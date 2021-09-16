https://uz.sputniknews.ru/20210916/evrosoyuz-mojet-izmenit-shengenskoe-soglashenie-20526622.html

Евросоюз может изменить Шенгенское соглашение

Евросоюз может изменить Шенгенское соглашение

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС ускорить работу по новому "пакту о миграции" во время своего выступая в Европарламенте. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-16T18:16+0500

2021-09-16T18:16+0500

2021-09-16T18:16+0500

в мире

ситуация с мигрантами в европе

евросоюз

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Евросоюз планирует реформировать Шенгенское соглашение для защиты границы ЕС от наплыва нелегальных мигрантов, заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время выступая в Европарламенте.Отметим, что эту тему спикер затронула в контексте миграционного кризиса, возникшего на границе стран ЕС и Беларусь.По словам фон дер Ляйен, из-за сложившейся ситуации с нелегальной миграцией, Евросоюз намерен поддержать Литву, Латвию и Польшу в этом вопросе. Таким образом, глава ЕК призвала страны ЕС ускорить работу по новому "пакту о миграции".Эксперт не уточнила, какие изменения будут внесены в новый документ. Однако она подчеркнула, что нелегальную миграцию нужно ограничить, но в то же время необходимо предоставить убежище тем, кто действительно в нем нуждается.

https://uz.sputniknews.ru/20210810/bejentsy-pretknoveniya-chto-proisxodit-na-litovsko-belorusskoy-granitse-20026018.html

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ситуация с мигрантами в европе, евросоюз