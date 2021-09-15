Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210915/v-tashkente-proydut-dni-duxovnoy-kultury-rossii-v-uzbekistane-20512003.html
В Ташкенте пройдут Дни духовной культуры России в Узбекистане
В Ташкенте пройдут Дни духовной культуры России в Узбекистане
Московский Синодальный хор даст два концерта в Ташкенте и Чирчике. Перед зрителями выступят также фольклорных коллективов "Купина" и "Казачья доля". 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T20:19+0500
2021-09-15T20:19+0500
общество
посольство россии в узбекистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1243/86/12438649_0:452:2047:1603_1920x0_80_0_0_e4af8799d9b1dbe9466d76854bc571f1.jpg
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В пресс-службе Посольства России в Узбекистане рассказали об организации в Ташкенте сразу двух выставок: одна из них фотовыставка "Уникальная Россия", другая - детского рисунка "Российская жемчужина". Обе стартуют 17 сентября на территории Ташкентской и Узбекистанской епархии.Так решили начать Дни духовной культуры России в Узбекистане, добавили в диппредствительстве РФ в республике.В рамках "Дней" 25-26 сентября состоятся концерты Московского Синодального хора в столице и городе Чирчике в Ташкентской области. Вместе с тем жителей приглашают на выступление фольклорных коллективов "Купина" и "Казачья доля". Мероприятие пройдет в Центральном парке Ташкента 26 сентября.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1243/86/12438649_0:260:2047:1795_1920x0_80_0_0_6853d1ae231cc999e4ba5412003d6f51.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
посольство россии в узбекистане

В Ташкенте пройдут Дни духовной культуры России в Узбекистане

20:19 15.09.2021
781
© Sputnik / А.Сайков / Перейти в фотобанкКуклы в национальных костюмах
Куклы в национальных костюмах - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / А.Сайков
/
Перейти в фотобанк
Московский Синодальный хор даст два концерта в Ташкенте и Чирчике. Перед зрителями выступят также фольклорных коллективов "Купина" и "Казачья доля".
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В пресс-службе Посольства России в Узбекистане рассказали об организации в Ташкенте сразу двух выставок: одна из них фотовыставка "Уникальная Россия", другая - детского рисунка "Российская жемчужина". Обе стартуют 17 сентября на территории Ташкентской и Узбекистанской епархии.
Так решили начать Дни духовной культуры России в Узбекистане, добавили в диппредствительстве РФ в республике.
В рамках "Дней" 25-26 сентября состоятся концерты Московского Синодального хора в столице и городе Чирчике в Ташкентской области. Вместе с тем жителей приглашают на выступление фольклорных коллективов "Купина" и "Казачья доля". Мероприятие пройдет в Центральном парке Ташкента 26 сентября.
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:31Мирзиёев примет участие во встрече “ШОС – ОДКБ” по ситуации в Афганистане
20:59Девушка пыталась сброситься с многоэтажки в Ташкенте
20:19В Ташкенте пройдут Дни духовной культуры России в Узбекистане
20:10Наблюдатели от СНГ: к выборам в России все готово
20:04Кому принадлежит парк "Янги Сергели" и будут ли его реконструировать - ответ властей
19:42В Узбекистане пытались продать банкноту в миллион долларов
18:46Военные ЦА обсудили Афганистан с США и Пакистаном
17:55В ОДКБ создается структура, которая будет противодействовать биологическим атакам
17:45Санкт-Петербургский автопарк наберет 600 работников из Узбекистана
17:21Меры против нелегальных мигрантов должны приниматься постоянно – Песков
16:38Казахстанские депутаты предлагают ограничить соцсети
16:02РФ поддерживает с талибами контакты по безопасности в ЦА — Лавров
14:58Россотрудничество разрабатывает "электронную карту" для соотечественников за рубежом
14:46В ОДКБ призвали этнические группы Афганистана воздержаться от вооруженного противостояния
14:37В Узбекистане создан логистический центр для помощи Афганистану
13:56Агентство ООН об указателях в метро Москвы: это жест уважения к мигрантам
13:37Миссия БДИПЧ ОБСЕ прибыла в Узбекистан для наблюдения за выборами — ЦИК
13:15Имам: преступления одного - не повод плохо относиться к целому народу и религии
12:41Узбекская Хива стала центром культурного притяжения мировых цивилизаций
11:59Кинжалы, седла, палатки – что дарили русским царям узбекские делегации