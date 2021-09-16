https://uz.sputniknews.ru/20210916/grajdane-rossii-smogut-progolosovat-v-trex-gorodax-uzbekistana-20525344.html
Граждане России смогут проголосовать в трех городах Узбекистана
Граждане России смогут проголосовать в трех городах Узбекистана
Участки для голосования на выборах в Государственную Думу России откроются в Ташкенте, Нукусе и Самарканде. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T17:02+0500
2021-09-16T17:02+0500
2021-09-16T17:42+0500
общество
голосование
посольство россии в узбекистане
парламентские выборы
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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Госдумы откроются в трех городах Узбекистана. Об этом сообщило посольство России в Ташкенте в своем Telegram-канале.Граждане России, достигшие на момент голосования 18-летнего возраста, смогут проголосовать 19 сентября на участках в Ташкенте, Нукусе и Фергане. Участки будут открыты с 8.00 до 20.00, сообщили в посольстве.Диппредставительство призвало всех участников голосования соблюдать действующие в Узбекистане санитарно-эпидемиологические требования по борьбе с коронавирусом.Выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут 19 сентября. Для жителей нескольких регионов предусмотрена возможность онлайн-голосования, которое пройдет 17-19 сентября. Избирательные участки будут действовать в 144 странах.
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голосование, посольство россии в узбекистане, парламентские выборы
Граждане России смогут проголосовать в трех городах Узбекистана
17:02 16.09.2021 (обновлено: 17:42 16.09.2021)
Участки для голосования на выборах в Государственную Думу России откроются в Ташкенте, Нукусе и Самарканде.
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik
. Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Госдумы откроются в трех городах Узбекистана. Об этом сообщило посольство России в Ташкенте в своем Telegram-канале
.
Граждане России, достигшие на момент голосования 18-летнего возраста, смогут проголосовать 19 сентября на участках в Ташкенте, Нукусе и Фергане. Участки будут открыты с 8.00 до 20.00, сообщили в посольстве.
Диппредставительство призвало всех участников голосования соблюдать действующие в Узбекистане санитарно-эпидемиологические требования по борьбе с коронавирусом.
Выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут 19 сентября. Для жителей нескольких регионов предусмотрена возможность онлайн-голосования, которое пройдет 17-19 сентября. Избирательные участки будут действовать в 144 странах.