https://uz.sputniknews.ru/20210917/sammit-shos-v-dushanbe--pryamaya-translyatsiya-20530367.html

LIVE: Саммит ШОС в Душанбе

LIVE: Саммит ШОС в Душанбе

В столице Таджикистана стартовало ежегодное заседание лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан

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На повестке дня — несколько вопросов.Главы государств обсудят как деятельность ШОС, отмечающего 20-летие, так и события на международной арене. В числе самых острых проблем — пандемия COVID-19 и афганский кризис.Президент РФ Владимир Путин на днях был вынужден уйти на самоизоляцию. В связи с этим, российский лидер отменил визит в Таджикистан и примет участие в саммите удаленно.В таком же формате в заседании поучаствует председатель Китая Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди.Остальные лидеры государств будут присутствовать очно. Помимо президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в саммите примут участие его коллеги из Казахстана, Кыргызстана и Пакистана.В пятницу, помимо непосредственно встречи в рамках ШОС, впервые состоится и общий саммит лидеров ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества.

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шос, саммит, мультимедиа , видео