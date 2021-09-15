https://uz.sputniknews.ru/20210915/v-tashkente-proydut-dni-duxovnoy-kultury-rossii-v-uzbekistane-20512003.html
В Ташкенте пройдут Дни духовной культуры России в Узбекистане
В Ташкенте пройдут Дни духовной культуры России в Узбекистане
Московский Синодальный хор даст два концерта в Ташкенте и Чирчике. Перед зрителями выступят также фольклорных коллективов "Купина" и "Казачья доля". 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T20:19+0500
2021-09-15T20:19+0500
2021-09-15T20:19+0500
общество
посольство россии в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В пресс-службе Посольства России в Узбекистане рассказали об организации в Ташкенте сразу двух выставок: одна из них фотовыставка "Уникальная Россия", другая - детского рисунка "Российская жемчужина". Обе стартуют 17 сентября на территории Ташкентской и Узбекистанской епархии.Так решили начать Дни духовной культуры России в Узбекистане, добавили в диппредствительстве РФ в республике.В рамках "Дней" 25-26 сентября состоятся концерты Московского Синодального хора в столице и городе Чирчике в Ташкентской области. Вместе с тем жителей приглашают на выступление фольклорных коллективов "Купина" и "Казачья доля". Мероприятие пройдет в Центральном парке Ташкента 26 сентября.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
посольство россии в узбекистане
В Ташкенте пройдут Дни духовной культуры России в Узбекистане
Московский Синодальный хор даст два концерта в Ташкенте и Чирчике. Перед зрителями выступят также фольклорных коллективов "Купина" и "Казачья доля".
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
В пресс-службе Посольства России в Узбекистане рассказали
об организации в Ташкенте сразу двух выставок: одна из них фотовыставка "Уникальная Россия", другая - детского рисунка "Российская жемчужина". Обе стартуют 17 сентября на территории Ташкентской и Узбекистанской епархии.
Так решили начать Дни духовной культуры России в Узбекистане, добавили в диппредствительстве РФ в республике.
В рамках "Дней" 25-26 сентября состоятся концерты Московского Синодального хора в столице и городе Чирчике в Ташкентской области. Вместе с тем жителей приглашают на выступление фольклорных коллективов "Купина" и "Казачья доля". Мероприятие пройдет в Центральном парке Ташкента 26 сентября.