Узбекистан и Иран обсудили вопросы транзитного потенциала обеих стран

ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Лидеры Узбекистана и Ирана провели встречу в Душанбе, сообщили в пресс-службе президента республики.В начале беседы Шавкат Мирзиёев еще раз искренне поздравил Ибрахима Раиси с его избранием на высший государственный пост, пожелав больших успехов в ответственной деятельности.Отдельное внимание уделили вопросам расширения практического взаимодействия.Чтобы поддержать динамику торгово-экономических связей и определения новых "точек роста" решено активизировать деятельность совместной Межправительственной комиссии.Кроме того, на уровне уполномоченных ведомств будут тщательно изучены перспективы усиления промышленной кооперации на основе "дорожной карты", а также возможности эффективного задействования транзитного потенциала двух стран.Обсудили и вопросы региональной повестки, в том числе в контексте складывающейся ситуации в Афганистане.
Главы двух государств договорились активизировать деятельность совместной Межправительственной комиссии.
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Лидеры Узбекистана и Ирана провели встречу в Душанбе, сообщили в пресс-службе президента республики.
В начале беседы Шавкат Мирзиёев еще раз искренне поздравил Ибрахима Раиси с его избранием на высший государственный пост, пожелав больших успехов в ответственной деятельности.
Отдельное внимание уделили вопросам расширения практического взаимодействия.
Для справки:
С начала 2021 года показатели взаимной торговли Узбекистана и Ирана заметно растут.
Успешно осуществляются бизнес-проекты в области сельского хозяйства, птицеводства и рыбоводства, пищевой промышленности и других отраслях.
Чтобы поддержать динамику торгово-экономических связей и определения новых "точек роста" решено активизировать деятельность совместной Межправительственной комиссии.
Кроме того, на уровне уполномоченных ведомств будут тщательно изучены перспективы усиления промышленной кооперации на основе "дорожной карты", а также возможности эффективного задействования транзитного потенциала двух стран.
Обсудили и вопросы региональной повестки, в том числе в контексте складывающейся ситуации в Афганистане.