https://uz.sputniknews.ru/20210916/glava-stolichnogo-tschj-poxitil-sotni-millionov-sumov-v-sobstvennikov-jilya-20521867.html

Глава столичного ТСЧЖ похитил сотни миллионов сумов у собственников жилья

Глава столичного ТСЧЖ похитил сотни миллионов сумов у собственников жилья

С 2018 года по сентябрь 2021 года злоумышленник похитил у собственников жилья 431 миллион сумов. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-16T14:20+0500

2021-09-16T14:20+0500

2021-09-16T14:20+0500

происшествия

ташкент

жилье

прокуратура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1121/50/11215027_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_30eb26eae4d3f63193e7cd121039f7c4.jpg

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Сотрудникам прокуратуры удалось раскрыть крупную мошенническую схему в одном из ТЧСЖ Сергелийского района. Оказалось, что руководитель товарищества в течение трех лет воровал деньги собственников жилья. О его задержании сообщили в пресс-службе Департамента прокуратуры.С 2018 года по сентябрь 2021 года злоумышленник занимался хищением средств, в общей сложности он успел украсть 431 миллион сумов.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 (Хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса, ведется следствие.Напомним, чуть менее года назад в Кашкадарьинской области решили вместо товариществ собственников жилья учредить управляющие организации. Причина такого решения в том, что товарищества не выполняют свою работу на должном уровне. Многие многоквартирные дома находятся в плачевном состоянии из-за того, что кровля, подвал, системы связи, детские площадки и прилегающие территории не ремонтировались в течение многих лет.

https://uz.sputniknews.ru/20201202/V-Uzbekistane-vnedryat-effektivnuyu-sistemu-povysheniya-kachestva-kommunalnykh-uslug-15523866.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, жилье, прокуратура