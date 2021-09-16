https://uz.sputniknews.ru/20210916/pod-tashkentom-proizoshlo-zemletryasenie-20523756.html

Под Ташкентом произошло землетрясение

Под Ташкентом произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в Ахангаранском районе Ташкентской области. Сила подземных толчков достигла 3 баллов. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-16T15:47+0500

2021-09-16T15:47+0500

2021-09-16T15:47+0500

происшествия

землетрясение

мчс узбекистана

сейсмолог

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Узбекистане произошло землетрясение. Такие сообщения появились в социальных сетях, чуть позже информацию подтвердили в пресс-службе Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС страны.Эпицентр землетрясения находился в Ахангаранском районе Ташкентской области.Магнитуда М=2,8. Глубина 5 км. Расстояние до Ташкента 55 км в юго-восточном направлении.Сила подземных толчков в эпицентре достигла 3 баллов.О повреждениях не сообщается.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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землетрясение, мчс узбекистана, сейсмолог