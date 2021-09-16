Спорт
"Проявили характер": футболист сборной РФ назвал матч с Узбекистаном тяжелым
09:35 16.09.2021 (обновлено: 09:38 16.09.2021)
21
© Alex Caparros - FIFA / Contributor / FIFA / Gettyimages.ruМатч по мини-футболу Узбекистан-Россия
© Alex Caparros - FIFA / Contributor / FIFA / Gettyimages.ru
Прошедшую игру также прокомментировал главный тренер сборной России Сергей Скорович.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Сборная России разгромила команду Узбекистана в матче чемпионата мира по мини-футболу, который проходил в Вильнюсе (Литва).
Встреча группы В завершилась со счетом 4:2 в пользу РФ. Среди россиян хет-триком отличился Артем Ниязов, еще один мяч забил Робиньо.
В сборной Узбекистана яркой игрой запомнились Даврон Чориев и Маграб Адилов.
Итоги матча прокомментировал главный тренер россиян Сергей Скорович.
По его словам, на какой-то момент команда РФ потеряла концентрацию, за что моментально была наказана.
"Это чемпионат мира, тут нельзя играть спустя рукава, никакая команда этого не простит — даже в малейшем эпизоде. И сейчас мы видели, что как только мы упустили нити игры, отдали инициативу, то сразу за это поплатились. Был интересный матч, есть что разобрать по итогам, есть о чем поговорить. Но главное, что ребята проявили характер, сплотились и смогли создать массу моментов, которые в конечном итоге реализовали", — подчеркнул Скорович.
Нападающий сборной России Артем Ниязов между тем назвал прошедший матч с узбекистанцами тяжелым.
"Посмотрите — Узбекистан провел изнурительный первый матч с Гватемалой, отыгрался, но проиграл на последней минуте. Сегодня они тоже уступали в счете, но были мотивированы и настроены до конца", — поделился своими впечатлениями Ниязов.
Он отметил, что футболисты сборной Узбекистана оказали достойное сопротивление на поле и "играли хорошо".
"Они молодцы. <...> Хорошо, что ребята проявили характер, когда счет сравнялся. Считаю, что в этот момент каждый показал свои лучшие навыки и умения. Забили нужные мячи", — заключил российский нападающий.
Напомним: чемпионат мира по мини-футболу проходит в Литве с 12 сентября по 3 октября.
Следующий тур состоится 18 сентября, где сборная России встретится с гватемальцами. Команда Узбекистана, в свою очередь, сыграет с египтянами.