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Нижне-Амударьинский биосферный заповедник включен в сеть ЮНЕСКО
Нижне-Амударьинский биосферный заповедник включен в сеть ЮНЕСКО
Резерват является важной средой для обитания растений и животных. Он отличается самым высоким биоразнообразием в пустынных регионах Центральной Азии. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T17:34+0500
2021-09-16T17:35+0500
общество
амударья
экология
охрана окружающей среды
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват вошел во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба организации по вопросам образования, науки и культуры при ООН. Территориально заповедная зона располагается в северной части нижнего течения реки Амударьи, к юго-востоку от бывшего побережья Аральского моря. Участок представляет собой один из крупнейших природных тугаев в Центральной Азии с уникальной экосистемой, находящейся под угрозой исчезновения.По информации ЮНЕСКО, этот район является важной средой для обитания растений и животных. Он отличается самым высоким биоразнообразием в пустынных регионах Центральной Азии. В частности, здесь в естественных условиях проживает, находящийся на грани исчезновения, бухарский олень. Отмечается, что в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" во Всемирную сеть также были включены 20 новых объектов из 21 страны. В настоящее время она насчитывает 727 заповедников в 131 стране мира, в том числе 22 трансграничных объекта.
https://uz.sputniknews.ru/20200706/V-Rossii-pensionerka-s-muzhem-sozdala-zapovednik-s-redkimi-olenyami--video-14477724.html
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амударья, экология, охрана окружающей среды

Нижне-Амударьинский биосферный заповедник включен в сеть ЮНЕСКО

17:34 16.09.2021 (обновлено: 17:35 16.09.2021)
634
© AP Photo / Massoud HossainiАмударья
Амударья - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
© AP Photo / Massoud Hossaini
Резерват является важной средой для обитания растений и животных. Он отличается самым высоким биоразнообразием в пустынных регионах Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват вошел во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба организации по вопросам образования, науки и культуры при ООН.
Территориально заповедная зона располагается в северной части нижнего течения реки Амударьи, к юго-востоку от бывшего побережья Аральского моря. Участок представляет собой один из крупнейших природных тугаев в Центральной Азии с уникальной экосистемой, находящейся под угрозой исчезновения.
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По информации ЮНЕСКО, этот район является важной средой для обитания растений и животных. Он отличается самым высоким биоразнообразием в пустынных регионах Центральной Азии. В частности, здесь в естественных условиях проживает, находящийся на грани исчезновения, бухарский олень.
Отмечается, что в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" во Всемирную сеть также были включены 20 новых объектов из 21 страны. В настоящее время она насчитывает 727 заповедников в 131 стране мира, в том числе 22 трансграничных объекта.
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