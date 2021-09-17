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https://uz.sputniknews.ru/20210917/naznachen-direktor-ispolnitelnogo-komiteta-rats-shos-20537381.html
Назначен директор исполнительного комитета РАТС ШОС
Назначен директор исполнительного комитета РАТС ШОС
Пост занял Руслан Мирзаев – бывший командующий пограничными войсками Узбекистана – заместитель председателя Службы государственной безопасности (СГБ). 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-17T15:35+0500
2021-09-17T15:35+0500
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Совет глав государств-членов утвердил кандидатуру на должность директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС. Им стал ответственный сотрудник Совета безопасности при президенте Узбекистана Руслан Мирзаев, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь президента Шерзод Асадов. К исполнению своих обязанностей назначенец приступит с 1 января следующего года.Известно, что в 2019-2021 годах директором исполкома РАТС является представитель Таджикистана Джумахон Гиёсов.
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узбекистан, ратс шос, назначение

Назначен директор исполнительного комитета РАТС ШОС

15:35 17.09.2021
641
© Пресс-секретарь президента УзбекистанаНазначен новый директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС
Назначен новый директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
© Пресс-секретарь президента Узбекистана
Пост занял Руслан Мирзаев – бывший командующий пограничными войсками Узбекистана – заместитель председателя Службы государственной безопасности (СГБ).
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Совет глав государств-членов утвердил кандидатуру на должность директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС. Им стал ответственный сотрудник Совета безопасности при президенте Узбекистана Руслан Мирзаев, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь президента Шерзод Асадов. К исполнению своих обязанностей назначенец приступит с 1 января следующего года.
Кто такой Руслан Мирзаев?

Мирзаев - выпускник Высшей школы КГБ. Его карьера началась в особых отделах Восточного и Среднеазиатского пограничных округов, а затем в военной разведке. В марте 2004 года стал секретарем СНБ Узбекистана.

В 2005 году Мирзаев возглавил Министерство обороны Узбекистана. Через три года после событий в Кагане Бухарской области был снят с должности и уже в 2009-ом назначен командующим пограничными войсками СНБ Узбекистана. В июле 2012 года смещен с этого поста.

Известно, что в 2019-2021 годах директором исполкома РАТС является представитель Таджикистана Джумахон Гиёсов.
© Пресс-секретарь президента УзбекистанаНазначен новый директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС
Назначен новый директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
Назначен новый директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС
© Пресс-секретарь президента Узбекистана
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