https://uz.sputniknews.ru/20210915/u-korolya-niderlandov-otnyali-zolotuyu-karetu-eto-ne-revolyutsiya-eto-xuje-20498737.html

У короля Нидерландов отняли золотую карету. Это не революция, это хуже

У короля Нидерландов отняли золотую карету. Это не революция, это хуже

В следующий вторник король Нидерландов Виллем-Александр под приветствия своих подданных должен проехать в золотой карете к парламенту в Гааге и представить там... 15.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-15T10:33+0500

2021-09-15T10:33+0500

2021-09-15T10:33+0500

колумнисты

культура

нидерланды

запад

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Так происходит ежегодно в День принца. Однако в последние годы многие традиции разрушены "культурными войнами", бушующими на Западе. Вопреки объявленным ранее планам, король не сможет ехать на золотой карете, внесшей раскол в нидерландское общество. Виллем-Александр теперь вынужден смотреть на свою роскошную повозку через стекло в Амстердамском музее и не уверен, сможет ли он еще когда-то посидеть в ней.Мы все помним, как год назад борьба с прошлым достигла апогея в Соединенных Штатах, где активисты движения Black Lives Matter (BLM) начали сбрасывать один исторический памятник за другим, не щадя даже монументы в честь отмены рабства. И хотя желаемые результаты президентских выборов несколько успокоили радикальных сторонников демократов, снизив накал страстей, американское общество и сейчас раздирают споры по поводу судьбы того или иного памятника.Состоявшийся на прошлой неделе варварский демонтаж грандиозной статуи лидера конфедератов генерала Ли, украшавшей Ричмонд с 1890 года, невольно вызвал сравнения с разрушением талибами (членами запрещенной в России террористической организации) древних Бамианских статуй Будды. Однако "культурные войны" — явление отнюдь не только американское. Британский профессор Бобби Даффи, возглавляющий Институт политики Королевского колледжа в Лондоне, провел недавно исследование, на основании которого пришел к выводу о том, что экспорт данного феномена из США в Европу уже состоялся. В частности, он указывает на показательный факт: в 2015 году мейнстримные СМИ посвятили 21 статью "культурным войнам" в Британии, а в 2020-м им были посвящены 534 публикации. Тенденция набирает обороты.Нидерландское общество, не без гордости считающее себя самым либеральным в мире, конечно, не могло остаться в стороне от этих процессов. Вот уже десятилетия под каждое Рождество там обостряются споры вокруг появления возле их Деда Мороза (Синтерклааса) его темнокожих помощников, называемых Черными Питами (Zwarte Piet). Относя эту традицию к расизму, либералы все активнее и все агрессивнее требуют запретить ее. Консерваторы же, наоборот, защищают обычай. В итоге редкий праздник сейчас обходится без стычек между первыми и вторыми.Дошло даже до того, что соцсети блокируют темнокожих голландцев за появление в костюме Черного Пита, считая это проявлением расизма. Вдумайтесь: негра обвиняют в расизме за то, что он негр.Обострение "культурной войны" на Западе привело к тому, что с подачи музея Амстердама (того самого, где сейчас находится золотая карета короля) началась кампания по отказу от термина "Золотой век Нидерландов", а также переименование картин с "расистскими" подписями и целых галерей, содержащих имена работорговцев. Попала в эти жернова и королевская карета, ставшая одним из символов голландского колониализма.Дело в том, что на ее левой двери содержится красочное панно "Поклонение колоний", на которой темнокожие верноподданные на коленях преподносят дары белой госпоже, символизирующей Голландию. Взамен белые господа даруют полуголым туземцам Библию.В принципе, из песни слов не выбросишь: был и период величия колониальной державы (тот самый век, который теперь запрещено называть Золотым), была и работорговля. А на королевской карете просто запечатлены моменты истории государства, которые также не вымарать с исторического произведения искусства без ущерба для него. Когда только появились первые споры по поводу панно, карету решено было поместить на реставрацию. Однако в прошлом году, в разгар BLM-протестов, прокатившихся и по Нидерландам, венценосная чета с траурными лицами вынуждена была сообщить о том, что золотая карета пока будет находиться в музее, а ее судьбу определят позже. Виллем-Александр оказался в сложной ситуации: с одной стороны, либералы собирают подписи под петициями, требующими оставить карету в музее, с другой — консерваторы, чье мнение король не может игнорировать, требуют немедленно вернуть символ на традиционный маршрут Дня принца, заявляя, что иной сценарий будет означать "капитуляцию перед экстремистами".