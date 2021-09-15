От футбола до верховой езды: какие виды спорта разрешит "Талибан"* — фото

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Боевики движения "Талибан"* в спортивном зале во время выступления подростков перед директором по физическому воспитанию. Говоря о женском спорте, Рустамзай до консультации с руководством смог лишь высказать свои предположения, что в этой сфере так же, как и с образованием: женщины будут заниматься отдельно от мужчин.