https://uz.sputniknews.ru/20210915/v-tashkente-proydut-dni-duxovnoy-kultury-rossii-v-uzbekistane-20512003.html

В Ташкенте пройдут Дни духовной культуры России в Узбекистане

В Ташкенте пройдут Дни духовной культуры России в Узбекистане

Московский Синодальный хор даст два концерта в Ташкенте и Чирчике. Перед зрителями выступят также фольклорных коллективов "Купина" и "Казачья доля". 15.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-15T20:19+0500

2021-09-15T20:19+0500

2021-09-15T20:19+0500

общество

посольство россии в узбекистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1243/86/12438649_0:452:2047:1603_1920x0_80_0_0_e4af8799d9b1dbe9466d76854bc571f1.jpg

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В пресс-службе Посольства России в Узбекистане рассказали об организации в Ташкенте сразу двух выставок: одна из них фотовыставка "Уникальная Россия", другая - детского рисунка "Российская жемчужина". Обе стартуют 17 сентября на территории Ташкентской и Узбекистанской епархии.Так решили начать Дни духовной культуры России в Узбекистане, добавили в диппредствительстве РФ в республике.В рамках "Дней" 25-26 сентября состоятся концерты Московского Синодального хора в столице и городе Чирчике в Ташкентской области. Вместе с тем жителей приглашают на выступление фольклорных коллективов "Купина" и "Казачья доля". Мероприятие пройдет в Центральном парке Ташкента 26 сентября.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

посольство россии в узбекистане