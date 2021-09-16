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Глава столичного ТСЧЖ похитил сотни миллионов сумов у собственников жилья
Глава столичного ТСЧЖ похитил сотни миллионов сумов у собственников жилья
С 2018 года по сентябрь 2021 года злоумышленник похитил у собственников жилья 431 миллион сумов. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T14:20+0500
2021-09-16T14:20+0500
происшествия
ташкент
жилье
прокуратура
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Сотрудникам прокуратуры удалось раскрыть крупную мошенническую схему в одном из ТЧСЖ Сергелийского района. Оказалось, что руководитель товарищества в течение трех лет воровал деньги собственников жилья. О его задержании сообщили в пресс-службе Департамента прокуратуры.С 2018 года по сентябрь 2021 года злоумышленник занимался хищением средств, в общей сложности он успел украсть 431 миллион сумов.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 (Хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса, ведется следствие.Напомним, чуть менее года назад в Кашкадарьинской области решили вместо товариществ собственников жилья учредить управляющие организации. Причина такого решения в том, что товарищества не выполняют свою работу на должном уровне. Многие многоквартирные дома находятся в плачевном состоянии из-за того, что кровля, подвал, системы связи, детские площадки и прилегающие территории не ремонтировались в течение многих лет.
https://uz.sputniknews.ru/20201202/V-Uzbekistane-vnedryat-effektivnuyu-sistemu-povysheniya-kachestva-kommunalnykh-uslug-15523866.html
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ташкент, жилье, прокуратура

Глава столичного ТСЧЖ похитил сотни миллионов сумов у собственников жилья

14:20 16.09.2021
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© Шахар Курилиш инвестДоступное жилье в в Сергелийском районе Ташкента
Доступное жилье в в Сергелийском районе Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
© Шахар Курилиш инвест
С 2018 года по сентябрь 2021 года злоумышленник похитил у собственников жилья 431 миллион сумов.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Сотрудникам прокуратуры удалось раскрыть крупную мошенническую схему в одном из ТЧСЖ Сергелийского района. Оказалось, что руководитель товарищества в течение трех лет воровал деньги собственников жилья. О его задержании сообщили в пресс-службе Департамента прокуратуры.
С 2018 года по сентябрь 2021 года злоумышленник занимался хищением средств, в общей сложности он успел украсть 431 миллион сумов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 (Хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса, ведется следствие.
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Напомним, чуть менее года назад в Кашкадарьинской области решили вместо товариществ собственников жилья учредить управляющие организации.
Причина такого решения в том, что товарищества не выполняют свою работу на должном уровне. Многие многоквартирные дома находятся в плачевном состоянии из-за того, что кровля, подвал, системы связи, детские площадки и прилегающие территории не ремонтировались в течение многих лет.
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