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Представлена новая форма сотрудников ГУБДД — фото
Представлена новая форма сотрудников ГУБДД — фото
Одежда предназначена для сотрудников, служащих в Ташкенте и Ташобласти. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Главном управлении безопасности дорожного движения (ГУБДД) МВД Узбекистана одобрили образцы новой формы для своих сотрудников.На фото представлены летний и зимний варианты. Одежда предназначена для сотрудников, служащих в столице и Ташкентской области. Форма будет отличаться от инспекторов из других регионов нагрудными и нарукавными знаками.Пользователи Сети разделились на две группы: одним нововведение понравилось, другие сравнили представленную форму с одеждой футбольных стюардов.
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узбекистан, мвд, губдд, форма

Представлена новая форма сотрудников ГУБДД — фото

10:45 17.09.2021
368
© ГУБДД МВД РУзОбразцы новой формы сотрудников УБДД
Образцы новой формы сотрудников УБДД - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
© ГУБДД МВД РУз
Одежда предназначена для сотрудников, служащих в Ташкенте и Ташобласти.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Главном управлении безопасности дорожного движения (ГУБДД) МВД Узбекистана одобрили образцы новой формы для своих сотрудников.
На фото представлены летний и зимний варианты.
© ГУБДД МВД РУзОбразцы новой формы сотрудников УБДД
Образцы новой формы сотрудников УБДД - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
Образцы новой формы сотрудников УБДД
© ГУБДД МВД РУз
Одежда предназначена для сотрудников, служащих в столице и Ташкентской области.
Форма будет отличаться от инспекторов из других регионов нагрудными и нарукавными знаками.
© ГУБДД МВД РУзОбразцы новой формы сотрудников УБДД
Образцы новой формы сотрудников УБДД - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
Образцы новой формы сотрудников УБДД
© ГУБДД МВД РУз
Пользователи Сети разделились на две группы: одним нововведение понравилось, другие сравнили представленную форму с одеждой футбольных стюардов.
© ГУБДД МВД РУзОбразцы новой формы сотрудников УБДД
Образцы новой формы сотрудников УБДД - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
Образцы новой формы сотрудников УБДД
© ГУБДД МВД РУз
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