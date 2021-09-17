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Британия и Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании в экономической сфере
Британия и Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании в экономической сфере
Лорд Ахмад подписал меморандум о взаимопонимании по экономическому сотрудничеству с заместителем министра финансов Одилбеком Исаковым 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-17T08:55+0500
2021-09-17T10:10+0500
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Великобритания и Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании по экономическому сотрудничеству. Это следует из сообщения британского МИД по итогам визита в республику госминистра по делам Южной Азии и Содружества и спецпредставителя премьера Великобритании по предотвращению сексуального насилия в условиях конфликта лорда Ахмада Уимблдонского.Он отметил, что заключенный договор знаменует собой начало сотрудничества обеих стран в рамках программы Эффективного управления экономическим развитием (EGED). Британский госминистр в ходе визита в Узбекистан также встретился с главой МИД РУз Абдулазизом Камиловым, сенатором Садыком Сафаевым, министром юстиции Русланбеком Давлетовым и первым замминистра инвестиций и внешней торговли Лазизом Кудратовым для проведения широких переговоров по программе реформ Узбекистана. Обе страны выразили желание вместе работать, чтобы способствовать смягчению кризиса в Афганистане.
https://uz.sputniknews.ru/20210914/kamilov-provel-vstrechu-s-gosministrom-velikobritanii-20487979.html
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узбекистан, великобритания, экономика, меморандум

Британия и Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании в экономической сфере

08:55 17.09.2021 (обновлено: 10:10 17.09.2021)
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© AFP / Glyn KirkФлаги на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги на фоне Биг-Бена в Лондоне - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
© AFP / Glyn Kirk
Лорд Ахмад подписал меморандум о взаимопонимании по экономическому сотрудничеству с заместителем министра финансов Одилбеком Исаковым
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Великобритания и Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании по экономическому сотрудничеству.
Это следует из сообщения британского МИД по итогам визита в республику госминистра по делам Южной Азии и Содружества и спецпредставителя премьера Великобритании по предотвращению сексуального насилия в условиях конфликта лорда Ахмада Уимблдонского.
Он отметил, что заключенный договор знаменует собой начало сотрудничества обеих стран в рамках программы Эффективного управления экономическим развитием (EGED).
"Эти рамки будут оставаться гибкими, чтобы в будущем учитывать выбор новых аспектов экономической реформы. Великобритания намерена продолжать поддерживать правительство Узбекистана в проведении важнейших реформ в области инклюзивного экономического развития и государственного управления в рамках программы EGED", — сказал лорд Ахмед, слова которого приводятся в сообщении.
Британский госминистр в ходе визита в Узбекистан также встретился с главой МИД РУз Абдулазизом Камиловым, сенатором Садыком Сафаевым, министром юстиции Русланбеком Давлетовым и первым замминистра инвестиций и внешней торговли Лазизом Кудратовым для проведения широких переговоров по программе реформ Узбекистана.
Обе страны выразили желание вместе работать, чтобы способствовать смягчению кризиса в Афганистане.
Камилов провел встречу с госминистром Великобритании - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
Политика
Камилов провел встречу с госминистром Великобритании
14 сентября, 14:31
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