https://uz.sputniknews.ru/20210916/glava-stolichnogo-tschj-poxitil-sotni-millionov-sumov-v-sobstvennikov-jilya-20521867.html
Глава столичного ТСЧЖ похитил сотни миллионов сумов у собственников жилья
Глава столичного ТСЧЖ похитил сотни миллионов сумов у собственников жилья
С 2018 года по сентябрь 2021 года злоумышленник похитил у собственников жилья 431 миллион сумов. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T14:20+0500
2021-09-16T14:20+0500
2021-09-16T14:20+0500
происшествия
ташкент
жилье
прокуратура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1121/50/11215027_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_30eb26eae4d3f63193e7cd121039f7c4.jpg
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Сотрудникам прокуратуры удалось раскрыть крупную мошенническую схему в одном из ТЧСЖ Сергелийского района. Оказалось, что руководитель товарищества в течение трех лет воровал деньги собственников жилья. О его задержании сообщили в пресс-службе Департамента прокуратуры.С 2018 года по сентябрь 2021 года злоумышленник занимался хищением средств, в общей сложности он успел украсть 431 миллион сумов.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 (Хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса, ведется следствие.Напомним, чуть менее года назад в Кашкадарьинской области решили вместо товариществ собственников жилья учредить управляющие организации. Причина такого решения в том, что товарищества не выполняют свою работу на должном уровне. Многие многоквартирные дома находятся в плачевном состоянии из-за того, что кровля, подвал, системы связи, детские площадки и прилегающие территории не ремонтировались в течение многих лет.
https://uz.sputniknews.ru/20201202/V-Uzbekistane-vnedryat-effektivnuyu-sistemu-povysheniya-kachestva-kommunalnykh-uslug-15523866.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1121/50/11215027_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_46ec536988b3ce1de3eaf9964f2f44cc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, жилье, прокуратура
Глава столичного ТСЧЖ похитил сотни миллионов сумов у собственников жилья
С 2018 года по сентябрь 2021 года злоумышленник похитил у собственников жилья 431 миллион сумов.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
Сотрудникам прокуратуры удалось раскрыть крупную мошенническую схему в одном из ТЧСЖ Сергелийского района. Оказалось, что руководитель товарищества в течение трех лет воровал деньги собственников жилья. О его задержании сообщили
в пресс-службе Департамента прокуратуры.
С 2018 года по сентябрь 2021 года злоумышленник занимался хищением средств, в общей сложности он успел украсть 431 миллион сумов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 (Хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса, ведется следствие.
Напомним, чуть менее года назад в Кашкадарьинской области решили
вместо товариществ собственников жилья учредить управляющие организации.
Причина такого решения в том, что товарищества не выполняют свою работу на должном уровне. Многие многоквартирные дома находятся в плачевном состоянии из-за того, что кровля, подвал, системы связи, детские площадки и прилегающие территории не ремонтировались в течение многих лет.