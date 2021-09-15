От футбола до верховой езды: какие виды спорта разрешит "Талибан"* — фото
Афганские подростки в спортивном зале готовятся к визиту талибского директора по спорту Башира Ахмада Рустамзая. Кабул, 14 сентября.
Афганские подростки в спортивном зале готовятся к визиту талибского директора по спорту Башира Ахмада Рустамзая. Кабул, 14 сентября.
Молодежь тренируется в спортзале перед визитом директора по спорту. Ранее Рустамзай заявил, что в стране разрешено 400 видов спорта, но не уточнил, будут ли какие-то из них доступны для женщин, сообщает AFP.
Молодежь тренируется в спортзале перед визитом директора по спорту. Ранее Рустамзай заявил, что в стране разрешено 400 видов спорта, но не уточнил, будут ли какие-то из них доступны для женщин, сообщает AFP.
Директор "Талибана"* по физическому воспитанию и спорту Башир Ахмад Рустамзай (в центре) посетил спортивный зал в Кабуле 14 сентября.
Директор "Талибана"* по физическому воспитанию и спорту Башир Ахмад Рустамзай (в центре) посетил спортивный зал в Кабуле 14 сентября.
Дети демонстрируют спортивные навыки во время визита нового директора по спорту. Ранее, выступая перед журналистами на пресс-конференции, Рустамзай заявил, что в большинстве видов спорта почти ничего не изменится - разве что спортивные шорты станут длиннее, в соответствии с канонами ислама.
Дети демонстрируют спортивные навыки во время визита нового директора по спорту. Ранее, выступая перед журналистами на пресс-конференции, Рустамзай заявил, что в большинстве видов спорта почти ничего не изменится - разве что спортивные шорты станут длиннее, в соответствии с канонами ислама.
Боевики движения "Талибан"* в спортивном зале во время выступления подростков перед директором по физическому воспитанию. Свои спортивные достижения демонстрируют только мальчики. Башир Ахмад Рустамзаи попросил журналистов больше не задавать ему вопросов о женском спорте в стране.
Боевики движения "Талибан"* в спортивном зале во время выступления подростков перед директором по физическому воспитанию. Свои спортивные достижения демонстрируют только мальчики. Башир Ахмад Рустамзаи попросил журналистов больше не задавать ему вопросов о женском спорте в стране.
Разминка перед выступлением. По словам Башира Ахмада Рустамзая, в Афганистане разрешены все виды спорта, не противоречащие исламу: от плавания до футбола, от бега до конного спорта. Какие виды спорта разрешены для женщин - и разрешены ли вообще - руководство талибов* обещало сообщить дополнительно.
Разминка перед выступлением. По словам Башира Ахмада Рустамзая, в Афганистане разрешены все виды спорта, не противоречащие исламу: от плавания до футбола, от бега до конного спорта. Какие виды спорта разрешены для женщин - и разрешены ли вообще - руководство талибов* обещало сообщить дополнительно.
Боевики движения "Талибан"* в спортивном зале во время выступления подростков перед директором по физическому воспитанию. Говоря о женском спорте, Рустамзай до консультации с руководством смог лишь высказать свои предположения, что в этой сфере так же, как и с образованием: женщины будут заниматься отдельно от мужчин.
Боевики движения "Талибан"* в спортивном зале во время выступления подростков перед директором по физическому воспитанию. Говоря о женском спорте, Рустамзай до консультации с руководством смог лишь высказать свои предположения, что в этой сфере так же, как и с образованием: женщины будут заниматься отдельно от мужчин.
Подросток наблюдает за выступлением своих товарищей во время визита нового Директора по физическому воспитанию и спорту Башира Ахмада Рустамзая в спортзал в Кабуле 14 сентября.
Подросток наблюдает за выступлением своих товарищей во время визита нового Директора по физическому воспитанию и спорту Башира Ахмада Рустамзая в спортзал в Кабуле 14 сентября.