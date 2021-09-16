https://uz.sputniknews.ru/20210916/v-samarkande-vyyavleny-milliardnye-narusheniya-pri-goszakupkax-20528905.html

В Самарканде выявлены миллиардные нарушения при госзакупках

В Самарканде выявлены миллиардные нарушения при госзакупках

Специалисты выявили ряд серьезных нарушений. Больше всего из них приходится на в сферу народного образования. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-16T21:35+0500

2021-09-16T21:35+0500

2021-09-16T21:35+0500

происшествия

узбекистан

самарканд

госзакупки

нарушения

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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Агентство по противодействию коррупции выявило восемнадцать нарушений в сфере госзакупок в Самаркандской области на общую сумму 50 млрд сумов, сообщается на сайте ведомства.Изучение показало, что ремонтные работы на 42 млрд сумов, в частности, на объектах подведомственных Министерству народного образования и Госналоговому комитету, были начаты еще до объявления тендера.А предложение по закупке медицинского оборудования для Самаркандского областного многопрофильного медицинского центра на 5,5 млрд были распределены среди фирм, учредители которых приходятся друг другу родственниками.Нарушения выявлены также в случае приобретения мебели и проведения ремонта в Самаркандском институте экономики и сервиса. А строительство административного здания хокимията Джамбайского района вообще завершилось раньше, чем был определен победитель тендера.В связи с выявленными нарушениями законодательства агентством внесены предложения по отмене результатов данных лотов. Собранные документы направлены в Генеральную прокуратуру для проведения правовой оценки.

https://uz.sputniknews.ru/20210204/Na-chto-nelzya-tratit-byudzhet-pri-goszakupkakh-15932312.html

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узбекистан, самарканд, госзакупки, нарушения