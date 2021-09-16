https://uz.sputniknews.ru/20210916/nijne-amudarinskiy-biosfernyy-zapovednik-vklyuchen-v-set-yunesko-20525930.html

Нижне-Амударьинский биосферный заповедник включен в сеть ЮНЕСКО

Нижне-Амударьинский биосферный заповедник включен в сеть ЮНЕСКО

Резерват является важной средой для обитания растений и животных. Он отличается самым высоким биоразнообразием в пустынных регионах Центральной Азии. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-16T17:34+0500

2021-09-16T17:34+0500

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общество

амударья

экология

охрана окружающей среды

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват вошел во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба организации по вопросам образования, науки и культуры при ООН. Территориально заповедная зона располагается в северной части нижнего течения реки Амударьи, к юго-востоку от бывшего побережья Аральского моря. Участок представляет собой один из крупнейших природных тугаев в Центральной Азии с уникальной экосистемой, находящейся под угрозой исчезновения.По информации ЮНЕСКО, этот район является важной средой для обитания растений и животных. Он отличается самым высоким биоразнообразием в пустынных регионах Центральной Азии. В частности, здесь в естественных условиях проживает, находящийся на грани исчезновения, бухарский олень. Отмечается, что в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" во Всемирную сеть также были включены 20 новых объектов из 21 страны. В настоящее время она насчитывает 727 заповедников в 131 стране мира, в том числе 22 трансграничных объекта.

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амударья, экология, охрана окружающей среды