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От футбола до верховой езды: какие виды спорта разрешит "Талибан"* — фото
От футбола до верховой езды: какие виды спорта разрешит "Талибан"* — фото
Движение "Талибан"* не запрещает спорт, если он не противоречит исламским канонам, заявил накануне директор по физическому воспитанию и спорту Башир Ахмад... 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T14:10+0500
2021-09-16T13:31+0500
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спорт
афганистан
радикальное движение "талибан"
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фото, спорт, афганистан, радикальное движение "талибан"

От футбола до верховой езды: какие виды спорта разрешит "Талибан"* — фото

14:10 15.09.2021 (обновлено: 13:31 16.09.2021)
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Движение "Талибан"* не запрещает спорт, если он не противоречит исламским канонам, заявил накануне директор по физическому воспитанию и спорту Башир Ахмад Рустамзай. Об афганском спорте по-новому - в фотоподборке Sputnik.
© AFP / Bulent Kilic

Афганские подростки в спортивном зале готовятся к визиту талибского директора по спорту Башира Ахмада Рустамзая. Кабул, 14 сентября.

Афганские подростки в спортивном зале готовятся к визиту талибского директора по спорту Башира Ахмада Рустамзая. Кабул, 14 сентября. - Sputnik Узбекистан
1/8
© AFP / Bulent Kilic

Афганские подростки в спортивном зале готовятся к визиту талибского директора по спорту Башира Ахмада Рустамзая. Кабул, 14 сентября.

© AFP / Bulent Kilic

Молодежь тренируется в спортзале перед визитом директора по спорту. Ранее Рустамзай заявил, что в стране разрешено 400 видов спорта, но не уточнил, будут ли какие-то из них доступны для женщин, сообщает AFP.

Молодежь тренируется в спортзале перед визитом директора по спорту. Ранее Рустамзай заявил, что в стране разрешено 400 видов спорта, но не уточнил, будут ли какие-то из них доступны для женщин, сообщает AFP. - Sputnik Узбекистан
2/8
© AFP / Bulent Kilic

Молодежь тренируется в спортзале перед визитом директора по спорту. Ранее Рустамзай заявил, что в стране разрешено 400 видов спорта, но не уточнил, будут ли какие-то из них доступны для женщин, сообщает AFP.

© AFP / Bulent Kilic

Директор "Талибана"* по физическому воспитанию и спорту Башир Ахмад Рустамзай (в центре) посетил спортивный зал в Кабуле 14 сентября.

Директор &quot;Талибана&quot;* по физическому воспитанию и спорту Башир Ахмад Рустамзай (в центре) посетил спортивный зал в Кабуле 14 сентября. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Bulent Kilic

Директор "Талибана"* по физическому воспитанию и спорту Башир Ахмад Рустамзай (в центре) посетил спортивный зал в Кабуле 14 сентября.

© AFP / Bulent Kilic

Дети демонстрируют спортивные навыки во время визита нового директора по спорту. Ранее, выступая перед журналистами на пресс-конференции, Рустамзай заявил, что в большинстве видов спорта почти ничего не изменится - разве что спортивные шорты станут длиннее, в соответствии с канонами ислама.

Дети демонстрируют спортивные навыки во время визита нового директора по спорту. Ранее, выступая перед журналистами на пресс-конференции, Рустамзай заявил, что в большинстве видов спорта почти ничего не изменится - разве что спортивные шорты станут длиннее, в соответствии с канонами ислама. - Sputnik Узбекистан
4/8
© AFP / Bulent Kilic

Дети демонстрируют спортивные навыки во время визита нового директора по спорту. Ранее, выступая перед журналистами на пресс-конференции, Рустамзай заявил, что в большинстве видов спорта почти ничего не изменится - разве что спортивные шорты станут длиннее, в соответствии с канонами ислама.

© AFP / Bulent Kilic

Боевики движения "Талибан"* в спортивном зале во время выступления подростков перед директором по физическому воспитанию. Свои спортивные достижения демонстрируют только мальчики. Башир Ахмад Рустамзаи попросил журналистов больше не задавать ему вопросов о женском спорте в стране.

Боевики движения &quot;Талибан&quot;* в спортивном зале во время выступления подростков перед директором по физическому воспитанию. Свои спортивные достижения демонстрируют только мальчики. Башир Ахмад Рустамзаи попросил журналистов больше не задавать ему вопросов о женском спорте в стране. - Sputnik Узбекистан
5/8
© AFP / Bulent Kilic

Боевики движения "Талибан"* в спортивном зале во время выступления подростков перед директором по физическому воспитанию. Свои спортивные достижения демонстрируют только мальчики. Башир Ахмад Рустамзаи попросил журналистов больше не задавать ему вопросов о женском спорте в стране.

© AFP / Bulent Kilic

Разминка перед выступлением. По словам Башира Ахмада Рустамзая, в Афганистане разрешены все виды спорта, не противоречащие исламу: от плавания до футбола, от бега до конного спорта. Какие виды спорта разрешены для женщин - и разрешены ли вообще - руководство талибов* обещало сообщить дополнительно.

Разминка перед выступлением. По словам Башира Ахмада Рустамзая, в Афганистане разрешены все виды спорта, не противоречащие исламу: от плавания до футбола, от бега до конного спорта. Какие виды спорта разрешены для женщин - и разрешены ли вообще - руководство талибов* обещало сообщить дополнительно. - Sputnik Узбекистан
6/8
© AFP / Bulent Kilic

Разминка перед выступлением. По словам Башира Ахмада Рустамзая, в Афганистане разрешены все виды спорта, не противоречащие исламу: от плавания до футбола, от бега до конного спорта. Какие виды спорта разрешены для женщин - и разрешены ли вообще - руководство талибов* обещало сообщить дополнительно.

© AFP / Bulent Kilic

Боевики движения "Талибан"* в спортивном зале во время выступления подростков перед директором по физическому воспитанию. Говоря о женском спорте, Рустамзай до консультации с руководством смог лишь высказать свои предположения, что в этой сфере так же, как и с образованием: женщины будут заниматься отдельно от мужчин.

Боевики движения &quot;Талибан&quot;* в спортивном зале во время выступления подростков перед директором по физическому воспитанию. Говоря о женском спорте, Рустамзай до консультации с руководством смог лишь высказать свои предположения, что в этой сфере так же, как и с образованием: женщины будут заниматься отдельно от мужчин. - Sputnik Узбекистан
7/8
© AFP / Bulent Kilic

Боевики движения "Талибан"* в спортивном зале во время выступления подростков перед директором по физическому воспитанию. Говоря о женском спорте, Рустамзай до консультации с руководством смог лишь высказать свои предположения, что в этой сфере так же, как и с образованием: женщины будут заниматься отдельно от мужчин.

© AFP / Bulent Kilic

Подросток наблюдает за выступлением своих товарищей во время визита нового Директора по физическому воспитанию и спорту Башира Ахмада Рустамзая в спортзал в Кабуле 14 сентября.

Подросток наблюдает за выступлением своих товарищей во время визита нового Директора по физическому воспитанию и спорту Башира Ахмада Рустамзая в спортзал в Кабуле 14 сентября. - Sputnik Узбекистан
8/8
© AFP / Bulent Kilic

Подросток наблюдает за выступлением своих товарищей во время визита нового Директора по физическому воспитанию и спорту Башира Ахмада Рустамзая в спортзал в Кабуле 14 сентября.

* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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