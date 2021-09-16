https://uz.sputniknews.ru/20210916/trener-sbornoy-rf-prokommentiroval-pobedu-nad-uzbekistanom-v-matche-chm-20513523.html

"Проявили характер": футболист сборной РФ назвал матч с Узбекистаном тяжелым

"Проявили характер": футболист сборной РФ назвал матч с Узбекистаном тяжелым

Прошедшую игру также прокомментировал главный тренер сборной России Сергей Скорович. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-16T09:35+0500

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Сборная России разгромила команду Узбекистана в матче чемпионата мира по мини-футболу, который проходил в Вильнюсе (Литва).Встреча группы В завершилась со счетом 4:2 в пользу РФ. Среди россиян хет-триком отличился Артем Ниязов, еще один мяч забил Робиньо.В сборной Узбекистана яркой игрой запомнились Даврон Чориев и Маграб Адилов.Итоги матча прокомментировал главный тренер россиян Сергей Скорович.По его словам, на какой-то момент команда РФ потеряла концентрацию, за что моментально была наказана. Нападающий сборной России Артем Ниязов между тем назвал прошедший матч с узбекистанцами тяжелым.Он отметил, что футболисты сборной Узбекистана оказали достойное сопротивление на поле и "играли хорошо".Напомним: чемпионат мира по мини-футболу проходит в Литве с 12 сентября по 3 октября.Следующий тур состоится 18 сентября, где сборная России встретится с гватемальцами. Команда Узбекистана, в свою очередь, сыграет с египтянами.

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