Споры вокруг судьбы кареты раскололи и парламентские партии. Фактически образовались три равных лагеря. Одни выступают за "музейный" вариант, другие — за традиционное ее использование, а третий лагерь настаивает на самом неудобном для Виллема-Александра варианте: судьбу кареты должен решить королевский двор. Принятие любого из вариантов вызовет бурю протестов с той или иной стороны.В итоге было найдено временное компромиссное решение: в нынешний День принца карета на улицах Гааги не появится, но ее начнут возить по разным музеям страны, предлагая голландским гражданам самим посмотреть на этот исторический памятник и определиться по поводу его дальнейшей судьбы. Хотя всем понятно, что это соломоново решение не примирит противоборствующие стороны и лишь отсрочит неминуемый скандал. Страсти в обществе накаляются, некоторые особо горячие головы вообще уже считают, что карета, символизирующая период рабства, должна быть сожжена.Радикализация протестов год назад привела к актам вандализма против памятников, музеев и различных учреждений Нидерландов, носящих имена исторических деятелей, которые были связаны с рабовладельческим прошлым. Появилась даже подпольная группа, которая периодически берет на себя ответственность за подобные акты.От королевской семьи и правительства требуют публичных извинений за колониализм. Премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что это только усилит поляризацию общества. Но некоторые муниципалитеты уже такие извинения принесли. Например, этим летом мэр Амстердама Фемке Халсема от имени города покаялась за его роль в работорговле.Как обычно в таких случаях, требованием извинений активисты не ограничиваются. Уже встал вопрос о репарациях потомкам рабов. И хотя комиссия не нашла законных оснований для этого, вопрос поднимается все чаще, особенно выходцами из Суринама и карибских владений Нидерландов.Озвучиваются и суммы, которые Гаага должна заплатить отдельным странам. Так, экономист из Суринама Арманд Зундер создал Национальную комиссию по репарациям, подсчитав, что Нидерланды обязаны выплатить его стране 50 миллиардов евро компенсаций за колониальную эксплуатацию.В другое время такая идея была бы поднята голландцами на смех. Но в эпоху BLM уже никто не смеется. Данная тема наверняка будет актуализироваться по мере приближения 150-летнего юбилея запрещения рабства в самом Суринаме (будет отмечаться в 2023 году). А если уж будут выплачены хоть какие-то компенсации этой небольшой стране, подтянутся и бывшие колонии побольше. Одна только Индонезия может претендовать на колоссальные репарации. В прошлом году Гаагский суд уже обязал свое государство выплатить компенсации родственникам индонезийцев, казненных голландскими военными в ходе колониальных войн. Если же пойти по пути репараций за работорговлю, Индонезия может обогатиться за счет нидерландской казны.Ожесточенная борьба со своим прошлым буквально раздирает на части западное общество. И вроде бы многие, как и упомянутый профессор Даффи, понимают: "Никто не может победить в культурной войне, во всяком случае надолго".Что ж, мы тоже не раз проходили через эти болезненные этапы, воюя со своей памятью, со своими памятниками, со своей историей. Запад ничему не научился на наших ошибках. Теперь настала пора нам учиться на ошибках Запада, не повторяя их в будущем.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210711/sozdatel-vikipedii-svobodnoy-entsiklopedii-bolshe-net-19628159.html

https://uz.sputniknews.ru/20210423/cherno-belaya-voyna-v-ssha-realizuetsya-glavnyy-koshmar-amerikantsev-18460053.html

https://uz.sputniknews.ru/20210111/A-chto-esli-vse-narody-smenyat-proshloe-15757036.html

нидерланды

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Владимир Корнилов https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

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культура, нидерланды, запад