https://uz.sputniknews.ru/20210916/uzbekistan-i-iran-obsudili-voprosy-tranzitnogo-potentsiala-obeix-stran-20527360.html

Узбекистан и Иран обсудили вопросы транзитного потенциала обеих стран

Узбекистан и Иран обсудили вопросы транзитного потенциала обеих стран

Главы двух государств договорились активизировать деятельность совместной Межправительственной комиссии. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-16T19:11+0500

2021-09-16T19:11+0500

2021-09-16T19:11+0500

политика

узбекистан

президент

встреча

иран

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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Лидеры Узбекистана и Ирана провели встречу в Душанбе, сообщили в пресс-службе президента республики.В начале беседы Шавкат Мирзиёев еще раз искренне поздравил Ибрахима Раиси с его избранием на высший государственный пост, пожелав больших успехов в ответственной деятельности.Отдельное внимание уделили вопросам расширения практического взаимодействия.Чтобы поддержать динамику торгово-экономических связей и определения новых "точек роста" решено активизировать деятельность совместной Межправительственной комиссии.Кроме того, на уровне уполномоченных ведомств будут тщательно изучены перспективы усиления промышленной кооперации на основе "дорожной карты", а также возможности эффективного задействования транзитного потенциала двух стран.Обсудили и вопросы региональной повестки, в том числе в контексте складывающейся ситуации в Афганистане.

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узбекистан, президент, встреча, иран