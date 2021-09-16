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https://uz.sputniknews.ru/20210916/minfin-obnarodoval-dannye-po-prodajam-mest-dlya-ustanovki-radarov--20522540.html
Минфин обнародовал данные по продажам мест для установки радаров
Минфин обнародовал данные по продажам мест для установки радаров
Согласно документу, на аукционных торгах победили 11 предпринимателей. Известно, что они уплатили в бюджет 86,7 млрд сумов. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T14:45+0500
2021-09-16T14:46+0500
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Продажа мест для установки радаров пополнила госбюджет Узбекистана почти на 87 млрд сумов. Об этом стало известно из ответа Минфина, опубликованного депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса Расула Кушербаева.В соответствии со статистикой, по состоянию на 7 сентября на аукционных торгах победили 11 предпринимателей. Известно, что они уплатили в бюджет 86,7 млрд сумов.Власти Узбекистана с марта 2020-го разрешили бизнесменам устанавливать на дорогах камеры и радары, а места для их использования продавать посредством онлайн-аукционов.В августе этого года место для установки радаров было продано в Ташкенте за рекордные 3 млрд 496 млн сумов. Победителем аукциона стала компания TECH AGE.
https://uz.sputniknews.ru/20200704/Na-dorogakh-Tashkenta-poyavyatsya-novye-radary-14473598.html
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предприниматели, онлайн-аукцион, камера, видеонаблюдение

Минфин обнародовал данные по продажам мест для установки радаров

14:45 16.09.2021 (обновлено: 14:46 16.09.2021)
57
© SpeedCamНовый радар для измерения скорости автомобилей "Кордон"
Новый радар для измерения скорости автомобилей Кордон - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
© SpeedCam
Согласно документу, на аукционных торгах победили 11 предпринимателей. Известно, что они уплатили в бюджет 86,7 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Продажа мест для установки радаров пополнила госбюджет Узбекистана почти на 87 млрд сумов. Об этом стало известно из ответа Минфина, опубликованного депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса Расула Кушербаева.
В соответствии со статистикой, по состоянию на 7 сентября на аукционных торгах победили 11 предпринимателей. Известно, что они уплатили в бюджет 86,7 млрд сумов.
Автомобильная дорога в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2020
Общество
На дорогах Ташкента появятся новые радары
4 июля 2020, 17:43
6733
Власти Узбекистана с марта 2020-го разрешили бизнесменам устанавливать на дорогах камеры и радары, а места для их использования продавать посредством онлайн-аукционов.
В августе этого года место для установки радаров было продано в Ташкенте за рекордные 3 млрд 496 млн сумов. Победителем аукциона стала компания TECH AGE.
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