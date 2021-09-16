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Евросоюз может изменить Шенгенское соглашение
Евросоюз может изменить Шенгенское соглашение
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС ускорить работу по новому "пакту о миграции" во время своего выступая в Европарламенте. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T18:16+0500
2021-09-16T18:16+0500
в мире
ситуация с мигрантами в европе
евросоюз
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Евросоюз планирует реформировать Шенгенское соглашение для защиты границы ЕС от наплыва нелегальных мигрантов, заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время выступая в Европарламенте.Отметим, что эту тему спикер затронула в контексте миграционного кризиса, возникшего на границе стран ЕС и Беларусь.По словам фон дер Ляйен, из-за сложившейся ситуации с нелегальной миграцией, Евросоюз намерен поддержать Литву, Латвию и Польшу в этом вопросе. Таким образом, глава ЕК призвала страны ЕС ускорить работу по новому "пакту о миграции".Эксперт не уточнила, какие изменения будут внесены в новый документ. Однако она подчеркнула, что нелегальную миграцию нужно ограничить, но в то же время необходимо предоставить убежище тем, кто действительно в нем нуждается.
https://uz.sputniknews.ru/20210810/bejentsy-pretknoveniya-chto-proisxodit-na-litovsko-belorusskoy-granitse-20026018.html
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ситуация с мигрантами в европе, евросоюз

Евросоюз может изменить Шенгенское соглашение

18:16 16.09.2021
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© REUTERS / POOLПрезидент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
© REUTERS / POOL
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС ускорить работу по новому "пакту о миграции" во время своего выступая в Европарламенте.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Евросоюз планирует реформировать Шенгенское соглашение для защиты границы ЕС от наплыва нелегальных мигрантов, заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время выступая в Европарламенте.
Отметим, что эту тему спикер затронула в контексте миграционного кризиса, возникшего на границе стран ЕС и Беларусь.
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По словам фон дер Ляйен, из-за сложившейся ситуации с нелегальной миграцией, Евросоюз намерен поддержать Литву, Латвию и Польшу в этом вопросе. Таким образом, глава ЕК призвала страны ЕС ускорить работу по новому "пакту о миграции".
Эксперт не уточнила, какие изменения будут внесены в новый документ. Однако она подчеркнула, что нелегальную миграцию нужно ограничить, но в то же время необходимо предоставить убежище тем, кто действительно в нем нуждается.
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