https://uz.sputniknews.ru/20210916/minfin-obnarodoval-dannye-po-prodajam-mest-dlya-ustanovki-radarov--20522540.html

Минфин обнародовал данные по продажам мест для установки радаров

Минфин обнародовал данные по продажам мест для установки радаров

Согласно документу, на аукционных торгах победили 11 предпринимателей. Известно, что они уплатили в бюджет 86,7 млрд сумов. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-16T14:45+0500

2021-09-16T14:45+0500

2021-09-16T14:46+0500

общество

предприниматели

онлайн-аукцион

камера

видеонаблюдение

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Продажа мест для установки радаров пополнила госбюджет Узбекистана почти на 87 млрд сумов. Об этом стало известно из ответа Минфина, опубликованного депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса Расула Кушербаева.В соответствии со статистикой, по состоянию на 7 сентября на аукционных торгах победили 11 предпринимателей. Известно, что они уплатили в бюджет 86,7 млрд сумов.Власти Узбекистана с марта 2020-го разрешили бизнесменам устанавливать на дорогах камеры и радары, а места для их использования продавать посредством онлайн-аукционов.В августе этого года место для установки радаров было продано в Ташкенте за рекордные 3 млрд 496 млн сумов. Победителем аукциона стала компания TECH AGE.

https://uz.sputniknews.ru/20200704/Na-dorogakh-Tashkenta-poyavyatsya-novye-radary-14473598.html

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предприниматели, онлайн-аукцион, камера, видеонаблюдение