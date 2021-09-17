Назначен директор исполнительного комитета РАТС ШОС

Мирзаев - выпускник Высшей школы КГБ. Его карьера началась в особых отделах Восточного и Среднеазиатского пограничных округов, а затем в военной разведке. В марте 2004 года стал секретарем СНБ Узбекистана.

В 2005 году Мирзаев возглавил Министерство обороны Узбекистана. Через три года после событий в Кагане Бухарской области был снят с должности и уже в 2009-ом назначен командующим пограничными войсками СНБ Узбекистана. В июле 2012 года смещен с этого поста.