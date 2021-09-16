https://uz.sputniknews.ru/20210916/nijne-amudarinskiy-biosfernyy-zapovednik-vklyuchen-v-set-yunesko-20525930.html
Нижне-Амударьинский биосферный заповедник включен в сеть ЮНЕСКО
Нижне-Амударьинский биосферный заповедник включен в сеть ЮНЕСКО
Резерват является важной средой для обитания растений и животных. Он отличается самым высоким биоразнообразием в пустынных регионах Центральной Азии. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T17:34+0500
2021-09-16T17:34+0500
2021-09-16T17:35+0500
общество
амударья
экология
охрана окружающей среды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/579/86/5798646_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_7ca200ba5bd2b61f14a303dc38cb685b.jpg
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват вошел во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба организации по вопросам образования, науки и культуры при ООН. Территориально заповедная зона располагается в северной части нижнего течения реки Амударьи, к юго-востоку от бывшего побережья Аральского моря. Участок представляет собой один из крупнейших природных тугаев в Центральной Азии с уникальной экосистемой, находящейся под угрозой исчезновения.По информации ЮНЕСКО, этот район является важной средой для обитания растений и животных. Он отличается самым высоким биоразнообразием в пустынных регионах Центральной Азии. В частности, здесь в естественных условиях проживает, находящийся на грани исчезновения, бухарский олень. Отмечается, что в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" во Всемирную сеть также были включены 20 новых объектов из 21 страны. В настоящее время она насчитывает 727 заповедников в 131 стране мира, в том числе 22 трансграничных объекта.
https://uz.sputniknews.ru/20200706/V-Rossii-pensionerka-s-muzhem-sozdala-zapovednik-s-redkimi-olenyami--video-14477724.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/579/86/5798646_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_656a55b15b4fc6926c50437045c2c62c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
амударья, экология, охрана окружающей среды
Нижне-Амударьинский биосферный заповедник включен в сеть ЮНЕСКО
17:34 16.09.2021 (обновлено: 17:35 16.09.2021)
Резерват является важной средой для обитания растений и животных. Он отличается самым высоким биоразнообразием в пустынных регионах Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват вошел во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО, сообщает
пресс-служба организации по вопросам образования, науки и культуры при ООН.
Территориально заповедная зона располагается в северной части нижнего течения реки Амударьи, к юго-востоку от бывшего побережья Аральского моря. Участок представляет собой один из крупнейших природных тугаев в Центральной Азии с уникальной экосистемой, находящейся под угрозой исчезновения.
По информации ЮНЕСКО, этот район является важной средой для обитания растений и животных. Он отличается самым высоким биоразнообразием в пустынных регионах Центральной Азии. В частности, здесь в естественных условиях проживает, находящийся на грани исчезновения, бухарский олень.
Отмечается, что в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" во Всемирную сеть также были включены 20 новых объектов из 21 страны. В настоящее время она насчитывает 727 заповедников в 131 стране мира, в том числе 22 трансграничных объекта.