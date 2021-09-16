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https://uz.sputniknews.ru/20210916/pod-tashkentom-proizoshlo-zemletryasenie-20523756.html
Под Ташкентом произошло землетрясение
Под Ташкентом произошло землетрясение
Эпицентр землетрясения находился в Ахангаранском районе Ташкентской области. Сила подземных толчков достигла 3 баллов. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T15:47+0500
2021-09-16T15:47+0500
происшествия
землетрясение
мчс узбекистана
сейсмолог
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Узбекистане произошло землетрясение. Такие сообщения появились в социальных сетях, чуть позже информацию подтвердили в пресс-службе Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС страны.Эпицентр землетрясения находился в Ахангаранском районе Ташкентской области.Магнитуда М=2,8. Глубина 5 км. Расстояние до Ташкента 55 км в юго-восточном направлении.Сила подземных толчков в эпицентре достигла 3 баллов.О повреждениях не сообщается.
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землетрясение, мчс узбекистана, сейсмолог

Под Ташкентом произошло землетрясение

15:47 16.09.2021
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© AP Photo / DITA ALANGKARAЦифровой сейсмограф, архивное фото
Цифровой сейсмограф, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
© AP Photo / DITA ALANGKARA
Эпицентр землетрясения находился в Ахангаранском районе Ташкентской области. Сила подземных толчков достигла 3 баллов.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Узбекистане произошло землетрясение. Такие сообщения появились в социальных сетях, чуть позже информацию подтвердили в пресс-службе Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС страны.
"Подземные толчки зафиксированы на территории республики 16 сентября 2021 года, в 14:43 по местному времени", - говорится в сообщении ведомства.
Эпицентр землетрясения находился в Ахангаранском районе Ташкентской области.
Магнитуда М=2,8. Глубина 5 км. Расстояние до Ташкента 55 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков в эпицентре достигла 3 баллов.
О повреждениях не сообщается.
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