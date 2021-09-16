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Узбекистан и Иран обсудили вопросы транзитного потенциала обеих стран
Узбекистан и Иран обсудили вопросы транзитного потенциала обеих стран
Главы двух государств договорились активизировать деятельность совместной Межправительственной комиссии. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T19:11+0500
2021-09-16T19:11+0500
политика
узбекистан
президент
встреча
иран
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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Лидеры Узбекистана и Ирана провели встречу в Душанбе, сообщили в пресс-службе президента республики.В начале беседы Шавкат Мирзиёев еще раз искренне поздравил Ибрахима Раиси с его избранием на высший государственный пост, пожелав больших успехов в ответственной деятельности.Отдельное внимание уделили вопросам расширения практического взаимодействия.Чтобы поддержать динамику торгово-экономических связей и определения новых "точек роста" решено активизировать деятельность совместной Межправительственной комиссии.Кроме того, на уровне уполномоченных ведомств будут тщательно изучены перспективы усиления промышленной кооперации на основе "дорожной карты", а также возможности эффективного задействования транзитного потенциала двух стран.Обсудили и вопросы региональной повестки, в том числе в контексте складывающейся ситуации в Афганистане.
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узбекистан, президент, встреча, иран

Узбекистан и Иран обсудили вопросы транзитного потенциала обеих стран

19:11 16.09.2021
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© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Душанбе провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси
 Шавкат Мирзиёев в Душанбе провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Главы двух государств договорились активизировать деятельность совместной Межправительственной комиссии.
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Лидеры Узбекистана и Ирана провели встречу в Душанбе, сообщили в пресс-службе президента республики.
В начале беседы Шавкат Мирзиёев еще раз искренне поздравил Ибрахима Раиси с его избранием на высший государственный пост, пожелав больших успехов в ответственной деятельности.
Отдельное внимание уделили вопросам расширения практического взаимодействия.
Для справки:

С начала 2021 года показатели взаимной торговли Узбекистана и Ирана заметно растут.

Успешно осуществляются бизнес-проекты в области сельского хозяйства, птицеводства и рыбоводства, пищевой промышленности и других отраслях.

Чтобы поддержать динамику торгово-экономических связей и определения новых "точек роста" решено активизировать деятельность совместной Межправительственной комиссии.
Кроме того, на уровне уполномоченных ведомств будут тщательно изучены перспективы усиления промышленной кооперации на основе "дорожной карты", а также возможности эффективного задействования транзитного потенциала двух стран.
Обсудили и вопросы региональной повестки, в том числе в контексте складывающейся ситуации в Афганистане.
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