держались за шасси взлетающих самолетов, но не удерживались и падали на землю с высоты. Американский лидер заявил, что аналогичная ситуация произошла бы и в Таджикистане.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.После этого началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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сша, таджикистан, джо байден