https://uz.sputniknews.ru/20210916/zarplatu-v-2021-godu-povysili-kajdomu-chetvertomu-rossiyaninu--opros-20529074.html

Зарплату в 2021 году повысили каждому четвертому россиянину — опрос

Зарплату в 2021 году повысили каждому четвертому россиянину — опрос

Больше всего бюджет прибавился у представителей сферы производства и промышленности. Опрос проводился во всех регионах страны. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-16T21:50+0500

2021-09-16T21:50+0500

2021-09-16T21:50+0500

россия

деньги

зарплата

опрос

работа

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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Почти четверть жителей России стали получать больше, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса “Работа.ру”.Опрос проводился во всех регионах среди шести тысяч респондентов старше 18 лет.Как оказалось, треть из тех, кому повысили заработную плату, занята в сфере производства и промышленности. Ещё 24 процента работает в области логистики, 12 процентов — в строительстве, 8 процентов — в сфере ИТ и телекома, 6 процентов — в кафе и ресторанах.

https://uz.sputniknews.ru/20200820/Kolesnikov-rasskazal-kak-migrantam-poluchat-dostoynuyu-zarplatu-v-RF-14809226.html

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деньги, зарплата, опрос, работа