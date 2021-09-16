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Зарплату в 2021 году повысили каждому четвертому россиянину — опрос
Зарплату в 2021 году повысили каждому четвертому россиянину — опрос
Больше всего бюджет прибавился у представителей сферы производства и промышленности. Опрос проводился во всех регионах страны. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T21:50+0500
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россия
деньги
зарплата
опрос
работа
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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Почти четверть жителей России стали получать больше, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса “Работа.ру”.Опрос проводился во всех регионах среди шести тысяч респондентов старше 18 лет.Как оказалось, треть из тех, кому повысили заработную плату, занята в сфере производства и промышленности. Ещё 24 процента работает в области логистики, 12 процентов — в строительстве, 8 процентов — в сфере ИТ и телекома, 6 процентов — в кафе и ресторанах.
https://uz.sputniknews.ru/20200820/Kolesnikov-rasskazal-kak-migrantam-poluchat-dostoynuyu-zarplatu-v-RF-14809226.html
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деньги, зарплата, опрос, работа

Зарплату в 2021 году повысили каждому четвертому россиянину — опрос

21:50 16.09.2021
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Денежные купюры и монеты - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
/
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Больше всего бюджет прибавился у представителей сферы производства и промышленности. Опрос проводился во всех регионах страны.
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Почти четверть жителей России стали получать больше, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса “Работа.ру”.
Опрос проводился во всех регионах среди шести тысяч респондентов старше 18 лет.
Как оказалось, треть из тех, кому повысили заработную плату, занята в сфере производства и промышленности. Ещё 24 процента работает в области логистики, 12 процентов — в строительстве, 8 процентов — в сфере ИТ и телекома, 6 процентов — в кафе и ресторанах.
Андрей Колесников - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2020
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Колесников рассказал, как мигрантам получать достойную зарплату в РФ
20 августа 2020, 17:56
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