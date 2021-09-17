Политика
Назначен директор исполнительного комитета РАТС ШОС
641
© Пресс-секретарь президента УзбекистанаНазначен новый директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС
© Пресс-секретарь президента Узбекистана
Пост занял Руслан Мирзаев – бывший командующий пограничными войсками Узбекистана – заместитель председателя Службы государственной безопасности (СГБ).
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Совет глав государств-членов утвердил кандидатуру на должность директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС. Им стал ответственный сотрудник Совета безопасности при президенте Узбекистана Руслан Мирзаев, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь президента Шерзод Асадов. К исполнению своих обязанностей назначенец приступит с 1 января следующего года.
Кто такой Руслан Мирзаев?
Мирзаев - выпускник Высшей школы КГБ. Его карьера началась в особых отделах Восточного и Среднеазиатского пограничных округов, а затем в военной разведке. В марте 2004 года стал секретарем СНБ Узбекистана.
В 2005 году Мирзаев возглавил Министерство обороны Узбекистана. Через три года после событий в Кагане Бухарской области был снят с должности и уже в 2009-ом назначен командующим пограничными войсками СНБ Узбекистана. В июле 2012 года смещен с этого поста.
Известно, что в 2019-2021 годах директором исполкома РАТС является представитель Таджикистана Джумахон Гиёсов.
© Пресс-секретарь президента УзбекистанаНазначен новый директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС
Назначен новый директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС
© Пресс-секретарь президента Узбекистана