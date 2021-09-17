https://uz.sputniknews.ru/20210917/predstavlena-novaya-forma-sotrudnikov-gubdd--foto-20531776.html

Представлена новая форма сотрудников ГУБДД — фото

Представлена новая форма сотрудников ГУБДД — фото

Одежда предназначена для сотрудников, служащих в Ташкенте и Ташобласти. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-17T10:45+0500

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общество

узбекистан

мвд

губдд

форма

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Главном управлении безопасности дорожного движения (ГУБДД) МВД Узбекистана одобрили образцы новой формы для своих сотрудников.На фото представлены летний и зимний варианты. Одежда предназначена для сотрудников, служащих в столице и Ташкентской области. Форма будет отличаться от инспекторов из других регионов нагрудными и нарукавными знаками.Пользователи Сети разделились на две группы: одним нововведение понравилось, другие сравнили представленную форму с одеждой футбольных стюардов.

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узбекистан, мвд, губдд, форма